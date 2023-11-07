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Крымчанин пострадал во время пожара в жилом доме

Крымчанин пострадал во время пожара в жилом доме - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Крымчанин пострадал во время пожара в жилом доме

Жителю Сак потребовалась помощь врачей после эвакуации из загоревшейся квартиры. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T12:31

2023-11-07T12:31

2023-11-07T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Жителю Сак потребовалась помощь врачей после эвакуации из загоревшейся квартиры. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.По информации ведомства, ЧП произошло в квартире у 45-летнего мужчины, живущего в пятиэтажном доме на улице Ленина. Во время выходных хозяин квартиры готовил еду и не заметил, как на плите раскалилась сковородка с маслом. Когда он обнаружил возгорание, то попытался потушить огонь своими силами, но стало только хуже.Мужчину из горящей квартиры вытащили пожарные, которым сообщили о происшествии. Когда сотрудники МЧС прибыли по адресу, в квартире огонь уже охватил мебель, бытовую технику и оконные проемы.С пожаром прибывший расчет спасателей полностью справился за 20 минут. От огня пострадало 10 квадратных метров.В ведомстве напомнили, что так называемый “масляный пожар”, который чаще всего происходит на кухнях во время готовки, нужно тушить особым образом. Самое главное – ни в коем случае не пытаться залить огонь водой: от этого может стать только хуже.Если же подходящей крышки под рукой не оказалось, единственное, чем можно попытаться засыпать огонь, – сода. Она поглощает кислород, пояснили в спасательном ведомстве, отметив, что таким образом можно потушить только небольшое пламя.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Феодосии спасли 10 человекОгонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожарКрупный лесной пожар в Крыму ликвидирован

саки

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происшествия, новости крыма, саки, мчс крыма, пожар