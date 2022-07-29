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Страшный пожар произошел в хостеле в Москве: погибли восемь человек
Страшный пожар произошел в хостеле в Москве: погибли восемь человек - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Страшный пожар произошел в хостеле в Москве: погибли восемь человек
Восемь человек погибли в результате пожара в хостеле на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T09:03
2022-07-29T09:03
2022-07-29T09:03
происшествия
москва
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Восемь человек погибли в результате пожара в хостеле на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице."В результате возгорания погибли, по предварительным данным, восемь человек. Проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.По информации прокуратуры, общая площадь помещений 650 квадратных метров. Предварительно установлено, что в хостеле грубо нарушались требования пожарной безопасности."Юридические лицо, осуществлявшее деятельность, ранее привлекалось контролирующими органами к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", - уточнили в прокуратуре.В МЧС уточнили, что в помещении была пожарная сигнализация, но она не сработала. Эвакуации и спасению людей помешали установленные на окнах решетки.
https://crimea.ria.ru/20220714/chto-chasche-vsego-stanovitsya-prichinoy-pozharov-v-krymu--ekspert-1123844179.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Страшный пожар произошел в хостеле в Москве: погибли восемь человек
В Москве при пожаре в хостеле погибли восемь человек, возбуждено дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Восемь человек погибли в результате пожара в хостеле на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.
Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице.
"В результате возгорания погибли, по предварительным данным, восемь человек. Проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.
По информации прокуратуры, общая площадь помещений 650 квадратных метров. Предварительно установлено, что в хостеле грубо нарушались требования пожарной безопасности.
"Юридические лицо, осуществлявшее деятельность, ранее привлекалось контролирующими органами к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", - уточнили в прокуратуре.
В МЧС уточнили, что в помещении была пожарная сигнализация, но она не сработала. Эвакуации и спасению людей помешали установленные на окнах решетки.