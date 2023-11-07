https://crimea.ria.ru/20231107/krymchanin-postradal-vo-vremya-pozhara-v-zhilom-dome-1132617407.html
Крымчанин пострадал во время пожара в жилом доме
Крымчанин пострадал во время пожара в жилом доме - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Крымчанин пострадал во время пожара в жилом доме
Жителю Сак потребовалась помощь врачей после эвакуации из загоревшейся квартиры. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T12:31
2023-11-07T12:31
2023-11-07T12:31
происшествия
новости крыма
саки
мчс крыма
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053215_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0065a61132971b66885444b2ceda9174.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Жителю Сак потребовалась помощь врачей после эвакуации из загоревшейся квартиры. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.По информации ведомства, ЧП произошло в квартире у 45-летнего мужчины, живущего в пятиэтажном доме на улице Ленина. Во время выходных хозяин квартиры готовил еду и не заметил, как на плите раскалилась сковородка с маслом. Когда он обнаружил возгорание, то попытался потушить огонь своими силами, но стало только хуже.Мужчину из горящей квартиры вытащили пожарные, которым сообщили о происшествии. Когда сотрудники МЧС прибыли по адресу, в квартире огонь уже охватил мебель, бытовую технику и оконные проемы.С пожаром прибывший расчет спасателей полностью справился за 20 минут. От огня пострадало 10 квадратных метров.В ведомстве напомнили, что так называемый “масляный пожар”, который чаще всего происходит на кухнях во время готовки, нужно тушить особым образом. Самое главное – ни в коем случае не пытаться залить огонь водой: от этого может стать только хуже.Если же подходящей крышки под рукой не оказалось, единственное, чем можно попытаться засыпать огонь, – сода. Она поглощает кислород, пояснили в спасательном ведомстве, отметив, что таким образом можно потушить только небольшое пламя.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Феодосии спасли 10 человекОгонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожарКрупный лесной пожар в Крыму ликвидирован
саки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053215_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6af5fcff54fecf75f1691526d6774bc9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новости крыма, саки, мчс крыма, пожар
Крымчанин пострадал во время пожара в жилом доме
На западе Крыма мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар в квартире
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Жителю Сак потребовалась помощь врачей после эвакуации из загоревшейся квартиры. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
По информации ведомства, ЧП произошло в квартире у 45-летнего мужчины, живущего в пятиэтажном доме на улице Ленина. Во время выходных хозяин квартиры готовил еду и не заметил, как на плите раскалилась сковородка с маслом. Когда он обнаружил возгорание, то попытался потушить огонь своими силами, но стало только хуже.
Мужчину из горящей квартиры вытащили пожарные, которым сообщили о происшествии. Когда сотрудники МЧС прибыли по адресу, в квартире огонь уже охватил мебель, бытовую технику и оконные проемы.
“У 45-летнего мужчины были ожоги второй степени правой руки и отравление продуктами горения”, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, добавив, что пострадавший был передан сотрудникам скорой помощи.
С пожаром прибывший расчет спасателей полностью справился за 20 минут. От огня пострадало 10 квадратных метров.
В ведомстве напомнили, что так называемый “масляный пожар”, который чаще всего происходит на кухнях во время готовки, нужно тушить особым образом. Самое главное – ни в коем случае не пытаться залить огонь водой: от этого может стать только хуже.
“Самое первое, что нужно сделать – выключить плиту. Если время позволяет, сначала наденьте рукавицы, чтобы кипящее масло не обожгло кожу рук. Затем накройте сковороду или кастрюлю крышкой, но не стеклянной! Также можно накрыть горящую посуду железным противнем. Без доступа кислорода огонь самостоятельно погаснет, а вам останется только уничтожить следы неудачной готовки”, – напомнили в МЧС.
Если же подходящей крышки под рукой не оказалось, единственное, чем можно попытаться засыпать огонь, – сода. Она поглощает кислород, пояснили в спасательном ведомстве, отметив, что таким образом можно потушить только небольшое пламя.
“Если же пламя распространяется по кухне, необходимо сразу же вывести всех из дома и вызвать пожарных. Не стоит подвергать свою жизнь опасности. Обзаведитесь заранее огнетушителем и противопожарным одеялом”, – заключили в МЧС.
Читайте также на РИА Новости Крым: