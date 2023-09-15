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"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронту - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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https://crimea.ria.ru/20230915/krymskiy-berkut-semya-pogibshego-na-maydane-boytsa-pomogaet-frontu-1131448193.html
"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронту
"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронту - РИА Новости Крым, 15.09.2023
"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронту
Из Феодосии в зону спецоперации поедет доукомплектованный внедорожник, который российским военнослужащим передала семья погибшего на майдане в 2014 году... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T20:10
2023-09-15T20:10
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спецподразделение "беркут"
вооруженные силы россии
волонтеры крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Из Феодосии в зону спецоперации поедет доукомплектованный внедорожник, который российским военнослужащим передала семья погибшего на майдане в 2014 году крымского бойца спецподразделения "Беркут". Передача автомобиля состоялась в пятницу у знака "ZV", который ранее был установлен на городской набережной Десантников.Во имя будущего детейНиколай и Валентина Зверевы живут в Краснокаменке. Их зять – боец крымского спецподразделения "Беркут" Дмитрий Власенко – погиб в 2014 на киевском майдане, пытаясь защищать остатки законности и правопорядка в обезумевшей киевской столице.Оба они пенсионеры. Подумав, решили отдать на фронт свою машину – старый, но крепки и надежный внедорожник теперь уедет на запорожское направление. Починить и дооборудовать автомобиль под нужды фронта помогли феодосийские волонтеры. Они же координировали семью Зверевых с российскими военнослужащими.Феодосия Zа ПобедуВолонтерское движение "Феодосия Zа Победу" сформировалась на базе местной благотворительной организации "Новый Крым". По словам одного из его участников, Сельвера Аблаева, восстанавливали и переукомплектовывали машину всем миром – помогали неравнодушные феодосийцы.В конце сентября местные волонтеры снова поедут на фронт: повезут прицелы ночного видения, строительные материалы – нашим бойцам многое до сих пор приходится восстанавливать после наводнения из-за украинского теракта на Каховской ГЭС."Крымский беркут"летит на фронтМашину на передовую повезет еще один феодосиец, который уже много месяцев защищает родину на передовой – боец СВО с позывным "Сансей".От имени бойцов 89-го саперного полка, который сейчас стоит на запорожском направлении, и куда уедет дооборудованный внедорожник, "Сансей" благодарит за помощь семью Зверевых и всех неравнодушных, и улыбается: "У этой машины тоже будет свой позывной – "Крымский беркут".18 февраля 2014 года в Киеве после многомесячного противостояния сторонников Евромайдана и правоохранителей начались масштабные уличные беспорядки. Пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли, в том числе три правоохранителя из Крыма: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший прапорщик — сотрудник "Беркута" Андрей Федюкин и старший лейтенант Виталий Гончаров.Командир роты спецподразделения "Тигр" Виталий Гончаров получил сквозное ранение в шею из снайперской винтовки. В его коллегу замкомандира батальона по воспитательной работе спецподразделения "Беркут" Дмитрия Власенко стреляли в упор из обреза. Дробь попала ему в плечо и шею. Старлея пытались спасти, он скончался уже в машине скорой помощи по дороге в больницу. Без мужа и отца остались жена и двое маленьких детей. Старший прапорщик спецподразделения "Беркут" Андрей Федюкин погиб возле Майдана. Пуля пробила его бронежилет, не оставив шансов на спасение. У него в Евпатории осталась жена, инвалид третьей группы, и двое несовершеннолетних сыновей. Президиум крымского парламента посмертно наградил Андрея Федюкина, Виталия Гончарова и Дмитрия Власенко орденом "За верность долгу". В Евпатории бойцу "Беркута" также установлен памятник.После победы "евромайдана", 25 февраля 2014 года, "Беркут" ликвидировали как подразделение в системе МВД на всей территории Украины. Но именно бойцы крымского спецподразделения, отправленные украинским командованием на растерзание толпе майдана, стали для крымчан примером мужества и стойкости.Читайте также на РИА Новости Крым:Украины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армииДневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школеЧудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтера
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Галина Оленева
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4.7
96
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новости крыма, новости сво, феодосия, спецподразделение "беркут", вооруженные силы россии, волонтеры крыма, волонтерское движение "феодосия zа победу", сельвер аблаев, николай и валентина зверевы
"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронту

Семья погибшего на майдане бойца подразделения "Беркут" передала на фронт машину

20:10 15.09.2023
 
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Из Феодосии в зону спецоперации поедет доукомплектованный внедорожник, который российским военнослужащим передала семья погибшего на майдане в 2014 году крымского бойца спецподразделения "Беркут". Передача автомобиля состоялась в пятницу у знака "ZV", который ранее был установлен на городской набережной Десантников.

