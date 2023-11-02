Рейтинг@Mail.ru
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231102/na-pozhare-v-feodosii-spasli-10-chelovek-1132524117.html
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек - РИА Новости Крым, 02.11.2023
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
Десять человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Феодосии, одному из них потребовалась помощь врачей. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T16:47
2023-11-02T16:59
новости крыма
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132524652_0:102:1933:1189_1920x0_80_0_0_7a03d3808b114d7d9a341c381cafab62.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Десять человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Феодосии, одному из них потребовалась помощь врачей. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Как сообщили в ведомстве, 2 ноября, около 11 часов утра на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Дружбы в Феодосии. Очевидцы жаловались на запах гари в подъезде. К месту возгорания прибыли сотрудники спасательного отряда. Было установлено, что очаг возгорания находится в одной из квартир на первом этаже, где на балконе открытым огнем горели вещи.Одновременно спасали людей с третьего этажа, используя автолестницу. Кроме того, пожарные эвакуировали маломобильного гражданина. От госпитализации он отказался. Одной из спасенных потребовалась медицинская помощь, уточнили в ведомстве.Площадь возгорания составила всего 8 квадратных метров, но этого оказалось достаточно, чтобы от путей эвакуации оказались отрезаны жильцы целого подъезда. В итоге благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС России на пожаре были спасены 10 человек.Также в МЧС сообщили, что пожилую хозяйку квартиры, в которой было возгорание, успели вывести соседи до прибытия пожарного расчета. Женщина находилась дома одна. Что стало причиной возгорания, она не знает. Пенсионерка пыталась самостоятельно справиться с огнем, получила ожоги различной степени тяжести. Спасатели передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи.Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, сообщили в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:В Советском районе Крыма сгорел жилой домОгонь и ветер: в Кировском районе Крыма два часа тушили горящее полеЖенщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20231102/ogon-ugrozhal-selu-i-zapovedniku-v-krymu-tri-chasa-tushili-krupnyy-pozhar-1132506367.html
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132524652_105:0:1828:1292_1920x0_80_0_0_bf084998bf02e86a343d45307627d7f5.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, феодосия
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек

На пожаре в Феодосии в многоквартирном доме спасли 10 человек

16:47 02.11.2023 (обновлено: 16:59 02.11.2023)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымНа пожаре в Феодосии спасли 10 человек
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Десять человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Феодосии, одному из них потребовалась помощь врачей. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
Как сообщили в ведомстве, 2 ноября, около 11 часов утра на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Дружбы в Феодосии. Очевидцы жаловались на запах гари в подъезде. К месту возгорания прибыли сотрудники спасательного отряда. Было установлено, что очаг возгорания находится в одной из квартир на первом этаже, где на балконе открытым огнем горели вещи.

"Задымление было настолько сильным, что дым из горящей квартиры поднялся по коридору и вентиляции к верхним этажам. Спасателям пришлось по задымленной лестничной клетке выводить людей с верхних этажей с помощью специальных спасательных устройств", – рассказали в МЧС.

© ГУ МЧС России по Республике КрымНа пожаре в Феодосии спасли 10 человек
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
1 из 4
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымНа пожаре в Феодосии спасли 10 человек
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
2 из 4
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымНа пожаре в Феодосии спасли 10 человек
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
3 из 4
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымНа пожаре в Феодосии спасли 10 человек
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
4 из 4
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
© ГУ МЧС России по Республике Крым
1 из 4
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
© ГУ МЧС России по Республике Крым
2 из 4
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
© ГУ МЧС России по Республике Крым
3 из 4
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
© ГУ МЧС России по Республике Крым
4 из 4
На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Одновременно спасали людей с третьего этажа, используя автолестницу. Кроме того, пожарные эвакуировали маломобильного гражданина. От госпитализации он отказался. Одной из спасенных потребовалась медицинская помощь, уточнили в ведомстве.
Площадь возгорания составила всего 8 квадратных метров, но этого оказалось достаточно, чтобы от путей эвакуации оказались отрезаны жильцы целого подъезда. В итоге благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС России на пожаре были спасены 10 человек.
Также в МЧС сообщили, что пожилую хозяйку квартиры, в которой было возгорание, успели вывести соседи до прибытия пожарного расчета. Женщина находилась дома одна. Что стало причиной возгорания, она не знает. Пенсионерка пыталась самостоятельно справиться с огнем, получила ожоги различной степени тяжести. Спасатели передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи.
Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, сообщили в МЧС.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Советском районе Крыма сгорел жилой дом
Огонь и ветер: в Кировском районе Крыма два часа тушили горящее поле
Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Севастополе
МЧС - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
10:43
Огонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожар
 
Новости КрымаФеодосия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:49Мужчина упал со смотровой площадки на Ай-Петри
18:40В Крыму легковушка врезалась в КамАЗ: пострадали ребенок и двое взрослых
18:31Крымские "цигайки": как фермер возрождает овцеводство на полуострове
18:06В Крыму 6-летний ребенок проглотил иглу в детском саду
17:48Адаптивные технологии: что ждет аграриев Крыма из-за аномалий погоды
17:26Больные диабетом дети должны получить доступную помощь – Путин
16:47На пожаре в Феодосии спасли 10 человек
16:06Крымский мост назвали одним из самых защищенных объектов в мире
15:53Первый мультиформатный комплекс комфорт-класса построят в Крыму
15:46Минобороны: Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
15:37В пяти провальных атаках ВСУ погибли еще 470 боевиков за сутки
15:29Граница на замке: поляки заблокируют украинские грузы в пунктах пропуска
15:18В Ростове ПВО отразили две воздушных атаки за полчаса
14:47Российские военные ударили по аэродрому в Полтавской области
14:38Почему усилились ракетные атаки на Крым – военный эксперт
14:19В Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужны
13:53В Купянске российские самолеты уничтожили две переправы через реку Оскол
13:35Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в Крыму
13:24РФ не будет сообщать Совету Европы о введении военного положения - указ
13:16Забил до смерти: крымчанин получил 9 лет за зверское избиение женщины
Лента новостейМолния