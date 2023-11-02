На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
На пожаре в Феодосии в многоквартирном доме спасли 10 человек
16:47 02.11.2023 (обновлено: 16:59 02.11.2023)
© ГУ МЧС России по Республике КрымНа пожаре в Феодосии спасли 10 человек
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Десять человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Феодосии, одному из них потребовалась помощь врачей. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
Как сообщили в ведомстве, 2 ноября, около 11 часов утра на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Дружбы в Феодосии. Очевидцы жаловались на запах гари в подъезде. К месту возгорания прибыли сотрудники спасательного отряда. Было установлено, что очаг возгорания находится в одной из квартир на первом этаже, где на балконе открытым огнем горели вещи.
"Задымление было настолько сильным, что дым из горящей квартиры поднялся по коридору и вентиляции к верхним этажам. Спасателям пришлось по задымленной лестничной клетке выводить людей с верхних этажей с помощью специальных спасательных устройств", – рассказали в МЧС.
© ГУ МЧС России по Республике КрымНа пожаре в Феодосии спасли 10 человек
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На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымНа пожаре в Феодосии спасли 10 человек
2 из 4
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымНа пожаре в Феодосии спасли 10 человек
3 из 4
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымНа пожаре в Феодосии спасли 10 человек
4 из 4
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
© ГУ МЧС России по Республике Крым
1 из 4
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
© ГУ МЧС России по Республике Крым
2 из 4
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
© ГУ МЧС России по Республике Крым
3 из 4
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
© ГУ МЧС России по Республике Крым
4 из 4
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Одновременно спасали людей с третьего этажа, используя автолестницу. Кроме того, пожарные эвакуировали маломобильного гражданина. От госпитализации он отказался. Одной из спасенных потребовалась медицинская помощь, уточнили в ведомстве.
Площадь возгорания составила всего 8 квадратных метров, но этого оказалось достаточно, чтобы от путей эвакуации оказались отрезаны жильцы целого подъезда. В итоге благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС России на пожаре были спасены 10 человек.
Также в МЧС сообщили, что пожилую хозяйку квартиры, в которой было возгорание, успели вывести соседи до прибытия пожарного расчета. Женщина находилась дома одна. Что стало причиной возгорания, она не знает. Пенсионерка пыталась самостоятельно справиться с огнем, получила ожоги различной степени тяжести. Спасатели передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи.
Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, сообщили в МЧС.
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