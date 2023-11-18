https://crimea.ria.ru/20231118/zabytaya-skovoroda-s-zharenoy-kartoshkoy-na-pozhare-v-krymu-spasen-pensioner-1132875235.html

Забытая сковорода с жареной картошкой: на пожаре в Крыму спасен мужчина

Забытая сковорода с жареной картошкой: на пожаре в Крыму спасен мужчина - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Забытая сковорода с жареной картошкой: на пожаре в Крыму спасен мужчина

Забытая на включенной газовой плите сковорода едва не стала причиной трагедии в Черноморском районе Крыма – в многоквартирном доме вспыхнул пожар. Об этом... РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T09:59

2023-11-18T09:59

2023-11-18T10:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Забытая на включенной газовой плите сковорода едва не стала причиной трагедии в Черноморском районе Крыма – в многоквартирном доме вспыхнул пожар. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России."Забытая на плите жареная картошка могла стать причиной трагедии", – сообщили в ведомстве.ЧП произошло в квартире на втором этаже жилого дома. О возгорании в МЧС сообщили соседи 60-летнего хозяина жилища, обратив внимание на запах гари.На место прибыли два отделения пожарно-спасательной части.На минувшей неделе под Симферополем сгорел жилой дом, огонь охватил 120 квадратных метров крыши, обошлось без пострадавших. В другом доме в ночном пожаре в Симферополе, возникшем из-за непотушенной сигареты, погибла пенсионерка. Ранее в МЧС назвали главную причину пожаров в жилых домах крымчан.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Феодосии спасли 10 человекПытался потушить сковородку: в Крыму спасли мужчину на пожареПожар в троллейбусном парке Симферополя – что известно

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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