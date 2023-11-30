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13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате

13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате - РИА Новости Крым, 30.11.2023

13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате

В Алма-Ате 13 человек погибли на пожаре в хостеле в ночь на 30 ноября. Об этом сообщает городской департамент по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T07:41

2023-11-30T07:41

2023-11-30T07:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В Алма-Ате 13 человек погибли на пожаре в хостеле в ночь на 30 ноября. Об этом сообщает городской департамент по чрезвычайным ситуациям. Пожар удалось ликвидировать к 6:22 (3.22-мск) часам утра. Его общая площадь составила 30 "квадратов". Предварительно от отравления угарным газом погибли 13 человек, их личности устанавливаются. Всего в хостеле по предварительным данным находилось 72 человека, самоэвакуировались 59 человек."На месте пожара задействовано 46 человек и 13 единиц техники. Причина пожара и гибели людей устанавливаются", - уточняется в сообщении.Ранее восемь человек погибли в результате пожара в хостеле на юго-востоке Москвы, позже было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей. Читайте также на РИА Новости Крым:Во время пожара в хостеле в Алупке погибли два человекаДвое туристов погибли и 10 ранены в результате пожара в отеле в АнтальеЧто чаще всего становится причиной пожаров в Крыму – эксперт

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алма-аты , казахстан, в мире, происшествия, пожар, новости