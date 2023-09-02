https://crimea.ria.ru/20230902/ukrainy-dlya-menya-bolshe-net-kak-ukrainka-stala-pomogat-rossiyskoy-armii-1131067019.html

Украины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армии

Украины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армии - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Украины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армии

Когда началась спецоперация на Украине, и из магазинов приграничных с Крымом регионов, тогда еще украинских, пропали продукты, а из аптек – лекарства, Виктория... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T19:31

2023-09-02T19:31

2023-09-02T19:31

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"крымские феи"

татьяна савицкая

виктория шушпан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Когда началась спецоперация на Украине, и из магазинов приграничных с Крымом регионов, тогда еще украинских, пропали продукты, а из аптек – лекарства, Виктория Шушпан из Симферополя стала думать, как помочь отцу, проживающему в Херсонской области. Искала волонтеров, которые возят гуманитарную помощь. Через соцсети нашла Татьяну Савицкую - руководителя общественного движения "Крымские феи", члены которого занимаются сбором и доставкой помощи российским военнослужащим, а также помогают гражданскому населению. И собрала свою первую посылку. Потом еще и еще одну. Сейчас она тоже волонтер, одна из крымских "фей". Признается, что не может не помогать. И что той страны, в которой она родилась и выросла, для нее теперь нет. Украины, с ее "животными порядками", которая когда-то предала свой народ, а теперь нещадно истребляет его, для нее, украинки, больше не существует.Училась в украинской школеВ Крым из Херсонской области 29-летняя Виктория Шушпан переехала еще 16 лет назад. Решение о переезде тогда приняла ее мама, потому что на Херсонщине в те годы сложно было найти хорошую работу.Когда переехали в Симферополь, то в школе №3 им. Макаренко она училась в классе "У" - в украинском классе на украинском языке.Но уже в колледже преподавали исключительно на русском языке. Первый год был для студентки очень сложным. Но ни разу за время учебы Виктория не сталкивалась с разделениями по "языковому признаку", все дружили."Когда Крым перешел в Россию, мы очень долго получали гражданство, потому что не были здесь прописаны, пришлось обращаться в суд. Трудно было и с трудоустройством. Меня уволили с работы из-за украинского паспорта. Но я устроилась на другую, где и по сей день и работаю", - рассказывает она.Время делатьС мамой Таней, так волонтеры называют руководителя общественного движения "Крымские феи", Татьяну Савицкую, как верит Виктория, их свела судьба."Когда началась СВО, у меня в Херсонской области остался папа. В первый день была ужасная паника. Потому я что не знала, как его сюда забрать. Да и папа боялся оставлять дом - не из-за военных, а из-за местных жителей, которые могли ограбить. Потом наступил период, когда из магазинов исчезли продукты, а из аптек медикаменты. Я стала думать, как помочь. Совершенно случайно зашла соцсети, и там у какой-то девчонки из Геническа увидела сториз о том, как она получает посылки из Крыма. Написала ей, мол, мне тоже нужно помочь отцу. Она меня переправила к своей подружке, которая и дала номер телефона мамы Тани", - делится Шушпан.В первой посылке, которую дочь собрала для отца, были гречка, макароны, подсолнечное масло, бытовая химия и корм для собак. Собрала и села в ожидании.Об открытии сбора она объявила на работе, написала об этом в соцсетях. И люди поверили ей, откликнулись. Тогда собрали около 40 тысяч рублей, и была полная машина продуктов. Еще и лекарств купила – не только родственникам, но и друзьям, знакомым. Так Вика влилась в команду "Крымских фей", которую называет семьей. Теперь делает закупки по заявкам и ведет Telegram-канал.Из дома волонтер вынесла все, что может пригодиться "за ленточкой", или же тем, кто живет в непосредственной близости от линии фронта. Перебрала все вещи. В полевые госпитали вывезла свои подушки, одеяла, простыни. Там нужнее, говорит.Супруг Виктории во всем ее поддерживает. А семилетняя дочка берет пример с мамы: детям с Херсонщины она передала свои игрушки и книжки."Иногда бывает непросто совмещать работу и гуманитарную деятельность. Но коллеги относятся с пониманием. Сегодня я уже не представляю свою жизнь по-другому, настолько за два года втянулась в этот график, хотя поначалу часто плакала", - говорит Вика. Немного подумав, она добавляет: "Если бы не началась СВО, они (укронацисты – ред.) пришли бы сюда и, как они говорят, "порезали бы всю русню". Что было бы с нашими детьми? Это страшно. Ребята отдают свои жизни за то, чтобы мы спокойно ходили на работу, водили детей в сад и школу и пили кофе в парке. И как можно оставаться в стороне? Я не знаю".