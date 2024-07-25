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Киев ни при каких условиях не получит передышку на поле боя – Небензя - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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Киев ни при каких условиях не получит передышку на поле боя – Небензя
Киев ни при каких условиях не получит передышку на поле боя – Небензя - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Киев ни при каких условиях не получит передышку на поле боя – Небензя
Киевский режим уже не получит ничего лучше выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным мирных предложений и ни при каких условиях не получит передышку на поле... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T18:55
2024-07-25T18:57
василий небензя
украина
всу (вооруженные силы украины)
переговоры
политика
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим уже не получит ничего лучше выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным мирных предложений и ни при каких условиях не получит передышку на поле боя. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя."Если он (Владимир Зеленский – ред.) действительно дозрел до разговора о мире, то у него есть перед глазами выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. И советуем ему поторопиться – ничего лучшего Украина уже точно не получит. И уж точно она ни под каким предлогом не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня", - сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.По его словам, в том, насколько можно доверять подобным схемам с Украиной, Москва наглядно убедилась на примере Минских договоренностей.А пока главарь киевского режима думает, начинать переговоры или нет, специальная военная операция на Украине продолжается, и ее цели будут выполнены либо на поле, боя либо в результате переговоров, добавил Небензя.Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.Владимир Зеленский 21 июля в интервью британскому телевидению заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, даже если это будет президент Владимир Путин, несмотря на введенный ранее запрет на переговоры с Москвой.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для переговоров с Украиной, есть различные варианты, с кем их можно вести.Пресс-секретарь напомнил, что препятствием для переговоров, помимо вопроса легитимности Зеленского, остается и законодательный запрет Киева на какие-либо контакты с российской стороной.Он также отметил, что сначала нужно понять, насколько готова к диалогу украинская сторона и насколько Киев "разрешение на это от своих кураторов".Читайте также на РИА Новости Крым:Что может лечь в основу переговоров по Украине – ответ ПутинаК чему бы это: эксперт оценил заявления Киева о переговорах с РоссиейМирный план Путина по Украине – услышат ли на Западе
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василий небензя, украина, всу (вооруженные силы украины), переговоры, политика, россия, новости
Киев ни при каких условиях не получит передышку на поле боя – Небензя

Киев не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня – Небензя

18:55 25.07.2024 (обновлено: 18:57 25.07.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим уже не получит ничего лучше выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным мирных предложений и ни при каких условиях не получит передышку на поле боя. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Если он (Владимир Зеленский – ред.) действительно дозрел до разговора о мире, то у него есть перед глазами выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. И советуем ему поторопиться – ничего лучшего Украина уже точно не получит. И уж точно она ни под каким предлогом не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня", - сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.
По его словам, в том, насколько можно доверять подобным схемам с Украиной, Москва наглядно убедилась на примере Минских договоренностей.
А пока главарь киевского режима думает, начинать переговоры или нет, специальная военная операция на Украине продолжается, и ее цели будут выполнены либо на поле, боя либо в результате переговоров, добавил Небензя.
Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.
Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.
Владимир Зеленский 21 июля в интервью британскому телевидению заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, даже если это будет президент Владимир Путин, несмотря на введенный ранее запрет на переговоры с Москвой.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для переговоров с Украиной, есть различные варианты, с кем их можно вести.
Пресс-секретарь напомнил, что препятствием для переговоров, помимо вопроса легитимности Зеленского, остается и законодательный запрет Киева на какие-либо контакты с российской стороной.
Он также отметил, что сначала нужно понять, насколько готова к диалогу украинская сторона и насколько Киев "разрешение на это от своих кураторов".
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Василий НебензяУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)ПереговорыПолитикаРоссияНовости
 
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