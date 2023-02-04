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Стали известны подробности смертельного пожара в Симферополе - РИА Новости Крым, 04.02.2023
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Стали известны подробности смертельного пожара в Симферополе
Стали известны подробности смертельного пожара в Симферополе - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Стали известны подробности смертельного пожара в Симферополе
Пожилая супружеская пара погибла на пожаре в пятиэтажке в Симферополе, следователи начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома. РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T12:20
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Пожилая супружеская пара погибла на пожаре в пятиэтажке в Симферополе, следователи начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома.ЧП произошло накануне вечером на улице Ростовской. После ликвидации пожара в одной из квартир были обнаружены тела проживавших там пожилых супругов - мужчины 1936 года рождения и женщины 1934 года. По предварительным данным, причиной возгорания стал обогреватель.Ход доследственной проверки контролирует прокуратура Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночамТрагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида"В Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человек
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происшествия, новости крыма, крым, симферополь, пожар, крымский следком, общество
Стали известны подробности смертельного пожара в Симферополе

На пожаре в Симферополе погибли пожилые супруги – Следком начал проверку

12:20 04.02.2023
 
Место преступления
Место преступления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Пожилая супружеская пара погибла на пожаре в пятиэтажке в Симферополе, следователи начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома.
ЧП произошло накануне вечером на улице Ростовской. После ликвидации пожара в одной из квартир были обнаружены тела проживавших там пожилых супругов - мужчины 1936 года рождения и женщины 1934 года. По предварительным данным, причиной возгорания стал обогреватель.
"В ходе осмотра места происшествия следователем возле кровати был обнаружен разбитый кварцевый обогреватель, который, предварительно, и явился источником возгорания. Следователем следственного отдела по Киевскому району проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы с целью установления точной причины пожара", - проинформировали в СК.
Ход доследственной проверки контролирует прокуратура Крыма.
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ПроисшествияНовости КрымаКрымСимферопольПожарКрымский СледкомОбщество
 
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