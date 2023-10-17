https://crimea.ria.ru/20231017/dvoe-detey-pogibli-v-pozhare-na-kubani-1132137628.html

Двое детей погибли в пожаре на Кубани

Двое детей погибли в пожаре на Кубани - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Двое детей погибли в пожаре на Кубани

погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС. РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T11:50

2023-10-17T11:50

2023-10-17T11:50

краснодарский край

пожар

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051048_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3d149e1cf6d0ceafea67c25d4fd754a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. При пожаре в частном доме в Брюховецком районе Краснодарского края погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС.По имеющейся информации, накануне в районе десяти часов вечера, в хуторе Сапова Балка загорелся частный дом. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар в течение часа.Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе причину возникновения пожара.Как пишет "Кубань 24", при тушении пожара спасатели обнаружили тела четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних.Ранее сообщалось, что в Симферополе произошел пожар на территории частного дома.Читайте также на РИА Новости Крым:В Советском районе Крыма сгорел жилой дом"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасностиЛеса Крыма под замком: запрет на посещение продлен

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости