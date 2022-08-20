https://crimea.ria.ru/20220820/bespilotnik-atakoval-shtab-chernomorskogo-flota-v-sevastopole-1124229956.html

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. ОБНОВЛЕНО

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. ОБНОВЛЕНО - РИА Новости Крым, 20.08.2022

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. ОБНОВЛЕНО

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, жертв нет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T09:00

2022-08-20T09:00

2022-08-20T09:22

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

происшествия

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, жертв нет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Он уточнил, что прилет в крышу штаба БПЛА серьезных разрушений не нанес. Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб. Подходы и подъезды к штабу флота перекрыты полицией."Всем, по возможности, необходимо быть дома в ближайший час", - попросил горожан и гостей Севастополя губернатор.Как сообщалось, предыдущая атака на Штаб ЧФ была предпринята 31 июля. В День ВМФ беспилотник атаковал территорию Штаба, ранения получили пять человек. Из-за соображений безопасности были отменены все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ. В городе введен "желтый" уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220819/v-sevastopole-srabotali-sistemy-pvo---chto-izvestno-1124229466.html

севастополь

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севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), происшествия, михаил развожаев