Пожар в жилом доме в Партените: есть погибший и пострадавшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали на пожаре в Партените. Об этом сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС России по Крыму, причиной трагедии стал непотушенный окурок.По данным пресс-службы, сообщение о возгорании поступило спасателям в понедельник днем. Пожар произошел на цокольном этаже пятиэтажки в квартире на площади 50 квадратных метров. К его тушению привлекли 15 пожарных и четыре единицы техники.В этой связи спасатели рекомендуют не курить в постели, не переполнять окурками пепельницы и приобретать автономные пожарные извещатели, которые предупредят о задымлении и помогут избежать беды.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сгорели кафе и жилой домЧетверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в Краснодарском краеКрымчанин сильно обгорел при пожаре в заблокированной снегом бытовке
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали на пожаре в Партените. Об этом сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС России по Крыму, причиной трагедии стал непотушенный окурок.
По данным пресс-службы, сообщение о возгорании поступило спасателям в понедельник днем. Пожар произошел на цокольном этаже пятиэтажки в квартире на площади 50 квадратных метров. К его тушению привлекли 15 пожарных и четыре единицы техники.
"Огнеборцы МЧС России эвакуировали пять человек, из них трое пострадали и один человек погиб. По предварительным данным, непотушенный окурок мог стать причиной пожара. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия", – сказано в сообщении.
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