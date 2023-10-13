https://crimea.ria.ru/20231013/pozhar-v-simferopole-gorit-trekhetazhnyy-dom-1132083862.html

Пожар в Симферополе: горит трехэтажный дом

Пожар в Симферополе: горит трехэтажный дом - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Пожар в Симферополе: горит трехэтажный дом

Вечером в пятницу в Симферополе произошел пожар на территории частного дома, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T20:19

2023-10-13T20:19

2023-10-13T20:28

симферополь

пожар

происшествия

новости крыма

крым

гу мчс рф по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051004_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ef2e7c06ba5f85b9f37a8d701be745ab.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу в Симферополе произошел пожар на территории частного дома, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Крыму.Площадь пожара составляет 100 кв.м. В ликвидации возгорания задействованы 5 единиц техники и 20 спасателей. Погибших и пострадавших нет, уточнили в МЧС.12 октября одноэтажный жилой дом горел в селе Ильичево Советского района. Пожар распространился на площадь около 140 квадратных метров. Дом был полностью уничтожен огнем.Ранее в Севастополе пожарные спасли из горящей квартиры женщину с ребенком, из горящего здания эвакуировали 33 человека, из которых шестеро детей. Читайте также на РИА Новости Крым:"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасностиОгонь и ветер: в Кировском районе Крыма два часа тушили горящее полеПод Симферополем горит ангар с кормами для животных

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, пожар, происшествия, новости крыма, крым, гу мчс рф по республике крым