https://crimea.ria.ru/20230915/krymskiy-berkut-semya-pogibshego-na-maydane-boytsa-pomogaet-frontu-1131448193.html

"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронту

"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронту - РИА Новости Крым, 15.09.2023

"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронту

Из Феодосии в зону спецоперации поедет доукомплектованный внедорожник, который российским военнослужащим передала семья погибшего на майдане в 2014 году... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T20:10

2023-09-15T20:10

2023-09-15T20:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Из Феодосии в зону спецоперации поедет доукомплектованный внедорожник, который российским военнослужащим передала семья погибшего на майдане в 2014 году крымского бойца спецподразделения "Беркут". Передача автомобиля состоялась в пятницу у знака "ZV", который ранее был установлен на городской набережной Десантников.Во имя будущего детейНиколай и Валентина Зверевы живут в Краснокаменке. Их зять – боец крымского спецподразделения "Беркут" Дмитрий Власенко – погиб в 2014 на киевском майдане, пытаясь защищать остатки законности и правопорядка в обезумевшей киевской столице.Оба они пенсионеры. Подумав, решили отдать на фронт свою машину – старый, но крепки и надежный внедорожник теперь уедет на запорожское направление. Починить и дооборудовать автомобиль под нужды фронта помогли феодосийские волонтеры. Они же координировали семью Зверевых с российскими военнослужащими.Феодосия Zа ПобедуВолонтерское движение "Феодосия Zа Победу" сформировалась на базе местной благотворительной организации "Новый Крым". По словам одного из его участников, Сельвера Аблаева, восстанавливали и переукомплектовывали машину всем миром – помогали неравнодушные феодосийцы.В конце сентября местные волонтеры снова поедут на фронт: повезут прицелы ночного видения, строительные материалы – нашим бойцам многое до сих пор приходится восстанавливать после наводнения из-за украинского теракта на Каховской ГЭС."Крымский беркут"летит на фронтМашину на передовую повезет еще один феодосиец, который уже много месяцев защищает родину на передовой – боец СВО с позывным "Сансей".От имени бойцов 89-го саперного полка, который сейчас стоит на запорожском направлении, и куда уедет дооборудованный внедорожник, "Сансей" благодарит за помощь семью Зверевых и всех неравнодушных, и улыбается: "У этой машины тоже будет свой позывной – "Крымский беркут".18 февраля 2014 года в Киеве после многомесячного противостояния сторонников Евромайдана и правоохранителей начались масштабные уличные беспорядки. Пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли, в том числе три правоохранителя из Крыма: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший прапорщик — сотрудник "Беркута" Андрей Федюкин и старший лейтенант Виталий Гончаров.Командир роты спецподразделения "Тигр" Виталий Гончаров получил сквозное ранение в шею из снайперской винтовки. В его коллегу замкомандира батальона по воспитательной работе спецподразделения "Беркут" Дмитрия Власенко стреляли в упор из обреза. Дробь попала ему в плечо и шею. Старлея пытались спасти, он скончался уже в машине скорой помощи по дороге в больницу. Без мужа и отца остались жена и двое маленьких детей. Старший прапорщик спецподразделения "Беркут" Андрей Федюкин погиб возле Майдана. Пуля пробила его бронежилет, не оставив шансов на спасение. У него в Евпатории осталась жена, инвалид третьей группы, и двое несовершеннолетних сыновей. Президиум крымского парламента посмертно наградил Андрея Федюкина, Виталия Гончарова и Дмитрия Власенко орденом "За верность долгу". В Евпатории бойцу "Беркута" также установлен памятник.После победы "евромайдана", 25 февраля 2014 года, "Беркут" ликвидировали как подразделение в системе МВД на всей территории Украины. Но именно бойцы крымского спецподразделения, отправленные украинским командованием на растерзание толпе майдана, стали для крымчан примером мужества и стойкости.Читайте также на РИА Новости Крым:Украины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армииДневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школеЧудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтера

феодосия

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2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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