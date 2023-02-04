https://crimea.ria.ru/20230204/stali-izvestny-podrobnosti-smertelnogo-pozhara-v-simferopole--1126779642.html

Стали известны подробности смертельного пожара в Симферополе

Стали известны подробности смертельного пожара в Симферополе - РИА Новости Крым, 04.02.2023

Стали известны подробности смертельного пожара в Симферополе

Пожилая супружеская пара погибла на пожаре в пятиэтажке в Симферополе, следователи начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома. РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T12:20

2023-02-04T12:20

2023-02-04T12:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Пожилая супружеская пара погибла на пожаре в пятиэтажке в Симферополе, следователи начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома.ЧП произошло накануне вечером на улице Ростовской. После ликвидации пожара в одной из квартир были обнаружены тела проживавших там пожилых супругов - мужчины 1936 года рождения и женщины 1934 года. По предварительным данным, причиной возгорания стал обогреватель.Ход доследственной проверки контролирует прокуратура Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночамТрагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида"В Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человек

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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