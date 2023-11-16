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Пожар произошел в воинской части под Волгоградом - что известно
Пожар произошел в воинской части под Волгоградом - что известно - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Пожар произошел в воинской части под Волгоградом - что известно
Пожар произошел на территории воинской части в районе поселка Котлубань в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T08:33
2023-11-16T08:33
2023-11-16T08:33
новости
волгоград
пожар
андрей бочаров
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Пожар произошел на территории воинской части в районе поселка Котлубань в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Губернатор уточнил, что пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Обстоятельства возгорания выясняются.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, волгоград, пожар, андрей бочаров, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), министерство обороны рф
Пожар произошел в воинской части под Волгоградом - что известно
Пожар произошел на территории воинской части под Волгоградом - губернатор