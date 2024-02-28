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В Крыму Следком расследует смерть пациента в больнице - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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В Крыму Следком расследует смерть пациента в больнице
В Крыму Следком расследует смерть пациента в больнице - РИА Новости Крым, 28.02.2024
В Крыму Следком расследует смерть пациента в больнице
Крымские следователи устанавливают обстоятельства смерти пациента в медучреждении Джанкоя. Как сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T13:21
2024-02-28T13:21
здравоохранение в крыму и севастополе
джанкойский район
крымский следком
происшествия
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Крымские следователи устанавливают обстоятельства смерти пациента в медучреждении Джанкоя. Как сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, уголовное дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности.По данным ведомства, 35-летний житель Джанкойского района с тяжелой формой сахарного диабета обратился к медикам в ноябре 2023 года. Мужчина жаловался на опухоль в ноге, медики провели обследование сосудов, однако результатов это не дало.Теперь следователи изучают обстоятельства и качество оказания медицинской помощи на всех этапах, проверяют документацию, назначены соответствующие экспертизы. Также правоохранители изучают сведения матери и супруги скончавшегося мужчины.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, ход расследования взят на контроль, параллельно по данному факту организована прокурорская проверка. По ее итогам будет дана оценка исполнению требований законодательства при оказании медицинской помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин умер в реанимации после неоказания ему помощиВ Крыму врач пойдет под суд за назначение липовых инвалидностейСевастопольский нарколог предстанет перед судом за смерть пациента
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РИА Новости Крым
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здравоохранение в крыму и севастополе, джанкойский район, крымский следком, происшествия, общество, прокуратура республики крым, новости крыма, крым
В Крыму Следком расследует смерть пациента в больнице

Следком завел дело о смерти пациента в больнице Джанкойского района Крыма

13:21 28.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Крымские следователи устанавливают обстоятельства смерти пациента в медучреждении Джанкоя. Как сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, уголовное дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности.
По данным ведомства, 35-летний житель Джанкойского района с тяжелой формой сахарного диабета обратился к медикам в ноябре 2023 года. Мужчина жаловался на опухоль в ноге, медики провели обследование сосудов, однако результатов это не дало.
"Спустя несколько дней мужчину госпитализировали в хирургическое отделение. Состояние здоровья пациента значительно ухудшалось, его перевели в отделение реанимации, где 12 ноября после комплекса проведенных реанимационных мероприятий он скончался", - уточнили в СК.
Теперь следователи изучают обстоятельства и качество оказания медицинской помощи на всех этапах, проверяют документацию, назначены соответствующие экспертизы. Также правоохранители изучают сведения матери и супруги скончавшегося мужчины.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, ход расследования взят на контроль, параллельно по данному факту организована прокурорская проверка. По ее итогам будет дана оценка исполнению требований законодательства при оказании медицинской помощи.
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Здравоохранение в Крыму и СевастополеДжанкойский районКрымский СледкомПроисшествияОбществоПрокуратура Республики КрымНовости КрымаКрым
 
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