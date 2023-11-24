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Двухлетний ребенок и женщина погибли на пожаре

Двухлетний ребенок и женщина погибли на пожаре - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Двухлетний ребенок и женщина погибли на пожаре

Двухлетний ребенок и 33-летняя женщина погибли на пожаре в Брянской области. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, трагедия... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T10:10

2023-11-24T10:10

2023-11-24T10:11

россия

брянская область

происшествия

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок и 33-летняя женщина погибли на пожаре в Брянской области. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, трагедия произошла в частном доме в селе Глинищево.По данным МЧС, пожар был локализован в 02.04, открытое горение ликвидировано в 02.10 на площади 80 квадратных метров."К сожалению, в результате пожара погибли женщина 1990 года рождения и ребенок 2021 года рождения", - добавили спасатели.Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Симферопольском районе погибла женщинаЗабытая сковорода с жареной картошкой: на пожаре в Крыму спасен мужчинаПод Симферополем сгорел жилой дом

россия

брянская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, брянская область, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости