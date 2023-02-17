https://crimea.ria.ru/20230217/pozhar-na-voennom-korable-v-sevastopole--chto-izvestno-1127037952.html
Пожар на военном корабле в Севастополе – что известно
Пожар на военном корабле в Севастополе – что известно - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Пожар на военном корабле в Севастополе – что известно
Пожар произошел в ночь на пятницу на списанном корабле в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T09:08
2023-02-17T09:08
2023-02-17T09:20
севастополь
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
михаил развожаев
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126723556_66:0:1090:576_1920x0_80_0_0_f6b5225121c8dadb4d727f0c3575c0ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Пожар произошел в ночь на пятницу на списанном корабле в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Противопожарная служба Черноморского флота и силы МЧС оперативно выехали на место. На данный момент возгорание ликвидировано, наблюдается задымление. Пострадавших нет, отметил он."Предварительные причины возгорания - розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя. Информирую, чтобы ципсошники не попытались вывернуть это как свою перемогу", - добавил Развожаев.16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что совершены несколько попыток атаковать беспилотниками город и Крым. Над акваторией города были уничтожены два дрона, еще несколько сбили над территорией республики.В Крыму и Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. Также по поручению президента Владимира Путина на полуострове и в других граничащих с Украиной территориях усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида"Путин наградил машинистов за подвиг на Крымском мостуПод Симферополем горит склад
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126723556_194:0:962:576_1920x0_80_0_0_f749efd88405b880296fb4d1a6f8ecf3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, михаил развожаев, пожар
Пожар на военном корабле в Севастополе – что известно
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о пожаре на военном корабле
09:08 17.02.2023 (обновлено: 09:20 17.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Пожар произошел в ночь на пятницу на списанном корабле в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня ночью, по информации оперативного дежурного ЧФ, в бухте Стрелецкой на списанном и готовящимся к утилизации малом противолодочном корабле произошел бытовой пожар", - написал он в своем Telegram-канале.
Противопожарная служба Черноморского флота и силы МЧС оперативно выехали на место. На данный момент возгорание ликвидировано, наблюдается задымление. Пострадавших нет, отметил он.
"Предварительные причины возгорания - розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя. Информирую, чтобы ципсошники не попытались вывернуть это как свою перемогу", - добавил Развожаев.
16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что совершены несколько попыток атаковать беспилотниками город и Крым.
Над акваторией города были уничтожены два дрона, еще несколько сбили над территорией республики.
В Крыму и Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. Также по поручению президента Владимира Путина на полуострове и в других граничащих с Украиной территориях усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.
Читайте также на РИА Новости Крым: