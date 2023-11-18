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Забытая сковорода с жареной картошкой: на пожаре в Крыму спасен мужчина - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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Забытая сковорода с жареной картошкой: на пожаре в Крыму спасен мужчина
Забытая сковорода с жареной картошкой: на пожаре в Крыму спасен мужчина - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Забытая сковорода с жареной картошкой: на пожаре в Крыму спасен мужчина
Забытая на включенной газовой плите сковорода едва не стала причиной трагедии в Черноморском районе Крыма – в многоквартирном доме вспыхнул пожар. Об этом... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T09:59
2023-11-18T10:02
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черноморский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Забытая на включенной газовой плите сковорода едва не стала причиной трагедии в Черноморском районе Крыма – в многоквартирном доме вспыхнул пожар. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России."Забытая на плите жареная картошка могла стать причиной трагедии", – сообщили в ведомстве.ЧП произошло в квартире на втором этаже жилого дома. О возгорании в МЧС сообщили соседи 60-летнего хозяина жилища, обратив внимание на запах гари.На место прибыли два отделения пожарно-спасательной части.На минувшей неделе под Симферополем сгорел жилой дом, огонь охватил 120 квадратных метров крыши, обошлось без пострадавших. В другом доме в ночном пожаре в Симферополе, возникшем из-за непотушенной сигареты, погибла пенсионерка. Ранее в МЧС назвали главную причину пожаров в жилых домах крымчан.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Феодосии спасли 10 человекПытался потушить сковородку: в Крыму спасли мужчину на пожареПожар в троллейбусном парке Симферополя – что известно
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РИА Новости Крым
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крым, черноморский район, происшествия, пожар, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, общество
Забытая сковорода с жареной картошкой: на пожаре в Крыму спасен мужчина

В Крыму из-за сгоревшей сковороды вспыхнул пожар в многоквартирном доме

09:59 18.11.2023 (обновлено: 10:02 18.11.2023)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Черноморском районе Крыма сгорела квартира из-за оставленной на плите сковородки
В Черноморском районе Крыма сгорела квартира из-за оставленной на плите сковородки
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Забытая на включенной газовой плите сковорода едва не стала причиной трагедии в Черноморском районе Крыма – в многоквартирном доме вспыхнул пожар. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"Забытая на плите жареная картошка могла стать причиной трагедии", – сообщили в ведомстве.
ЧП произошло в квартире на втором этаже жилого дома. О возгорании в МЧС сообщили соседи 60-летнего хозяина жилища, обратив внимание на запах гари.
На место прибыли два отделения пожарно-спасательной части.
"Огнеборцы уже хотели вскрывать запертую дверь, как на пороге появился хозяин квартиры. Шестидесятилетний мужчина, не обращая внимания на предупреждения пожарных, открыл двери ключом и стремительно кинулся в задымленное помещение. Вдохнув угарный газ, мужчина чуть не потерял сознание, огнеборцы оперативно вывели мужчину на свежий воздух и оказали ему первую помощь. От госпитализации гражданин отказался", – рассказали в МЧС.
На минувшей неделе под Симферополем сгорел жилой дом, огонь охватил 120 квадратных метров крыши, обошлось без пострадавших. В другом доме в ночном пожаре в Симферополе, возникшем из-за непотушенной сигареты, погибла пенсионерка.
Ранее в МЧС назвали главную причину пожаров в жилых домах крымчан.
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КрымЧерноморский районПроисшествияПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаОбщество
 
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