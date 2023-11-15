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Под Симферополем сгорел жилой дом - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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Под Симферополем сгорел жилой дом
Под Симферополем сгорел жилой дом - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Под Симферополем сгорел жилой дом
В Симферопольском районе в ночь на среду горела крыша жилого двухэтажного дома. Огонь охватил 120 квадратных метров кровли и угрожал жилым помещениям здания,... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T11:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в ночь на среду горела крыша жилого двухэтажного дома. Огонь охватил 120 квадратных метров кровли и угрожал жилым помещениям здания, рассказали в МЧС республики.Отмечается, что о возгорании в селе Заречное Симферопольского района спасателям сообщили около половины четвертого утра 15 ноября. Огонь был потушен на площади 120 квадратных метров. Пострадавших в происшествии нет. Эксперты выясняют причины пожара.Ранее в Симферополе на пожаре по улице Козлова погибла 82-летняя женщина. Предварительно причиной возгорания стала неосторожность при курении. Читайте также на РИА Новости Крым:Пытался потушить сковородку: в Крыму спасли мужчину на пожареНа пожаре в Феодосии спасли 10 человекОгонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожар
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крым, симферопольский район, мчс крыма, пожар, происшествия, общество, новости крыма
Под Симферополем сгорел жилой дом

В ночь на среду в Симферопольском районе сгорело 120 квадратов кровли жилого дома

11:33 15.11.2023 (обновлено: 11:34 15.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в ночь на среду горела крыша жилого двухэтажного дома. Огонь охватил 120 квадратных метров кровли и угрожал жилым помещениям здания, рассказали в МЧС республики.
Отмечается, что о возгорании в селе Заречное Симферопольского района спасателям сообщили около половины четвертого утра 15 ноября.
"По прибытии стало известно, что на территории частного домовладения горит кровля двухэтажного жилого дома. Существует угроза дальнейшего распространения огня на жилые комнаты. Сотрудники МЧС провели боевое развертывание, оперативно проложили рукавные линии и ликвидировали пожар", - уточняется в сообщении.
Огонь был потушен на площади 120 квадратных метров. Пострадавших в происшествии нет. Эксперты выясняют причины пожара.
Ранее в Симферополе на пожаре по улице Козлова погибла 82-летняя женщина. Предварительно причиной возгорания стала неосторожность при курении.
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КрымСимферопольский районМЧС КрымаПожарПроисшествияОбществоНовости Крыма
 
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