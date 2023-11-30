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В Крыму сгорели кафе и жилой дом
В Крыму сгорели кафе и жилой дом - РИА Новости Крым, 30.11.2023
В Крыму сгорели кафе и жилой дом
Возгорание в кафе и жилом доме в двух районах Крыма ликвидировали пожарные минувшим вечером и ночью. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T11:32
2023-11-30T11:32
2023-11-30T11:32
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пожар
партенит
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Возгорание в кафе и жилом доме в двух районах Крыма ликвидировали пожарные минувшим вечером и ночью. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.Пожарными была проведена разведка, из помещения вынесли три газовых баллона. Огонь успел охватить площадь в 100 квадратных метров. Пожар был ликвидирован за два часа.Ночью, в 00.20 поступило сообщение о возгорании в селе Линейном Нижнегорского района. На улице Декоративной горел жилой домПервый расчет прибыли буквально через шесть минут. Очаг возгорания находился на кровле одноэтажного частного дома. Огонь охватил 200 квадратных метров площади. Пожарным удалось ликвидировать возгорание за полчаса.В обоих случаях погибших и пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алма-АтеЧетверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в Краснодарском краеКрымчанин сильно обгорел при пожаре в заблокированной снегом бытовке
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, пожар, партенит, нижнегорский район, гу мчс россии по севастополю, новости крыма, происшествия
В Крыму сгорели кафе и жилой дом
Пожар в кафе и жилом доме потушили в двух районах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Возгорание в кафе и жилом доме в двух районах Крыма ликвидировали пожарные минувшим вечером и ночью. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.
"В Партените потушили пожар в кафе. Сообщение о возгорании на улице Васильченко поступило вчера в 20.23", - говорится в сообщении.
Пожарными была проведена разведка, из помещения вынесли три газовых баллона. Огонь успел охватить площадь в 100 квадратных метров. Пожар был ликвидирован за два часа.
Ночью, в 00.20 поступило сообщение о возгорании в селе Линейном Нижнегорского района. На улице Декоративной горел жилой дом
Первый расчет прибыли буквально через шесть минут. Очаг возгорания находился на кровле одноэтажного частного дома. Огонь охватил 200 квадратных метров площади. Пожарным удалось ликвидировать возгорание за полчаса.
В обоих случаях погибших и пострадавших нет.
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