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Двухлетний ребенок и женщина погибли на пожаре
Двухлетний ребенок и женщина погибли на пожаре - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Двухлетний ребенок и женщина погибли на пожаре
Двухлетний ребенок и 33-летняя женщина погибли на пожаре в Брянской области. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, трагедия... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T10:10
2023-11-24T10:10
2023-11-24T10:11
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происшествия
пожар
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок и 33-летняя женщина погибли на пожаре в Брянской области. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, трагедия произошла в частном доме в селе Глинищево.По данным МЧС, пожар был локализован в 02.04, открытое горение ликвидировано в 02.10 на площади 80 квадратных метров."К сожалению, в результате пожара погибли женщина 1990 года рождения и ребенок 2021 года рождения", - добавили спасатели.Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Симферопольском районе погибла женщинаЗабытая сковорода с жареной картошкой: на пожаре в Крыму спасен мужчинаПод Симферополем сгорел жилой дом
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россия, брянская область, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости
Двухлетний ребенок и женщина погибли на пожаре
Двухлетний ребенок с матерью погибли на пожаре в Брянской области - МЧС
10:10 24.11.2023 (обновлено: 10:11 24.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок и 33-летняя женщина погибли на пожаре в Брянской области. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, трагедия произошла в частном доме в селе Глинищево.
"24 ноября в 00.55 к месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты в составе четырех отделений на пожарных автоцистернах и служба пожаротушения. По прибытии установлено, что частный жилой дом горит по всей площади", – сказано в сообщении ведомства.
По данным МЧС, пожар был локализован в 02.04, открытое горение ликвидировано в 02.10 на площади 80 квадратных метров.
"К сожалению, в результате пожара погибли женщина 1990 года рождения и ребенок 2021 года рождения", - добавили спасатели.
Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.
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