https://crimea.ria.ru/20240724/ukraina-bezvlastiya-pochemu-mobilizatsiya-v-vsu-nezakonna-1139100932.html

Украина безвластия: почему мобилизация в ВСУ незаконна

Украина безвластия: почему мобилизация в ВСУ незаконна - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Украина безвластия: почему мобилизация в ВСУ незаконна

Продление военного положения и мобилизации на Украине не законно, поскольку его инициировал нелегитимный Владимир Зеленский. Такое мнение в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T19:31

2024-07-24T19:31

2024-07-24T19:31

владимир зеленский

украина

новости

мобилизация на украине

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мнения

вадим колесниченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Продление военного положения и мобилизации на Украине не законно, поскольку его инициировал нелегитимный Владимир Зеленский. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал юрист и политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, экс-депутат ВР Украины Вадим Колесниченко.Накануне Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней, в этот же день украинский кабмин его поддержал.По словам Колесниченко, принятие таких решений незаконно априори."Внести представление в Верховную раду, чтобы она еще раз объявила военное положение и продлила мобилизацию, должен уполномоченный человек. По конституции это может сделать только президент. А его нет", – сказал Колесниченко, отметив, что полномочия Зеленского не были продлены и он потерял свою легитимность после 21 мая.А значит, Верховная рада Украины "не может легитимно продлить военное положение: она обязана идти на выборы", подчеркнул Колесниченко. Он напомнил, что полномочия действующего созыва Верховной рады истекают 29 августа.Что ВРУ еще может успеть сделать законно - так это отправить в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, заметил Колесниченко. Об этом в последние дни очень много говорится в украинских СМИ, как и об отставке всего кабмина.Ранее ряд украинских СМИ писали, что вероятная отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля, который не справляется со своими обязанностями, приведет к отставке всего состава Кабинета министров.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев готов к переговорам с Россией - МИД Украины Украинцы хотят мира, но их не услышат – политолог о результатах опроса ВСУ атаковали промышленное предприятие в Курской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, новости, мобилизация на украине, верховная рада украины, закон и право, новости сво, мнения, вадим колесниченко