https://crimea.ria.ru/20230209/pozhar-proizoshel-v-ispravitelnoy-kolonii-v-rostove--pogibli-osuzhdennye-1126878593.html

Пожар произошел в исправительной колонии в Ростове – погибли осужденные

Пожар произошел в исправительной колонии в Ростове – погибли осужденные - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Пожар произошел в исправительной колонии в Ростове – погибли осужденные

Два человека погибли и один пострадал в результате пожара в исправительной колонии в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на представителя регионального... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T12:42

2023-02-09T12:42

2023-02-09T12:46

пожар

происшествия

ростов-на-дону

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Два человека погибли и один пострадал в результате пожара в исправительной колонии в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на представителя регионального управления ФСИН России сообщает РИА Новости.ЧП произошло накануне на территории объекта коммунально-бытового обеспечения."Восьмого февраля в исправительной колонии №2 ГУФСИН России по Ростовской области произошло возгорание на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 квадратных метров", - проинформировал он.Пожар оперативно ликвидировали. Но при обследовании здания обнаружили тела двоих погибших.По факту происшествия проводится проверка. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли при пожаре в СевастополеСтали известны обстоятельства бунта заключенных в СИЗО ХерсонаПутин сменил директора ФСИН

ростов-на-дону

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, происшествия, ростов-на-дону, фсин, общество, новости