Забытая сковорода с жареной картошкой: на пожаре в Крыму спасен мужчина
В Крыму из-за сгоревшей сковороды вспыхнул пожар в многоквартирном доме
09:59 18.11.2023 (обновлено: 10:02 18.11.2023)
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Черноморском районе Крыма сгорела квартира из-за оставленной на плите сковородки
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Забытая на включенной газовой плите сковорода едва не стала причиной трагедии в Черноморском районе Крыма – в многоквартирном доме вспыхнул пожар. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"Забытая на плите жареная картошка могла стать причиной трагедии", – сообщили в ведомстве.
ЧП произошло в квартире на втором этаже жилого дома. О возгорании в МЧС сообщили соседи 60-летнего хозяина жилища, обратив внимание на запах гари.
На место прибыли два отделения пожарно-спасательной части.
"Огнеборцы уже хотели вскрывать запертую дверь, как на пороге появился хозяин квартиры. Шестидесятилетний мужчина, не обращая внимания на предупреждения пожарных, открыл двери ключом и стремительно кинулся в задымленное помещение. Вдохнув угарный газ, мужчина чуть не потерял сознание, огнеборцы оперативно вывели мужчину на свежий воздух и оказали ему первую помощь. От госпитализации гражданин отказался", – рассказали в МЧС.
На минувшей неделе под Симферополем сгорел жилой дом, огонь охватил 120 квадратных метров крыши, обошлось без пострадавших. В другом доме в ночном пожаре в Симферополе, возникшем из-за непотушенной сигареты, погибла пенсионерка.
Ранее в МЧС назвали главную причину пожаров в жилых домах крымчан.
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