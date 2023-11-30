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В Крыму сгорели кафе и жилой дом

В Крыму сгорели кафе и жилой дом - РИА Новости Крым, 30.11.2023

В Крыму сгорели кафе и жилой дом

Возгорание в кафе и жилом доме в двух районах Крыма ликвидировали пожарные минувшим вечером и ночью. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T11:32

2023-11-30T11:32

2023-11-30T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Возгорание в кафе и жилом доме в двух районах Крыма ликвидировали пожарные минувшим вечером и ночью. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.Пожарными была проведена разведка, из помещения вынесли три газовых баллона. Огонь успел охватить площадь в 100 квадратных метров. Пожар был ликвидирован за два часа.Ночью, в 00.20 поступило сообщение о возгорании в селе Линейном Нижнегорского района. На улице Декоративной горел жилой домПервый расчет прибыли буквально через шесть минут. Очаг возгорания находился на кровле одноэтажного частного дома. Огонь охватил 200 квадратных метров площади. Пожарным удалось ликвидировать возгорание за полчаса.В обоих случаях погибших и пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алма-АтеЧетверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в Краснодарском краеКрымчанин сильно обгорел при пожаре в заблокированной снегом бытовке

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нижнегорский район

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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