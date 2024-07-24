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Украина безвластия: почему мобилизация в ВСУ незаконна - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Украина безвластия: почему мобилизация в ВСУ незаконна
Украина безвластия: почему мобилизация в ВСУ незаконна - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Украина безвластия: почему мобилизация в ВСУ незаконна
Продление военного положения и мобилизации на Украине не законно, поскольку его инициировал нелегитимный Владимир Зеленский. Такое мнение в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T19:31
2024-07-24T19:31
владимир зеленский
украина
новости
мобилизация на украине
верховная рада украины
закон и право
новости сво
мнения
вадим колесниченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Продление военного положения и мобилизации на Украине не законно, поскольку его инициировал нелегитимный Владимир Зеленский. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал юрист и политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, экс-депутат ВР Украины Вадим Колесниченко.Накануне Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней, в этот же день украинский кабмин его поддержал.По словам Колесниченко, принятие таких решений незаконно априори."Внести представление в Верховную раду, чтобы она еще раз объявила военное положение и продлила мобилизацию, должен уполномоченный человек. По конституции это может сделать только президент. А его нет", – сказал Колесниченко, отметив, что полномочия Зеленского не были продлены и он потерял свою легитимность после 21 мая.А значит, Верховная рада Украины "не может легитимно продлить военное положение: она обязана идти на выборы", подчеркнул Колесниченко. Он напомнил, что полномочия действующего созыва Верховной рады истекают 29 августа.Что ВРУ еще может успеть сделать законно - так это отправить в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, заметил Колесниченко. Об этом в последние дни очень много говорится в украинских СМИ, как и об отставке всего кабмина.Ранее ряд украинских СМИ писали, что вероятная отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля, который не справляется со своими обязанностями, приведет к отставке всего состава Кабинета министров.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев готов к переговорам с Россией - МИД Украины Украинцы хотят мира, но их не услышат – политолог о результатах опроса ВСУ атаковали промышленное предприятие в Курской области
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владимир зеленский, украина, новости, мобилизация на украине, верховная рада украины, закон и право, новости сво, мнения, вадим колесниченко
Украина безвластия: почему мобилизация в ВСУ незаконна

Нелегитимный Зеленский не может продлить мобилизацию и военное положение на Украине

19:31 24.07.2024
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкВерховная Рада Украины заблокирована оппозицией
Верховная Рада Украины заблокирована оппозицией - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Григорий Василенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Продление военного положения и мобилизации на Украине не законно, поскольку его инициировал нелегитимный Владимир Зеленский. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал юрист и политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, экс-депутат ВР Украины Вадим Колесниченко.
Накануне Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней, в этот же день украинский кабмин его поддержал.
По словам Колесниченко, принятие таких решений незаконно априори.
"Внести представление в Верховную раду, чтобы она еще раз объявила военное положение и продлила мобилизацию, должен уполномоченный человек. По конституции это может сделать только президент. А его нет", – сказал Колесниченко, отметив, что полномочия Зеленского не были продлены и он потерял свою легитимность после 21 мая.
А значит, Верховная рада Украины "не может легитимно продлить военное положение: она обязана идти на выборы", подчеркнул Колесниченко. Он напомнил, что полномочия действующего созыва Верховной рады истекают 29 августа.
Что ВРУ еще может успеть сделать законно - так это отправить в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, заметил Колесниченко. Об этом в последние дни очень много говорится в украинских СМИ, как и об отставке всего кабмина.
"Украина входит с 29 августа в состояние турбулентности, которое понятно всем. И единственными легитимными органами на Украине будут органы самоуправления, полномочия которых заканчиваются в 2025 году", – заключил политолог.
Ранее ряд украинских СМИ писали, что вероятная отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля, который не справляется со своими обязанностями, приведет к отставке всего состава Кабинета министров.
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Владимир ЗеленскийУкраинаНовостиМобилизация на УкраинеВерховная Рада УкраиныЗакон и правоНовости СВОМненияВадим Колесниченко
 
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