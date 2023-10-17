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Двое детей погибли в пожаре на Кубани - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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Двое детей погибли в пожаре на Кубани
Двое детей погибли в пожаре на Кубани - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Двое детей погибли в пожаре на Кубани
погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС. РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T11:50
2023-10-17T11:50
краснодарский край
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. При пожаре в частном доме в Брюховецком районе Краснодарского края погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС.По имеющейся информации, накануне в районе десяти часов вечера, в хуторе Сапова Балка загорелся частный дом. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар в течение часа.Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе причину возникновения пожара.Как пишет "Кубань 24", при тушении пожара спасатели обнаружили тела четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних.Ранее сообщалось, что в Симферополе произошел пожар на территории частного дома.Читайте также на РИА Новости Крым:В Советском районе Крыма сгорел жилой дом"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасностиЛеса Крыма под замком: запрет на посещение продлен
краснодарский край
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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краснодарский край, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Двое детей погибли в пожаре на Кубани

МЧС: при пожаре в частном доме в Краснодарском крае погибли двое взрослых и двое детей

11:50 17.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. При пожаре в частном доме в Брюховецком районе Краснодарского края погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС.
По имеющейся информации, накануне в районе десяти часов вечера, в хуторе Сапова Балка загорелся частный дом. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар в течение часа.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе причину возникновения пожара.
Как пишет "Кубань 24", при тушении пожара спасатели обнаружили тела четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в Симферополе произошел пожар на территории частного дома.
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Краснодарский крайПожарПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
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