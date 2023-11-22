https://crimea.ria.ru/20231122/smertelnyy-pozhar-pod-simferopolem-prokuratura-beret-delo-na-kontrol-1132984585.html

Смертельный пожар под Симферополем: прокуратура берет дело на контроль

Смертельный пожар под Симферополем: прокуратура берет дело на контроль - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Смертельный пожар под Симферополем: прокуратура берет дело на контроль

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в частном жилом доме в Симферопольском районе, где погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T18:40

2023-11-22T18:40

2023-11-22T18:40

прокуратура республики крым

симферополь

пожар

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в частном жилом доме в Симферопольском районе, где погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Как сообщалось, в среду в жилом доме в селе Курцы (Украинка) Симферопольского района произошел пожар. На месте работала группа спасателей из пожарной части села Доброе. Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано. На месте происшествия была обнаружена одна погибшая. По данным прокуратуры информация о возгорании по улице Осипова поступила спасателям около 6 часов утра."После тушения обнаружено тело женщины 1958 года рождения. Точная причина пожара устанавливается", - сообщили в надзорном ведомстве.Ранее в Симферополе ночью при пожаре, возникшем в доме из-за непотушенной сигареты, погибла 82-летняя женщина. Как сообщают спасатели, основная причина гибели жителей Крыма в пожарах, возникающих в частных домах и квартирах, – неосторожное обращение с огнем, причем 80% случаев связаны с курением в постели в нетрезвом виде. Читайте также на РИА Новости Крым:Забытая сковорода с жареной картошкой: на пожаре в Крыму спасен мужчинаПод Симферополем сгорел жилой домОгонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, симферополь, пожар, происшествия, новости