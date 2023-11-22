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Смертельный пожар под Симферополем: прокуратура берет дело на контроль - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Смертельный пожар под Симферополем: прокуратура берет дело на контроль
Смертельный пожар под Симферополем: прокуратура берет дело на контроль - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Смертельный пожар под Симферополем: прокуратура берет дело на контроль
Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в частном жилом доме в Симферопольском районе, где погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T18:40
2023-11-22T18:40
прокуратура республики крым
симферополь
пожар
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в частном жилом доме в Симферопольском районе, где погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Как сообщалось, в среду в жилом доме в селе Курцы (Украинка) Симферопольского района произошел пожар. На месте работала группа спасателей из пожарной части села Доброе. Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано. На месте происшествия была обнаружена одна погибшая. По данным прокуратуры информация о возгорании по улице Осипова поступила спасателям около 6 часов утра."После тушения обнаружено тело женщины 1958 года рождения. Точная причина пожара устанавливается", - сообщили в надзорном ведомстве.Ранее в Симферополе ночью при пожаре, возникшем в доме из-за непотушенной сигареты, погибла 82-летняя женщина. Как сообщают спасатели, основная причина гибели жителей Крыма в пожарах, возникающих в частных домах и квартирах, – неосторожное обращение с огнем, причем 80% случаев связаны с курением в постели в нетрезвом виде. Читайте также на РИА Новости Крым:Забытая сковорода с жареной картошкой: на пожаре в Крыму спасен мужчинаПод Симферополем сгорел жилой домОгонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожар
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прокуратура республики крым, симферополь, пожар, происшествия, новости
Смертельный пожар под Симферополем: прокуратура берет дело на контроль

Прокуратура проконтролирует ход дела о смертельном пожаре в Симферопольском районе

18:40 22.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в частном жилом доме в Симферопольском районе, где погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как сообщалось, в среду в жилом доме в селе Курцы (Украинка) Симферопольского района произошел пожар. На месте работала группа спасателей из пожарной части села Доброе. Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано. На месте происшествия была обнаружена одна погибшая.
По данным прокуратуры информация о возгорании по улице Осипова поступила спасателям около 6 часов утра.
"После тушения обнаружено тело женщины 1958 года рождения. Точная причина пожара устанавливается", - сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее в Симферополе ночью при пожаре, возникшем в доме из-за непотушенной сигареты, погибла 82-летняя женщина.
Как сообщают спасатели, основная причина гибели жителей Крыма в пожарах, возникающих в частных домах и квартирах, – неосторожное обращение с огнем, причем 80% случаев связаны с курением в постели в нетрезвом виде.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Прокуратура Республики КрымСимферопольПожарПроисшествияНовости
 
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