https://crimea.ria.ru/20230204/stali-izvestny-podrobnosti-smertelnogo-pozhara-v-simferopole--1126779642.html
Стали известны подробности смертельного пожара в Симферополе
Стали известны подробности смертельного пожара в Симферополе - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Стали известны подробности смертельного пожара в Симферополе
Пожилая супружеская пара погибла на пожаре в пятиэтажке в Симферополе, следователи начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома. РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T12:20
2023-02-04T12:20
2023-02-04T12:20
происшествия
новости крыма
крым
симферополь
пожар
крымский следком
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7e941c873d82ea21d7af2e830f56364.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Пожилая супружеская пара погибла на пожаре в пятиэтажке в Симферополе, следователи начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома.ЧП произошло накануне вечером на улице Ростовской. После ликвидации пожара в одной из квартир были обнаружены тела проживавших там пожилых супругов - мужчины 1936 года рождения и женщины 1934 года. По предварительным данным, причиной возгорания стал обогреватель.Ход доследственной проверки контролирует прокуратура Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночамТрагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида"В Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человек
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_bbb31f19fdcd72e6bcb875d729f1238a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новости крыма, крым, симферополь, пожар, крымский следком, общество
Стали известны подробности смертельного пожара в Симферополе
На пожаре в Симферополе погибли пожилые супруги – Следком начал проверку