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На пожаре в Симферопольском районе погибла женщина - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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На пожаре в Симферопольском районе погибла женщина
На пожаре в Симферопольском районе погибла женщина - РИА Новости Крым, 22.11.2023
На пожаре в Симферопольском районе погибла женщина
Женщина погибла на пожаре в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T15:51
2023-11-22T15:51
симферопольский район
новости крыма
происшествия
пожар
мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Женщина погибла на пожаре в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Уточняется, что пожар произошел в среду в жилом доме в селе Курцы Симферопольского района. На месте работала группа спасателей из пожарной части села Доброе.Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано.Ранее сообщалось, что забытая на включенной газовой плите сковорода едва не стала причиной трагедии в Черноморском районе Крыма – в многоквартирном доме вспыхнул пожар.На минувшей неделе под Симферополем сгорел жилой дом, огонь охватил 120 "квадратов" крыши, никто не пострадал. В другом доме ночью на пожаре в крымской столице, возникшем из-за непотушенной сигареты, погибла пенсионерка.Ранее в МЧС назвали главную причину пожаров в жилых домах крымчан.Читайте также на РИА Новости Крым:Пытался потушить сковородку: в Крыму спасли мужчину на пожареПожар в троллейбусном парке Симферополя – что известноПожар произошел в воинской части под Волгоградом - что известно
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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симферопольский район, новости крыма, происшествия, пожар, мчс крыма
На пожаре в Симферопольском районе погибла женщина

Под Симферополем на пожаре в жилом доме погибла женщина – МЧС

15:51 22.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Женщина погибла на пожаре в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Уточняется, что пожар произошел в среду в жилом доме в селе Курцы Симферопольского района. На месте работала группа спасателей из пожарной части села Доброе.
Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано.
"Площадь составила 50 квадратных метров. К сожалению, на пожаре была обнаружена одна погибшая. Причины выясняются экспертами", – говорится в сообщении
Ранее сообщалось, что забытая на включенной газовой плите сковорода едва не стала причиной трагедии в Черноморском районе Крыма – в многоквартирном доме вспыхнул пожар.
На минувшей неделе под Симферополем сгорел жилой дом, огонь охватил 120 "квадратов" крыши, никто не пострадал. В другом доме ночью на пожаре в крымской столице, возникшем из-за непотушенной сигареты, погибла пенсионерка.
Ранее в МЧС назвали главную причину пожаров в жилых домах крымчан.
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Симферопольский районНовости КрымаПроисшествияПожарМЧС Крыма
 
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