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Пожар на военном корабле в Севастополе – что известно

Пожар на военном корабле в Севастополе – что известно - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Пожар на военном корабле в Севастополе – что известно

Пожар произошел в ночь на пятницу на списанном корабле в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T09:08

2023-02-17T09:08

2023-02-17T09:20

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Пожар произошел в ночь на пятницу на списанном корабле в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Противопожарная служба Черноморского флота и силы МЧС оперативно выехали на место. На данный момент возгорание ликвидировано, наблюдается задымление. Пострадавших нет, отметил он."Предварительные причины возгорания - розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя. Информирую, чтобы ципсошники не попытались вывернуть это как свою перемогу", - добавил Развожаев.16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что совершены несколько попыток атаковать беспилотниками город и Крым. Над акваторией города были уничтожены два дрона, еще несколько сбили над территорией республики.В Крыму и Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. Также по поручению президента Владимира Путина на полуострове и в других граничащих с Украиной территориях усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида"Путин наградил машинистов за подвиг на Крымском мостуПод Симферополем горит склад

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, михаил развожаев, пожар