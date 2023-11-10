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В Симферополе ночью на пожаре погибла пенсионерка - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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В Симферополе ночью на пожаре погибла пенсионерка
В Симферополе ночью на пожаре погибла пенсионерка - РИА Новости Крым, 10.11.2023
В Симферополе ночью на пожаре погибла пенсионерка
В Симферополе ночью при пожаре, возникшем в доме из-за непотушенной сигареты, погибла 82-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС. РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T13:01
2023-11-10T13:01
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе ночью при пожаре, возникшем в доме из-за непотушенной сигареты, погибла 82-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.Пожар произошел на улице Козлова, сообщение в МЧС поступило в 00:39. Прибывшие спасатели тушили огонь, распространившийся на диван и мебель.Предварительно причиной пожара в ведомстве называют неосторожность при курении. Причиной смерти стало отравление продуктами горения, уточнили спасатели.По данным МЧС России неосторожное курение – основная причина гибели людей на пожаре: каждый шестой начинается из-за непотушенной сигареты.За минувший период года в Крыму из-за неосторожного обращения с огнем произошло 2 589 пожаров, в которых из-за непотушенной сигареты погибли 35 человек.В ведомстве напоминают простые, но важные правила: не курить в постели и во время использования горючих жидкостей и материалов, а также не бросать непотушенные окурки.Несколько дней назад сотрудники МЧС спасли жителя города Саки, в квартире которого возник пожар из-за раскалившейся сковородки. Читайте также на РИА Новости Крым:В МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчан На пожаре в Феодосии спасли 10 человек Огонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожар
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, мчс крыма, происшествия, симферополь, пожар
В Симферополе ночью на пожаре погибла пенсионерка

В Симферополе на пожаре в своем доме погибла пенсионерка

13:01 10.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе ночью при пожаре, возникшем в доме из-за непотушенной сигареты, погибла 82-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Пожар произошел на улице Козлова, сообщение в МЧС поступило в 00:39. Прибывшие спасатели тушили огонь, распространившийся на диван и мебель.
"К сожалению, на месте пожара было обнаружено тело 82-летней хозяйки", – сообщили в МЧС.
Предварительно причиной пожара в ведомстве называют неосторожность при курении. Причиной смерти стало отравление продуктами горения, уточнили спасатели.
По данным МЧС России неосторожное курение – основная причина гибели людей на пожаре: каждый шестой начинается из-за непотушенной сигареты.
За минувший период года в Крыму из-за неосторожного обращения с огнем произошло 2 589 пожаров, в которых из-за непотушенной сигареты погибли 35 человек.
В ведомстве напоминают простые, но важные правила: не курить в постели и во время использования горючих жидкостей и материалов, а также не бросать непотушенные окурки.
Несколько дней назад сотрудники МЧС спасли жителя города Саки, в квартире которого возник пожар из-за раскалившейся сковородки.
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