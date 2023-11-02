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На пожаре в Феодосии спасли 10 человек

На пожаре в Феодосии спасли 10 человек - РИА Новости Крым, 02.11.2023

На пожаре в Феодосии спасли 10 человек

Десять человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Феодосии, одному из них потребовалась помощь врачей. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T16:47

2023-11-02T16:47

2023-11-02T16:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Десять человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Феодосии, одному из них потребовалась помощь врачей. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Как сообщили в ведомстве, 2 ноября, около 11 часов утра на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Дружбы в Феодосии. Очевидцы жаловались на запах гари в подъезде. К месту возгорания прибыли сотрудники спасательного отряда. Было установлено, что очаг возгорания находится в одной из квартир на первом этаже, где на балконе открытым огнем горели вещи.Одновременно спасали людей с третьего этажа, используя автолестницу. Кроме того, пожарные эвакуировали маломобильного гражданина. От госпитализации он отказался. Одной из спасенных потребовалась медицинская помощь, уточнили в ведомстве.Площадь возгорания составила всего 8 квадратных метров, но этого оказалось достаточно, чтобы от путей эвакуации оказались отрезаны жильцы целого подъезда. В итоге благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС России на пожаре были спасены 10 человек.Также в МЧС сообщили, что пожилую хозяйку квартиры, в которой было возгорание, успели вывести соседи до прибытия пожарного расчета. Женщина находилась дома одна. Что стало причиной возгорания, она не знает. Пенсионерка пыталась самостоятельно справиться с огнем, получила ожоги различной степени тяжести. Спасатели передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи.Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, сообщили в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:В Советском районе Крыма сгорел жилой домОгонь и ветер: в Кировском районе Крыма два часа тушили горящее полеЖенщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Севастополе

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