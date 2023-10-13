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Пожар в Симферополе: горит трехэтажный дом
Пожар в Симферополе: горит трехэтажный дом - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Пожар в Симферополе: горит трехэтажный дом
Вечером в пятницу в Симферополе произошел пожар на территории частного дома, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T20:19
2023-10-13T20:19
2023-10-13T20:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу в Симферополе произошел пожар на территории частного дома, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Крыму.Площадь пожара составляет 100 кв.м. В ликвидации возгорания задействованы 5 единиц техники и 20 спасателей. Погибших и пострадавших нет, уточнили в МЧС.12 октября одноэтажный жилой дом горел в селе Ильичево Советского района. Пожар распространился на площадь около 140 квадратных метров. Дом был полностью уничтожен огнем.Ранее в Севастополе пожарные спасли из горящей квартиры женщину с ребенком, из горящего здания эвакуировали 33 человека, из которых шестеро детей. Читайте также на РИА Новости Крым:"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасностиОгонь и ветер: в Кировском районе Крыма два часа тушили горящее полеПод Симферополем горит ангар с кормами для животных
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Пожар в Симферополе: горит трехэтажный дом
В Симферополе горит частный дом на площади 100 квадратных метров
20:19 13.10.2023 (обновлено: 20:28 13.10.2023)