Как умерла УкраинаТакой страны как Украина для Виктории не стало уже почти десять лет назад, когда она, совсем еще девчонкой, любопытства ради отправилась на Майдан. Вернее, на Антимайдан. Уехала втайне от мамы, зная, что такую авантюру та точно не одобрит и никуда не отпустит дочь. О поездке знал только отец, который живо интересуется политикой и тогда "мониторил ситуацию".Вика помнит, как страшно было спускаться в метро, где ходили люди в балаклавах и с дубинами. В их глазах была только агрессия.В целях безопасности активисты Антимайдана жили в поезде, на котором и приехали в столицу. И ходили колонной, потому что так было безопаснее.Ночь, когда антимайдановцы возвращались в Крым, стала для Виктории самой жуткой. На состав напали, закидали камнями. Ей повезло: вагон находился в хвосте, а основной удар пришелся по голове поезда."Но за что? Там, на Майдане, мы встретили родственников-беркутовцев, которые пострадали. Не только из Крыма, но и из других регионов. И я не понимала, как с людьми можно сделать такое? Как? Они ведь просто выполняли приказ. Мы ведь все жители одной страны, все граждане Украины. Из-за чего такая ненависть? Только за другое мнение? Как можно собраться толпой, угробить столицу и назначить нового президента просто потому, что так хочется? Зачем нужны тогда законы? Конституция зачем?", - задается украинка вопросом.Когда она вспоминает о "нечеловеческих, животных действиях", свидетелем которых стала в Киеве, ее голос дрожит. Едва сдерживает слезы, когда говорит о знакомых, уже после нее отправившихся на Антимайдан.Когда в феврале 2014 года возле Госсовета в Симферополе собирался митинг, она тоже все видела своими глазами - работала в офисе неподалеку. Видела, что с русскими флагами идут бабушки и женщины, а с флагами Украины – крепкие, все больше чернявые мужчины, с черенками от лопат. По их глазами было видно, что намерения у них явно недобрые. Тогда тоже было очень страшно. Непосредственные участники тех событий убеждены, что именно бойцы крымского спецподразделения "Беркут", отставленные украинским командованием на растерзание оголтелой толпы Майдана, стали для крымчан примером мужества и стойкости, помогли сплотиться и сделать правильный выбор. Так удалось избежать бойни в Крыму.В России жить лучше"Когда все началось, еще в 2014 году, у нас с отцом были разные взгляды, и, чтобы не портить отношения, мы решили не говорить о политике. По отношению к СВО папа тоже был негативно настроен. Он боялся. Но за два года он абсолютно поменял точку зрения", - продолжает Виктория.И объясняет: отец работает в школе олимпийского резерва, учит детей настольному теннису. При Украине он все делал не только по своей инициативе, но и за собственный счет. После того, как Херсонская область стала частью России, его подопечные побывали на соревнованиях в Москве, ездили на мировой чемпионат во Владивосток. И все бесплатно. А еще в школе появились новые столы для тенниса, идет ремонт, зимой в классах наконец-то будет тепло и детям не придется сидеть на уроках в куртках.В конце июня этого года Виктория снова оказалась в Херсонской области. И увидела другой регион - там уже тоже были сделаны дороги, строились дома и ремонтировались школы."Постепенно к людям приходит осознание, что сейчас намного лучше, чем было при Украине. Мой отец уже переосмыслил свои взгляды. А другим для этого нужно чуть больше времени. На новых российских территориях есть люди проукраинского мнения. Но я считаю, если человек не видит результатов, и не хочет их признать, пусть собирается и уезжает. Туда, где людей за людей не считают", - говорит она.Еще до того, как стать волонтером и помогать российским военнослужащим и гражданскому населению, Виктория регулярно читала украинские новости, активно мониторила соцсети – ей хотелось понимать противоположную позицию, знать, о чем в соседней стране думают и что говорят. Сейчас признается:"Не могла понять, как можно быть такими жестокими? В той стране нормально говорить о том, что мы искореним всех русских, вырежем российских детей. Но ведь здравомыслящий человек даже подумать так не может! А там об этом говорят на главных каналах. И для них это нормально. В такой Украине, с теперешним их правительством, точно ничего хорошего не будет".Читайте также на РИА Новости Крым:Дневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школеО любви и счастье под огнем: Зульфия Ильясова дает концерты на передовойВетеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВО

https://crimea.ria.ru/20230524/frontovye-fei-svo-glazami-zhenschiny-v-bronezhilete-1128934129.html

https://crimea.ria.ru/20230813/chudesa-sluchayutsya-donbass-v-istoriyakh-veruyuschego-volontera-1130670988.html

https://crimea.ria.ru/20230614/krymskie-volontery-vyvozyat-zhivotnykh-iz-khersonskoy-oblasti-1129389012.html

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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общество, новости сво, волонтеры, херсонская область, новые регионы россии, "крымские феи", татьяна савицкая, виктория шушпан