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В Крыму сгорели два дома - жильцов эвакуировали

В Крыму сгорели два дома - жильцов эвакуировали - РИА Новости Крым, 22.01.2024

В Крыму сгорели два дома - жильцов эвакуировали

В Крыму за сутки частично сгорели два частных дома, жильцы не пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T13:02

2024-01-22T13:02

2024-01-22T13:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за сутки частично сгорели два частных дома, жильцы не пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым.В ночь на понедельник в Нижнегорском районе Крыма пожарные эвакуировали из горящего дома двух человек. Огнем были уничтожены комнаты и кровля частного дома.Пожарные ликвидировали возгорание в течение трех часов, площадь пожара составила 80 кв. метров, уточняют в ведомстве. В результате происшествия никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются экспертами.Еще один пожар в частном доме случился накануне вечером в селе Береговое Бахчисарайского района. Вызов на пульт оперативного дежурного поступил 21 января в 17:09."По прибытии выяснилось, что в жилом доме горят две комнаты. Существует угроза перехода огня на другие комнаты и кровлю дома. Жильцы эвакуировались самостоятельно. Огнеборцы проложили рукавные линии и в течение 1 ч. 20 мин. ликвидировали возгорание на площади 50 кв.м. Комнаты были частично уничтожены огнем", - проинформировали в МЧС.В ходе этого пожара никто не пострадал, уточнили в пресс-службе МЧС.12 января крымские пожарные спасли 15 котов, которые надышались дымом при пожаре в складском помещении в Симферополе. Владелец помещения, где вспыхнул пожар, подбирал бездомных животных на улице, выхаживал их и кормил у себя на складе. Возгорание произошло вследствие короткого замыкания, когда мужчина готовил своим питомцам еду на электроплите.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в многоэтажке Симферополя: спасены 12 человек, 16 эвакуированыРезонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧС

https://crimea.ria.ru/20231227/my-srazhaemsya-s-ognem-i-pobezhdaem-ego-kak-rabotayut-pozharnye-v-krymu-1133782085.html

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