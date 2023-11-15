https://crimea.ria.ru/20231115/pod-simferopolem-sgorel-zhiloy-dom-1132794854.html

Под Симферополем сгорел жилой дом

Под Симферополем сгорел жилой дом - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Под Симферополем сгорел жилой дом

В Симферопольском районе в ночь на среду горела крыша жилого двухэтажного дома. Огонь охватил 120 квадратных метров кровли и угрожал жилым помещениям здания,... РИА Новости Крым, 15.11.2023

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2023-11-15T11:33

2023-11-15T11:34

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в ночь на среду горела крыша жилого двухэтажного дома. Огонь охватил 120 квадратных метров кровли и угрожал жилым помещениям здания, рассказали в МЧС республики.Отмечается, что о возгорании в селе Заречное Симферопольского района спасателям сообщили около половины четвертого утра 15 ноября. Огонь был потушен на площади 120 квадратных метров. Пострадавших в происшествии нет. Эксперты выясняют причины пожара.Ранее в Симферополе на пожаре по улице Козлова погибла 82-летняя женщина. Предварительно причиной возгорания стала неосторожность при курении. Читайте также на РИА Новости Крым:Пытался потушить сковородку: в Крыму спасли мужчину на пожареНа пожаре в Феодосии спасли 10 человекОгонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожар

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2023

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крым, симферопольский район, мчс крыма, пожар, происшествия, общество, новости крыма