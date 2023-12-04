https://crimea.ria.ru/20231204/pozhar-v-zhilom-dome-partenite-est-pogibshiy-i-postradavshie-1133298741.html

Пожар в жилом доме в Партените: есть погибший и пострадавшие

Пожар в жилом доме в Партените: есть погибший и пострадавшие - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Пожар в жилом доме в Партените: есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб и трое пострадали на пожаре в Партените. Об этом сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС России по Крыму, причиной трагедии стал... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T16:43

2023-12-04T16:43

2023-12-04T16:51

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новости крыма

партенит

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали на пожаре в Партените. Об этом сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС России по Крыму, причиной трагедии стал непотушенный окурок.По данным пресс-службы, сообщение о возгорании поступило спасателям в понедельник днем. Пожар произошел на цокольном этаже пятиэтажки в квартире на площади 50 квадратных метров. К его тушению привлекли 15 пожарных и четыре единицы техники.В этой связи спасатели рекомендуют не курить в постели, не переполнять окурками пепельницы и приобретать автономные пожарные извещатели, которые предупредят о задымлении и помогут избежать беды.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сгорели кафе и жилой домЧетверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в Краснодарском краеКрымчанин сильно обгорел при пожаре в заблокированной снегом бытовке

https://crimea.ria.ru/20231124/dvukhletniy-rebenok-i-zhenschina-pogibli-na-pozhare-v-bryanske-1133024754.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, мчс крыма, новости крыма, партенит, происшествия