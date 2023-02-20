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Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области
Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области
Шестеро военнослужащих погибли в результате пожара в блиндаже в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T15:07
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министерство обороны рф
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Шестеро военнослужащих погибли в результате пожара в блиндаже в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.По предварительной информации, из-за нарушения требований безопасности произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости.На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Совместно с комиссией Западного военного округа они проводят расследование, причины ЧП устанавливаются.
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министерство обороны рф, курская область, происшествия, новости, общество
Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области

Минобороны: шестеро военнослужащих погибли при пожаре в блиндаже в Курской области

15:07 20.02.2023 (обновлено: 15:14 20.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevМинобороны: шестеро военнослужащих погибли при пожаре в блиндаже в Курской области
Минобороны: шестеро военнослужащих погибли при пожаре в блиндаже в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Шестеро военнослужащих погибли в результате пожара в блиндаже в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
По предварительной информации, из-за нарушения требований безопасности произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости.
"20 февраля в результате грубого нарушения военнослужащими подразделения Западного военного округа, дислоцированного в Курской области, требований безопасности при обращении с горючими материалами, произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости в блиндаже. В результате пожара, быстро охватившего блиндаж, погибли шесть военнослужащих", - сказано в сообщении.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Совместно с комиссией Западного военного округа они проводят расследование, причины ЧП устанавливаются.
Министерство обороны РФКурская областьПроисшествияНовостиОбщество
 
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