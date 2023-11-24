Рейтинг@Mail.ru
Двухлетний ребенок и женщина погибли на пожаре - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231124/dvukhletniy-rebenok-i-zhenschina-pogibli-na-pozhare-v-bryanske-1133024754.html
Двухлетний ребенок и женщина погибли на пожаре
Двухлетний ребенок и женщина погибли на пожаре - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Двухлетний ребенок и женщина погибли на пожаре
Двухлетний ребенок и 33-летняя женщина погибли на пожаре в Брянской области. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, трагедия... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T10:10
2023-11-24T10:11
россия
брянская область
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053258_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2da6e6d5fdf3b937f7f274af09aabe0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок и 33-летняя женщина погибли на пожаре в Брянской области. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, трагедия произошла в частном доме в селе Глинищево.По данным МЧС, пожар был локализован в 02.04, открытое горение ликвидировано в 02.10 на площади 80 квадратных метров."К сожалению, в результате пожара погибли женщина 1990 года рождения и ребенок 2021 года рождения", - добавили спасатели.Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Симферопольском районе погибла женщинаЗабытая сковорода с жареной картошкой: на пожаре в Крыму спасен мужчинаПод Симферополем сгорел жилой дом
россия
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053258_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a9687a6c234daa3ae1dc402a86e21131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, брянская область, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости
Двухлетний ребенок и женщина погибли на пожаре

Двухлетний ребенок с матерью погибли на пожаре в Брянской области - МЧС

10:10 24.11.2023 (обновлено: 10:11 24.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок и 33-летняя женщина погибли на пожаре в Брянской области. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, трагедия произошла в частном доме в селе Глинищево.
"24 ноября в 00.55 к месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты в составе четырех отделений на пожарных автоцистернах и служба пожаротушения. По прибытии установлено, что частный жилой дом горит по всей площади", – сказано в сообщении ведомства.
По данным МЧС, пожар был локализован в 02.04, открытое горение ликвидировано в 02.10 на площади 80 квадратных метров.
"К сожалению, в результате пожара погибли женщина 1990 года рождения и ребенок 2021 года рождения", - добавили спасатели.
Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На пожаре в Симферопольском районе погибла женщина
Забытая сковорода с жареной картошкой: на пожаре в Крыму спасен мужчина
Под Симферополем сгорел жилой дом
 
РоссияБрянская областьПроисшествияПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:23Избил ребенка: крымчанин заплатит 800 тысяч рублей за моральный ущерб
12:51БРИКС без Аргентины: в Совфеде объяснили ошибку Милея
12:32Прицельный удар: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мирный житель
12:05У Крымского моста выросла очередь
11:57Два водителя погибли в лобовом столкновении в Краснодарском крае
11:34Иномарку сложило вдвое после ДТП с бетонным столбом в Симферополе
11:18Новая елка в Симферополе: мэр рассказал об источнике денег на ее покупку
10:54Террор левобережья Херсонской области: ВСУ выпустили еще 78 снарядов
10:35ЕС и НАТО стремятся поднять со дна Балтийского моря тонны иприта
10:21Шторм в проливе: как работает Керченская переправа в пятницу
10:10Двухлетний ребенок и женщина погибли на пожаре
10:03Стихия на Кубани: вода заходит в дома, людей эвакуируют
09:51Крымчанина задержали за отправку Украине компонентов военной авиатехники
09:39Инфраструктурный объект поврежден в Харьковской области
09:17В Симферопольском районе больше суток не будет воды
08:39Погибшие работники "Черноморнефтегаза" удостоены наград - указ Путина
08:11Проезд по Крымскому мосту: данные на утро пятницы
07:52Рост цен на куриный яйца: в Крыму нашли решение
07:39Названа основная проблема музея-заповедника в Керчи
07:12Над Крымом уничтожены 13 беспилотников
Лента новостейМолния