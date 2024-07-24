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ВСУ атаковали промышленное предприятие в Курской области

ВСУ атаковали промышленное предприятие в Курской области - РИА Новости Крым, 24.07.2024

ВСУ атаковали промышленное предприятие в Курской области

Промышленное предприятие повреждено в Судже Курской области в ночь на среду в результате беспилотной атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T09:44

2024-07-24T09:44

2024-07-24T09:44

курская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

алексей смирнов

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Промышленное предприятие повреждено в Судже Курской области в ночь на среду в результате беспилотной атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.По его данным, никто из работников предприятия не пострадал.Один человек погиб и четверо пострадали накануне в результате атаки ВСУ на порт "Кавказ".Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы прогремели в порту Одессы и ХарьковеНа нефтезаводе в Туапсе вспыхнул пожар из-за атаки украинского БПЛАРезервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУ

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, алексей смирнов, новости