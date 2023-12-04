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Пожар в жилом доме в Партените: есть погибший и пострадавшие - РИА Новости Крым, 04.12.2023
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Пожар в жилом доме в Партените: есть погибший и пострадавшие
Пожар в жилом доме в Партените: есть погибший и пострадавшие - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Пожар в жилом доме в Партените: есть погибший и пострадавшие
Один человек погиб и трое пострадали на пожаре в Партените. Об этом сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС России по Крыму, причиной трагедии стал... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T16:43
2023-12-04T16:51
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали на пожаре в Партените. Об этом сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС России по Крыму, причиной трагедии стал непотушенный окурок.По данным пресс-службы, сообщение о возгорании поступило спасателям в понедельник днем. Пожар произошел на цокольном этаже пятиэтажки в квартире на площади 50 квадратных метров. К его тушению привлекли 15 пожарных и четыре единицы техники.В этой связи спасатели рекомендуют не курить в постели, не переполнять окурками пепельницы и приобретать автономные пожарные извещатели, которые предупредят о задымлении и помогут избежать беды.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сгорели кафе и жилой домЧетверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в Краснодарском краеКрымчанин сильно обгорел при пожаре в заблокированной снегом бытовке
https://crimea.ria.ru/20231124/dvukhletniy-rebenok-i-zhenschina-pogibli-na-pozhare-v-bryanske-1133024754.html
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пожар, мчс крыма, новости крыма, партенит, происшествия
Пожар в жилом доме в Партените: есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб и трое пострадали на пожаре в Партените – МЧС

16:43 04.12.2023 (обновлено: 16:51 04.12.2023)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Партените
Пожар в Партените
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали на пожаре в Партените. Об этом сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС России по Крыму, причиной трагедии стал непотушенный окурок.
По данным пресс-службы, сообщение о возгорании поступило спасателям в понедельник днем. Пожар произошел на цокольном этаже пятиэтажки в квартире на площади 50 квадратных метров. К его тушению привлекли 15 пожарных и четыре единицы техники.

"Огнеборцы МЧС России эвакуировали пять человек, из них трое пострадали и один человек погиб. По предварительным данным, непотушенный окурок мог стать причиной пожара. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия", – сказано в сообщении.

© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Партените
Пожар в Партените
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Пожар в Партените
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Партените
Пожар в Партените
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Пожар в Партените
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Партените
Пожар в Партените
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Пожар в Партените
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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Пожар в Партените
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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Пожар в Партените
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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Пожар в Партените
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В этой связи спасатели рекомендуют не курить в постели, не переполнять окурками пепельницы и приобретать автономные пожарные извещатели, которые предупредят о задымлении и помогут избежать беды.
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