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В Крыму врач пойдет под суд за назначение липовых инвалидностей - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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В Крыму врач пойдет под суд за назначение липовых инвалидностей
В Крыму врач пойдет под суд за назначение липовых инвалидностей - РИА Новости Крым, 16.08.2023
В Крыму врач пойдет под суд за назначение липовых инвалидностей
Сотрудница одной из поликлиник Симферополя отправится на скамью подсудимых. Женщину ждет судебное разбирательство по делу о превышении должностных полномочий,... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T17:33
2023-08-16T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Сотрудница одной из поликлиник Симферополя отправится на скамью подсудимых. Женщину ждет судебное разбирательство по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в прокуратуре Республики Крым.По данным ведомства, медик, заведуя кабинетом врачебно-консультационной комиссии в поликлинике, в течение первой половины 2022 года подписала больше двух десятков протоколов заседаний врачебных комиссий и направлений на медико-социальную экспертизу по вопросам признания нетрудоспособности. При этом соответствующих должностных полномочий у сотрудницы поликлиники не было, подчеркнули в прокуратуре.В результате, больше двадцати человек были безосновательно признаны инвалидами и даже получали на протяжение некоторого времени положенные им пособия. Когда схема раскрылась, всех поддельных "инвалидов" лишили этого статуса. За это время они в совокупности успели получить больше 360 тысяч рублей.Против врача возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. После того, как расследование было завершено, материалы дела поступили в прокуратуру, которая в свою очередь утвердила обвинительное заключение и передала дело в Железнодорожный суд Симферополя. Обвиняемой в соответствии со статьёй Уголовного кодекса грозит до 10 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под судВ Крыму арестована замглавы кемеровской лаборатории РоссельхознадзораВ Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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прокуратура республики крым, крым, новости крыма, новости, здравоохранение в крыму и севастополе, происшествия
В Крыму врач пойдет под суд за назначение липовых инвалидностей

Врача крымской поликлиники обвиняют в превышении должностных полномочий

17:33 16.08.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Сотрудница одной из поликлиник Симферополя отправится на скамью подсудимых. Женщину ждет судебное разбирательство по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в прокуратуре Республики Крым.
По данным ведомства, медик, заведуя кабинетом врачебно-консультационной комиссии в поликлинике, в течение первой половины 2022 года подписала больше двух десятков протоколов заседаний врачебных комиссий и направлений на медико-социальную экспертизу по вопросам признания нетрудоспособности. При этом соответствующих должностных полномочий у сотрудницы поликлиники не было, подчеркнули в прокуратуре.
В результате, больше двадцати человек были безосновательно признаны инвалидами и даже получали на протяжение некоторого времени положенные им пособия. Когда схема раскрылась, всех поддельных "инвалидов" лишили этого статуса. За это время они в совокупности успели получить больше 360 тысяч рублей.
Против врача возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. После того, как расследование было завершено, материалы дела поступили в прокуратуру, которая в свою очередь утвердила обвинительное заключение и передала дело в Железнодорожный суд Симферополя. Обвиняемой в соответствии со статьёй Уголовного кодекса грозит до 10 лет лишения свободы.
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