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Двое детей погибли в пожаре на Кубани
Двое детей погибли в пожаре на Кубани - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Двое детей погибли в пожаре на Кубани
погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС. РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T11:50
2023-10-17T11:50
2023-10-17T11:50
краснодарский край
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. При пожаре в частном доме в Брюховецком районе Краснодарского края погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС.По имеющейся информации, накануне в районе десяти часов вечера, в хуторе Сапова Балка загорелся частный дом. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар в течение часа.Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе причину возникновения пожара.Как пишет "Кубань 24", при тушении пожара спасатели обнаружили тела четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних.Ранее сообщалось, что в Симферополе произошел пожар на территории частного дома.Читайте также на РИА Новости Крым:В Советском районе Крыма сгорел жилой дом"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасностиЛеса Крыма под замком: запрет на посещение продлен
краснодарский край
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Двое детей погибли в пожаре на Кубани
МЧС: при пожаре в частном доме в Краснодарском крае погибли двое взрослых и двое детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. При пожаре в частном доме в Брюховецком районе Краснодарского края погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС.
По имеющейся информации, накануне в районе десяти часов вечера, в хуторе Сапова Балка загорелся частный дом. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар в течение часа.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе причину возникновения пожара.
Как пишет "Кубань 24", при тушении пожара спасатели обнаружили тела четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в Симферополе произошел пожар
на территории частного дома.
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