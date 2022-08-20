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Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. ОБНОВЛЕНО - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. ОБНОВЛЕНО
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. ОБНОВЛЕНО - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. ОБНОВЛЕНО
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, жертв нет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T09:00
2022-08-20T09:22
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
происшествия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, жертв нет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Он уточнил, что прилет в крышу штаба БПЛА серьезных разрушений не нанес. Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб. Подходы и подъезды к штабу флота перекрыты полицией."Всем, по возможности, необходимо быть дома в ближайший час", - попросил горожан и гостей Севастополя губернатор.Как сообщалось, предыдущая атака на Штаб ЧФ была предпринята 31 июля. В День ВМФ беспилотник атаковал территорию Штаба, ранения получили пять человек. Из-за соображений безопасности были отменены все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ. В городе введен "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220819/v-sevastopole-srabotali-sistemy-pvo---chto-izvestno-1124229466.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), происшествия, михаил развожаев
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. ОБНОВЛЕНО

Губернатор Развожаев: беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

09:00 20.08.2022 (обновлено: 09:22 20.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, жертв нет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"В крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет", - написал он.
Он уточнил, что прилет в крышу штаба БПЛА серьезных разрушений не нанес. Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб. Подходы и подъезды к штабу флота перекрыты полицией.
"Всем, по возможности, необходимо быть дома в ближайший час", - попросил горожан и гостей Севастополя губернатор.
Позже губернатор уточнил, что беспилотник все же был сбит – сработал пост воздушной обороны флота. "Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы, ребята", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
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Как сообщалось, предыдущая атака на Штаб ЧФ была предпринята 31 июля. В День ВМФ беспилотник атаковал территорию Штаба, ранения получили пять человек. Из-за соображений безопасности были отменены все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ. В городе введен "желтый" уровень террористической опасности.
 
СевастопольЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)ПроисшествияМихаил Развожаев
 
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