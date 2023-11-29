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Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в Краснодарском крае

Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в Краснодарском крае

Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в частном доме в поселке Высоцкий Краснодарского края. Об этом сообщи в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T08:57

2023-11-29T08:57

2023-11-29T08:59

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

происшествия

краснодарский край

новости

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в частном доме в поселке Высоцкий Краснодарского края. Об этом сообщи в пресс-службе МЧС России.Уточнено, что площадь пожара составила 72 "квадрата", с огнем боролись 14 спасателей, на место выехали шесть спецмашин.Причины пожара устанавливают специалисты.Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок и 33-летняя женщина погибли на пожаре в Брянской области.При пожаре в частном доме в Брюховецком районе Краснодарского края погибли четыре человека, в том числе двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Забытая сковорода с жареной картошкой: на пожаре в Крыму спасен мужчинаСмертельный пожар под Симферополем: прокуратура берет дело на контрольКрымчанин сильно обгорел при пожаре в заблокированной снегом бытовке

краснодарский край

кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, происшествия, краснодарский край, новости, кубань