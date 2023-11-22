https://crimea.ria.ru/20231122/na-pozhare-v-simferopolskom-rayone-pogibla-zhenschina-1132978841.html

На пожаре в Симферопольском районе погибла женщина

На пожаре в Симферопольском районе погибла женщина - РИА Новости Крым, 22.11.2023

На пожаре в Симферопольском районе погибла женщина

Женщина погибла на пожаре в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T15:51

2023-11-22T15:51

2023-11-22T15:51

симферопольский район

новости крыма

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пожар

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Женщина погибла на пожаре в Симферопольском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Уточняется, что пожар произошел в среду в жилом доме в селе Курцы Симферопольского района. На месте работала группа спасателей из пожарной части села Доброе.Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано.Ранее сообщалось, что забытая на включенной газовой плите сковорода едва не стала причиной трагедии в Черноморском районе Крыма – в многоквартирном доме вспыхнул пожар.На минувшей неделе под Симферополем сгорел жилой дом, огонь охватил 120 "квадратов" крыши, никто не пострадал. В другом доме ночью на пожаре в крымской столице, возникшем из-за непотушенной сигареты, погибла пенсионерка.Ранее в МЧС назвали главную причину пожаров в жилых домах крымчан.Читайте также на РИА Новости Крым:Пытался потушить сковородку: в Крыму спасли мужчину на пожареПожар в троллейбусном парке Симферополя – что известноПожар произошел в воинской части под Волгоградом - что известно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферопольский район, новости крыма, происшествия, пожар, мчс крыма