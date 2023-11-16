https://crimea.ria.ru/20231116/pozhar-proizoshel-v-voinskoy-chasti-pod-volgogradom---chto-izvestno-1132820051.html

Пожар произошел в воинской части под Волгоградом - что известно

Пожар произошел в воинской части под Волгоградом - что известно - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Пожар произошел в воинской части под Волгоградом - что известно

Пожар произошел на территории воинской части в районе поселка Котлубань в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T08:33

2023-11-16T08:33

2023-11-16T08:33

новости

волгоград

пожар

андрей бочаров

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053215_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0065a61132971b66885444b2ceda9174.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Пожар произошел на территории воинской части в районе поселка Котлубань в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Губернатор уточнил, что пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Обстоятельства возгорания выясняются.

https://crimea.ria.ru/20231116/tri-bespilotnika-unichtozheny-nad-krymom-1132819466.html

волгоград

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, волгоград, пожар, андрей бочаров, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), министерство обороны рф