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13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате
13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате - РИА Новости Крым, 30.11.2023
13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате
В Алма-Ате 13 человек погибли на пожаре в хостеле в ночь на 30 ноября. Об этом сообщает городской департамент по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T07:41
2023-11-30T07:41
алма-аты
казахстан
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В Алма-Ате 13 человек погибли на пожаре в хостеле в ночь на 30 ноября. Об этом сообщает городской департамент по чрезвычайным ситуациям. Пожар удалось ликвидировать к 6:22 (3.22-мск) часам утра. Его общая площадь составила 30 "квадратов". Предварительно от отравления угарным газом погибли 13 человек, их личности устанавливаются. Всего в хостеле по предварительным данным находилось 72 человека, самоэвакуировались 59 человек."На месте пожара задействовано 46 человек и 13 единиц техники. Причина пожара и гибели людей устанавливаются", - уточняется в сообщении.Ранее восемь человек погибли в результате пожара в хостеле на юго-востоке Москвы, позже было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей. Читайте также на РИА Новости Крым:Во время пожара в хостеле в Алупке погибли два человекаДвое туристов погибли и 10 ранены в результате пожара в отеле в АнтальеЧто чаще всего становится причиной пожаров в Крыму – эксперт
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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алма-аты , казахстан, в мире, происшествия, пожар, новости
13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате

13 человек погибли при пожаре в алма-атинском хостеле в - департамент по ЧС

07:41 30.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В Алма-Ате 13 человек погибли на пожаре в хостеле в ночь на 30 ноября. Об этом сообщает городской департамент по чрезвычайным ситуациям.
"30 ноября в 05:33 (2:33 - мск) поступило сообщение о пожаре по улице Ади Шарипова, город Алма-Аты. Первое пожарное подразделение прибыло к месту за семь минут. На момент прибытия происходило горение в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, где первый этаж и подвальное помещение переоборудовано под хостел", - сообщили в департаменте.
Пожар удалось ликвидировать к 6:22 (3.22-мск) часам утра. Его общая площадь составила 30 "квадратов". Предварительно от отравления угарным газом погибли 13 человек, их личности устанавливаются. Всего в хостеле по предварительным данным находилось 72 человека, самоэвакуировались 59 человек.
"На месте пожара задействовано 46 человек и 13 единиц техники. Причина пожара и гибели людей устанавливаются", - уточняется в сообщении.
Ранее восемь человек погибли в результате пожара в хостеле на юго-востоке Москвы, позже было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей.
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Алма-АтыКазахстанВ миреПроисшествияПожарНовости
 
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