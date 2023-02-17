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Пожар на военном корабле в Севастополе – что известно - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Пожар на военном корабле в Севастополе – что известно
Пожар на военном корабле в Севастополе – что известно - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Пожар на военном корабле в Севастополе – что известно
Пожар произошел в ночь на пятницу на списанном корабле в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T09:08
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Пожар произошел в ночь на пятницу на списанном корабле в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Противопожарная служба Черноморского флота и силы МЧС оперативно выехали на место. На данный момент возгорание ликвидировано, наблюдается задымление. Пострадавших нет, отметил он."Предварительные причины возгорания - розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя. Информирую, чтобы ципсошники не попытались вывернуть это как свою перемогу", - добавил Развожаев.16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что совершены несколько попыток атаковать беспилотниками город и Крым. Над акваторией города были уничтожены два дрона, еще несколько сбили над территорией республики.В Крыму и Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. Также по поручению президента Владимира Путина на полуострове и в других граничащих с Украиной территориях усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида"Путин наградил машинистов за подвиг на Крымском мостуПод Симферополем горит склад
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севастополь, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, михаил развожаев, пожар
Пожар на военном корабле в Севастополе – что известно

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о пожаре на военном корабле

09:08 17.02.2023 (обновлено: 09:20 17.02.2023)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюТушение пожара в строительном городке в Севастополе
Тушение пожара в строительном городке в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Пожар произошел в ночь на пятницу на списанном корабле в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня ночью, по информации оперативного дежурного ЧФ, в бухте Стрелецкой на списанном и готовящимся к утилизации малом противолодочном корабле произошел бытовой пожар", - написал он в своем Telegram-канале.
Противопожарная служба Черноморского флота и силы МЧС оперативно выехали на место. На данный момент возгорание ликвидировано, наблюдается задымление. Пострадавших нет, отметил он.
"Предварительные причины возгорания - розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя. Информирую, чтобы ципсошники не попытались вывернуть это как свою перемогу", - добавил Развожаев.
16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что совершены несколько попыток атаковать беспилотниками город и Крым. Над акваторией города были уничтожены два дрона, еще несколько сбили над территорией республики.
В Крыму и Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. Также по поручению президента Владимира Путина на полуострове и в других граничащих с Украиной территориях усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.
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СевастопольПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрымМихаил РазвожаевПожар
 
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