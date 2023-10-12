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В Советском районе Крыма сгорел жилой дом - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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В Советском районе Крыма сгорел жилой дом
В Советском районе Крыма сгорел жилой дом - РИА Новости Крым, 12.10.2023
В Советском районе Крыма сгорел жилой дом
В Советском районе Крыма спасатели три часа тушили пожар в частном одноэтажном жилом доме, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T11:52
2023-10-12T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма спасатели три часа тушили пожар в частном одноэтажном жилом доме, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Сообщение о пожаре в селе Ильичево Советского района поступило оперативному дежурному около пяти часов утра 11 октября. Отмечается, что пострадавших в результате возгорания нет: "жильцы вовремя сориентировались и покинули здание самостоятельно".Еще один пожар вечером того же дня полностью уничтожил кровлю нежилого строения в селе Перевальное в Симферопольском районе. Как рассказали спасатели, существовала угроза перехода пламени на рядом стоящее здание, но этого удалось избежать."В течение часа пожар был ликвидирован. Его площадь составила 80 "квадратов". Кровля строения была уничтожена огнем полностью. Дальнейшего распространения пламени не допущено. Пострадавших нет", – уточнили в МЧС.Причины обоих возгораний сейчас устанавливают эксперты.Ранее в ГУ МЧС по Севастополю сообщали, что к утру 12 октября спасатели успели потушить четыре техногенных пожара: в садовом доме, на складе, в заброшенном строении и на открытой территории, где горел мусор. О пострадавших ведомство не сообщает.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасностиОгонь и ветер: в Кировском районе Крыма два часа тушили горящее полеЖенщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Севастополе
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крым, советский район, пожар, мчс крыма, происшествия, общество, новости крыма
В Советском районе Крыма сгорел жилой дом

В Крыму дважды за день тушили пожары в селах - горели жилой дом и "заброшка"

11:52 12.10.2023 (обновлено: 11:55 12.10.2023)
 
© МЧС Республики КрымВ селе Ильичево Советского района сгорел жилой дом
В селе Ильичево Советского района сгорел жилой дом
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма спасатели три часа тушили пожар в частном одноэтажном жилом доме, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Сообщение о пожаре в селе Ильичево Советского района поступило оперативному дежурному около пяти часов утра 11 октября.
"В течение трех часов пожар был ликвидирован на площади 140 квадратных метров. Значительную часть времени заняли работы по разбору и проливке тлеющих конструкций для предотвращения повторного возгорания", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что пострадавших в результате возгорания нет: "жильцы вовремя сориентировались и покинули здание самостоятельно".
Еще один пожар вечером того же дня полностью уничтожил кровлю нежилого строения в селе Перевальное в Симферопольском районе. Как рассказали спасатели, существовала угроза перехода пламени на рядом стоящее здание, но этого удалось избежать.
"В течение часа пожар был ликвидирован. Его площадь составила 80 "квадратов". Кровля строения была уничтожена огнем полностью. Дальнейшего распространения пламени не допущено. Пострадавших нет", – уточнили в МЧС.
Причины обоих возгораний сейчас устанавливают эксперты.
Ранее в ГУ МЧС по Севастополю сообщали, что к утру 12 октября спасатели успели потушить четыре техногенных пожара: в садовом доме, на складе, в заброшенном строении и на открытой территории, где горел мусор. О пострадавших ведомство не сообщает.
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