Во имя будущего детей

Николай и Валентина Зверевы живут в Краснокаменке. Их зять – боец крымского спецподразделения "Беркут" Дмитрий Власенко – погиб в 2014 на киевском майдане, пытаясь защищать остатки законности и правопорядка в обезумевшей киевской столице.

"Дима погиб одним из первых еще 18 февраля. Дочь осталась вдовой. Сразу после гибели мужа тоже решила служить и сейчас состоит в вооруженных силах России. Без папы остались две наши внучки. Важно, чтобы у них было будущее, и мы хотим помочь нашим бойцам это будущее защитить", – рассказывают Николай и Валентина.

Оба они пенсионеры. Подумав, решили отдать на фронт свою машину – старый, но крепки и надежный внедорожник теперь уедет на запорожское направление. Починить и дооборудовать автомобиль под нужды фронта помогли феодосийские волонтеры. Они же координировали семью Зверевых с российскими военнослужащими.
© РИА Новости КрымНиколай и Валентина Зверевы передали российским военнослужащим доукомплектованный внедорожник
Николай и Валентина Зверевы передали российским военнослужащим доукомплектованный внедорожник - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости Крым
Николай и Валентина Зверевы передали российским военнослужащим доукомплектованный внедорожник

Феодосия Zа Победу

Волонтерское движение "Феодосия Zа Победу" сформировалась на базе местной благотворительной организации "Новый Крым". По словам одного из его участников, Сельвера Аблаева, восстанавливали и переукомплектовывали машину всем миром – помогали неравнодушные феодосийцы.

"Мы уже больше года помогаем фронту, четыре раза выезжали в зону спецоперации, собираем и передаем нашим бойцам то, что им нужнее всего, в основном по заявкам. Еще передаем детские рисунки и письма от феодосийских школьников", – рассказал волонтер.

В конце сентября местные волонтеры снова поедут на фронт: повезут прицелы ночного видения, строительные материалы – нашим бойцам многое до сих пор приходится восстанавливать после наводнения из-за украинского теракта на Каховской ГЭС.

"Крымский беркут"летит на фронт

Машину на передовую повезет еще один феодосиец, который уже много месяцев защищает родину на передовой – боец СВО с позывным "Сансей".

"Ребята прямо с первых дней помогают нам очень сильно: помогали продуктами, вещами, везли бензопилы, генераторы – молодцы. В этом транше помощи передали машину, 47 комплектов формы, тактические раскладушки, балаклавы, банданы, нашим ребятам связистам – аппаратуру, кабеля, переходники – много чего", – перечисляет военнослужащий.

От имени бойцов 89-го саперного полка, который сейчас стоит на запорожском направлении, и куда уедет дооборудованный внедорожник, "Сансей" благодарит за помощь семью Зверевых и всех неравнодушных, и улыбается: "У этой машины тоже будет свой позывной – "Крымский беркут".
18 февраля 2014 года в Киеве после многомесячного противостояния сторонников Евромайдана и правоохранителей начались масштабные уличные беспорядки. Пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли, в том числе три правоохранителя из Крыма: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший прапорщик — сотрудник "Беркута" Андрей Федюкин и старший лейтенант Виталий Гончаров.
Командир роты спецподразделения "Тигр" Виталий Гончаров получил сквозное ранение в шею из снайперской винтовки. В его коллегу замкомандира батальона по воспитательной работе спецподразделения "Беркут" Дмитрия Власенко стреляли в упор из обреза. Дробь попала ему в плечо и шею. Старлея пытались спасти, он скончался уже в машине скорой помощи по дороге в больницу. Без мужа и отца остались жена и двое маленьких детей. Старший прапорщик спецподразделения "Беркут" Андрей Федюкин погиб возле Майдана. Пуля пробила его бронежилет, не оставив шансов на спасение. У него в Евпатории осталась жена, инвалид третьей группы, и двое несовершеннолетних сыновей. Президиум крымского парламента посмертно наградил Андрея Федюкина, Виталия Гончарова и Дмитрия Власенко орденом "За верность долгу". В Евпатории бойцу "Беркута" также установлен памятник.
После победы "евромайдана", 25 февраля 2014 года, "Беркут" ликвидировали как подразделение в системе МВД на всей территории Украины. Но именно бойцы крымского спецподразделения, отправленные украинским командованием на растерзание толпе майдана, стали для крымчан примером мужества и стойкости.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаНовости СВОФеодосияСпецподразделение "Беркут"Вооруженные силы РоссииВолонтеры КрымаВолонтерское движение "Феодосия Zа Победу"Сельвер АблаевНиколай и Валентина Зверевы
 
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