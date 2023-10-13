Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Симферополе: горит трехэтажный дом - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231013/pozhar-v-simferopole-gorit-trekhetazhnyy-dom-1132083862.html
Пожар в Симферополе: горит трехэтажный дом
Пожар в Симферополе: горит трехэтажный дом - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Пожар в Симферополе: горит трехэтажный дом
Вечером в пятницу в Симферополе произошел пожар на территории частного дома, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T20:19
2023-10-13T20:28
симферополь
пожар
происшествия
новости крыма
крым
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051004_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ef2e7c06ba5f85b9f37a8d701be745ab.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу в Симферополе произошел пожар на территории частного дома, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Крыму.Площадь пожара составляет 100 кв.м. В ликвидации возгорания задействованы 5 единиц техники и 20 спасателей. Погибших и пострадавших нет, уточнили в МЧС.12 октября одноэтажный жилой дом горел в селе Ильичево Советского района. Пожар распространился на площадь около 140 квадратных метров. Дом был полностью уничтожен огнем.Ранее в Севастополе пожарные спасли из горящей квартиры женщину с ребенком, из горящего здания эвакуировали 33 человека, из которых шестеро детей. Читайте также на РИА Новости Крым:"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасностиОгонь и ветер: в Кировском районе Крыма два часа тушили горящее полеПод Симферополем горит ангар с кормами для животных
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051004_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_39293b7f6c689b1ccb91dfc2516a7bb6.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, пожар, происшествия, новости крыма, крым, гу мчс рф по республике крым
Пожар в Симферополе: горит трехэтажный дом

В Симферополе горит частный дом на площади 100 квадратных метров

20:19 13.10.2023 (обновлено: 20:28 13.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу в Симферополе произошел пожар на территории частного дома, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Крыму.
"В 19.35 поступило сообщение о возгорании на территории частного домовладения по адресу: г. Симферополь, ул. Линейная, 68. Уже через 8 минут на место прибыл первый пожарный расчет. В это время открытым огнем горела кровля трехэтажного неэксплуатируемого дома", - рассказали детали происшествия в ведомстве.
Площадь пожара составляет 100 кв.м. В ликвидации возгорания задействованы 5 единиц техники и 20 спасателей. Погибших и пострадавших нет, уточнили в МЧС.
12 октября одноэтажный жилой дом горел в селе Ильичево Советского района. Пожар распространился на площадь около 140 квадратных метров. Дом был полностью уничтожен огнем.
Ранее в Севастополе пожарные спасли из горящей квартиры женщину с ребенком, из горящего здания эвакуировали 33 человека, из которых шестеро детей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасности
Огонь и ветер: в Кировском районе Крыма два часа тушили горящее поле
Под Симферополем горит ангар с кормами для животных
 
СимферопольПожарПроисшествияНовости КрымаКрымГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:21В суд за взятку: "закрыл глаза" на продажу мяса в Алуште без экспертизы
20:45Самый популярный месяц для свадеб в Крыму - данные Минюста
20:27Массив сформирован: в Крыму выдадут еще 150 участков бойцам СВО
20:19Пожар в Симферополе: горит трехэтажный дом
20:07Обстановка на Крымском мосту вечером в пятницу
19:45В Крыму подрядчик просит еще полмиллиарда рублей на строительство трассы
19:37За конфликтом на Ближнем Востоке маячит тень мировой войны – эксперт
19:16Сколько будут стоить бензин и дизтопливо в Запорожской области
19:16Погода "миллион на миллион": прогноз ФОБОС для Крыма на выходные
18:47Что поможет туристической отрасли Крыма в осенне-зимний период
18:35Политолог назвал условие прекращения западной поддержки Украины
18:04Путин рассказал о будущем российского контингента в Карабахе
17:53Россиян с гражданством Израиля будут призывать на службу в ЦАХАЛ – посол
17:19Путин: оружие с Украины утекает на Ближний Восток
16:30Состояние раненого журналиста Sputnik удалось стабилизировать
16:03Армия России уничтожила склады с боеприпасами и топливом для авиации ВСУ
15:54Потери ВСУ за неделю боев превысили 5 тысяч человек
15:24Восемь групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтожены
15:22Авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер в Черном море
14:47В Херсонской области стартовал ремонт альтернативного пути в Крым
Лента новостейМолния