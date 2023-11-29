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Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в Краснодарском крае
Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в Краснодарском крае
Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в частном доме в поселке Высоцкий Краснодарского края. Об этом сообщи в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T08:57
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
происшествия
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в частном доме в поселке Высоцкий Краснодарского края. Об этом сообщи в пресс-службе МЧС России.Уточнено, что площадь пожара составила 72 "квадрата", с огнем боролись 14 спасателей, на место выехали шесть спецмашин.Причины пожара устанавливают специалисты.Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок и 33-летняя женщина погибли на пожаре в Брянской области.При пожаре в частном доме в Брюховецком районе Краснодарского края погибли четыре человека, в том числе двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Забытая сковорода с жареной картошкой: на пожаре в Крыму спасен мужчинаСмертельный пожар под Симферополем: прокуратура берет дело на контрольКрымчанин сильно обгорел при пожаре в заблокированной снегом бытовке
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, происшествия, краснодарский край, новости, кубань
Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в Краснодарском крае

Семья с четырьмя детьми погибла на пожаре в поселке Высоцкий Краснодарского края

08:57 29.11.2023 (обновлено: 08:59 29.11.2023)
 
© МЧС РФНа пожаре в поселке Высоцкий Краснодарского края погибли 6 человек
На пожаре в поселке Высоцкий Краснодарского края погибли 6 человек
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в частном доме в поселке Высоцкий Краснодарского края. Об этом сообщи в пресс-службе МЧС России.
"На пожаре погибли 4 ребенка и 2 взрослых. Горел частный дом в поселке Высоцкий Краснодарского края", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Уточнено, что площадь пожара составила 72 "квадрата", с огнем боролись 14 спасателей, на место выехали шесть спецмашин.
Причины пожара устанавливают специалисты.
Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок и 33-летняя женщина погибли на пожаре в Брянской области.
При пожаре в частном доме в Брюховецком районе Краснодарского края погибли четыре человека, в том числе двое детей.
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МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПожарПроисшествияКраснодарский крайНовостиКубань
 
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