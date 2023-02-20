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Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области

Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области

Шестеро военнослужащих погибли в результате пожара в блиндаже в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T15:07

2023-02-20T15:07

2023-02-20T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Шестеро военнослужащих погибли в результате пожара в блиндаже в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.По предварительной информации, из-за нарушения требований безопасности произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости.На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Совместно с комиссией Западного военного округа они проводят расследование, причины ЧП устанавливаются.

курская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, курская область, происшествия, новости, общество