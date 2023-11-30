Рейтинг@Mail.ru
В Крыму сгорели кафе и жилой дом - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231130/v-krymu-sgoreli-kafe-i-zhiloy-dom-1133207829.html
В Крыму сгорели кафе и жилой дом
В Крыму сгорели кафе и жилой дом - РИА Новости Крым, 30.11.2023
В Крыму сгорели кафе и жилой дом
Возгорание в кафе и жилом доме в двух районах Крыма ликвидировали пожарные минувшим вечером и ночью. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T11:32
2023-11-30T11:32
крым
пожар
партенит
нижнегорский район
гу мчс россии по севастополю
новости крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133207641_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_c3636c86aafc5017d6f3b08b673583a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Возгорание в кафе и жилом доме в двух районах Крыма ликвидировали пожарные минувшим вечером и ночью. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.Пожарными была проведена разведка, из помещения вынесли три газовых баллона. Огонь успел охватить площадь в 100 квадратных метров. Пожар был ликвидирован за два часа.Ночью, в 00.20 поступило сообщение о возгорании в селе Линейном Нижнегорского района. На улице Декоративной горел жилой домПервый расчет прибыли буквально через шесть минут. Очаг возгорания находился на кровле одноэтажного частного дома. Огонь охватил 200 квадратных метров площади. Пожарным удалось ликвидировать возгорание за полчаса.В обоих случаях погибших и пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алма-АтеЧетверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в Краснодарском краеКрымчанин сильно обгорел при пожаре в заблокированной снегом бытовке
крым
партенит
нижнегорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133207641_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c252606a19d2b58963032b7be6ce1411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, пожар, партенит, нижнегорский район, гу мчс россии по севастополю, новости крыма, происшествия
В Крыму сгорели кафе и жилой дом

Пожар в кафе и жилом доме потушили в двух районах Крыма

11:32 30.11.2023
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Партените
Пожар в Партените
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Возгорание в кафе и жилом доме в двух районах Крыма ликвидировали пожарные минувшим вечером и ночью. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.
"В Партените потушили пожар в кафе. Сообщение о возгорании на улице Васильченко поступило вчера в 20.23", - говорится в сообщении.
Пожарными была проведена разведка, из помещения вынесли три газовых баллона. Огонь успел охватить площадь в 100 квадратных метров. Пожар был ликвидирован за два часа.
Ночью, в 00.20 поступило сообщение о возгорании в селе Линейном Нижнегорского района. На улице Декоративной горел жилой дом
Первый расчет прибыли буквально через шесть минут. Очаг возгорания находился на кровле одноэтажного частного дома. Огонь охватил 200 квадратных метров площади. Пожарным удалось ликвидировать возгорание за полчаса.
В обоих случаях погибших и пострадавших нет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в Краснодарском крае
Крымчанин сильно обгорел при пожаре в заблокированной снегом бытовке
 
КрымПожарПартенитНижнегорский районГУ МЧС России по СевастополюНовости КрымаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47В Севастополе в районе портовой поликлиники умер мужчина
13:31Пострадавшие от урагана в Крыму выписаны из больницы
13:13На Юге Украины повреждена ТЭЦ
12:32Крым пережил два удара стихии – что происходит в городах и районах
12:19Когда пройдет "Прямая линия" и большая пресс-конференция Путина – Кремль
11:54Аксенов пригрозил расследованиями за задержки ремонта энергосетей в Крыму
11:43На Крым надвигается новый шторм
11:32В Крыму сгорели кафе и жилой дом
11:24Где в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации - инфографика
11:21Больше сотни ударов за сутки - ВСУ продолжают террор Херсонщины
11:18Три человека погибли при стрельбе в Иерусалиме
11:08Погоня со стрельбой: в Крыму задержали 17-летнего лихача без прав
11:00Ситуация на дорогах Крыма после урагана - информация МЧС
10:45Равный среди великих: 100 лет Генри Киссинджера в фотоснимках
10:33Как в Крыму задерживали украинского шпиона – видео ФСБ
10:03Без света и воды после урагана в Крыму остаются тысячи людей - данные МЧС
10:00Схемы новогодних мошенничеств: как не попасться на удочку злоумышленников
09:48В Крыму задержали шпионившего за Рогвардией украинского агента – ФСБ
09:44Режим ЧС введен еще в двух регионах Крыма
09:39Таких больше не делают: в Совфеде высказались о смерти Киссинджера
Лента новостейМолния