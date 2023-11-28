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Крымчанин сильно обгорел при пожаре в заблокированной снегом бытовке

Крымчанин сильно обгорел при пожаре в заблокированной снегом бытовке - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Крымчанин сильно обгорел при пожаре в заблокированной снегом бытовке

В Крыму во время шторма спасен мужчина из горящего строительного вагончика на южном склоне горы Демерджи. Об этом сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T12:46

2023-11-28T12:46

2023-11-28T13:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму во время шторма спасен мужчина из горящего строительного вагончика на южном склоне горы Демерджи. Об этом сообщает региональный главк МЧС.К месту направили дежурный караул на полноприводном пожарном автомобиле, а также автоцистерну Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, поскольку пригнать туда водовозки было невозможно из-за погоды и сложного рельефа.Тушению огня мешали порывистый ветер и минусовая температура воздуха. Сотрудникам МЧС потребовалось больше часа, чтобы ликвидировать возгорание на площади 60 квадратных метров.На пожаре пострадал один человек, его госпитализировали с ожогами 1 и 2 степени. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.Ранее в селе Курцы Симферопольского района во время пожара в жилом доме погибла женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухлетний ребенок и женщина погибли на пожареСмертельный пожар под Симферополем: прокуратура берет дело на контрольЗабытая сковорода с жареной картошкой: на пожаре в Крыму спасен мужчина

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