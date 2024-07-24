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ВСУ атаковали промышленное предприятие в Курской области
ВСУ атаковали промышленное предприятие в Курской области - РИА Новости Крым, 24.07.2024
ВСУ атаковали промышленное предприятие в Курской области
Промышленное предприятие повреждено в Судже Курской области в ночь на среду в результате беспилотной атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T09:44
2024-07-24T09:44
2024-07-24T09:44
курская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
алексей смирнов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Промышленное предприятие повреждено в Судже Курской области в ночь на среду в результате беспилотной атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.По его данным, никто из работников предприятия не пострадал.Один человек погиб и четверо пострадали накануне в результате атаки ВСУ на порт "Кавказ".Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы прогремели в порту Одессы и ХарьковеНа нефтезаводе в Туапсе вспыхнул пожар из-за атаки украинского БПЛАРезервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУ
курская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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курская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, алексей смирнов, новости
ВСУ атаковали промышленное предприятие в Курской области
Под Курском при атаке ВСУ повреждено промышленное предприятие