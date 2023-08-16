https://crimea.ria.ru/20230816/v-krymu-vrach-poydet-pod-sud-za-naznachenie-lipovykh-invalidnostey-1130773094.html

В Крыму врач пойдет под суд за назначение липовых инвалидностей

В Крыму врач пойдет под суд за назначение липовых инвалидностей - РИА Новости Крым, 16.08.2023

В Крыму врач пойдет под суд за назначение липовых инвалидностей

Сотрудница одной из поликлиник Симферополя отправится на скамью подсудимых. Женщину ждет судебное разбирательство по делу о превышении должностных полномочий,... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T17:33

2023-08-16T17:33

2023-08-16T17:33

прокуратура республики крым

крым

новости крыма

новости

здравоохранение в крыму и севастополе

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874939_0:13:1600:913_1920x0_80_0_0_bc04cf9fea9652dff7309aae67bb07b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Сотрудница одной из поликлиник Симферополя отправится на скамью подсудимых. Женщину ждет судебное разбирательство по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в прокуратуре Республики Крым.По данным ведомства, медик, заведуя кабинетом врачебно-консультационной комиссии в поликлинике, в течение первой половины 2022 года подписала больше двух десятков протоколов заседаний врачебных комиссий и направлений на медико-социальную экспертизу по вопросам признания нетрудоспособности. При этом соответствующих должностных полномочий у сотрудницы поликлиники не было, подчеркнули в прокуратуре.В результате, больше двадцати человек были безосновательно признаны инвалидами и даже получали на протяжение некоторого времени положенные им пособия. Когда схема раскрылась, всех поддельных "инвалидов" лишили этого статуса. За это время они в совокупности успели получить больше 360 тысяч рублей.Против врача возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. После того, как расследование было завершено, материалы дела поступили в прокуратуру, которая в свою очередь утвердила обвинительное заключение и передала дело в Железнодорожный суд Симферополя. Обвиняемой в соответствии со статьёй Уголовного кодекса грозит до 10 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под судВ Крыму арестована замглавы кемеровской лаборатории РоссельхознадзораВ Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крым, новости крыма, новости, здравоохранение в крыму и севастополе, происшествия