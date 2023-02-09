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Пожар произошел в исправительной колонии в Ростове – погибли осужденные - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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Пожар произошел в исправительной колонии в Ростове – погибли осужденные
Пожар произошел в исправительной колонии в Ростове – погибли осужденные - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Пожар произошел в исправительной колонии в Ростове – погибли осужденные
Два человека погибли и один пострадал в результате пожара в исправительной колонии в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на представителя регионального... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T12:42
2023-02-09T12:46
пожар
происшествия
ростов-на-дону
фсин
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Два человека погибли и один пострадал в результате пожара в исправительной колонии в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на представителя регионального управления ФСИН России сообщает РИА Новости.ЧП произошло накануне на территории объекта коммунально-бытового обеспечения."Восьмого февраля в исправительной колонии №2 ГУФСИН России по Ростовской области произошло возгорание на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 квадратных метров", - проинформировал он.Пожар оперативно ликвидировали. Но при обследовании здания обнаружили тела двоих погибших.По факту происшествия проводится проверка. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли при пожаре в СевастополеСтали известны обстоятельства бунта заключенных в СИЗО ХерсонаПутин сменил директора ФСИН
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пожар, происшествия, ростов-на-дону, фсин, общество, новости
Пожар произошел в исправительной колонии в Ростове – погибли осужденные

ГУФСИН: на пожаре в исправительной колонии в Ростове погиби двое осужденных

12:42 09.02.2023 (обновлено: 12:46 09.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожарный автомобиль и скорая помощь
Пожарный автомобиль и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Два человека погибли и один пострадал в результате пожара в исправительной колонии в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на представителя регионального управления ФСИН России сообщает РИА Новости.
ЧП произошло накануне на территории объекта коммунально-бытового обеспечения.
"Восьмого февраля в исправительной колонии №2 ГУФСИН России по Ростовской области произошло возгорание на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 квадратных метров", - проинформировал он.
Пожар оперативно ликвидировали. Но при обследовании здания обнаружили тела двоих погибших.
"В ходе дальнейшего обследования помещения были обнаружены тела двух осужденных без признаков жизни, еще один осужденный с ожогами различных частей тела был госпитализирован в городскую больницу", - уточнил собеседник.
По факту происшествия проводится проверка. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.
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