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В Крыму сгорели два дома - жильцов эвакуировали
В Крыму сгорели два дома - жильцов эвакуировали - РИА Новости Крым, 22.01.2024
В Крыму сгорели два дома - жильцов эвакуировали
В Крыму за сутки частично сгорели два частных дома, жильцы не пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T13:02
2024-01-22T13:02
2024-01-22T13:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за сутки частично сгорели два частных дома, жильцы не пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым.В ночь на понедельник в Нижнегорском районе Крыма пожарные эвакуировали из горящего дома двух человек. Огнем были уничтожены комнаты и кровля частного дома.Пожарные ликвидировали возгорание в течение трех часов, площадь пожара составила 80 кв. метров, уточняют в ведомстве. В результате происшествия никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются экспертами.Еще один пожар в частном доме случился накануне вечером в селе Береговое Бахчисарайского района. Вызов на пульт оперативного дежурного поступил 21 января в 17:09."По прибытии выяснилось, что в жилом доме горят две комнаты. Существует угроза перехода огня на другие комнаты и кровлю дома. Жильцы эвакуировались самостоятельно. Огнеборцы проложили рукавные линии и в течение 1 ч. 20 мин. ликвидировали возгорание на площади 50 кв.м. Комнаты были частично уничтожены огнем", - проинформировали в МЧС.В ходе этого пожара никто не пострадал, уточнили в пресс-службе МЧС.12 января крымские пожарные спасли 15 котов, которые надышались дымом при пожаре в складском помещении в Симферополе. Владелец помещения, где вспыхнул пожар, подбирал бездомных животных на улице, выхаживал их и кормил у себя на складе. Возгорание произошло вследствие короткого замыкания, когда мужчина готовил своим питомцам еду на электроплите.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в многоэтажке Симферополя: спасены 12 человек, 16 эвакуированыРезонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧС
https://crimea.ria.ru/20231227/my-srazhaemsya-s-ognem-i-pobezhdaem-ego-kak-rabotayut-pozharnye-v-krymu-1133782085.html
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пожар, крым, новости крыма, мчс крыма, происшествия, нижнегорский район, бахчисарайский район
В Крыму сгорели два дома - жильцов эвакуировали
В Крыму за сутки сгорели два частных дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за сутки частично сгорели два частных дома, жильцы не пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым.
В ночь на понедельник в Нижнегорском районе Крыма пожарные эвакуировали из горящего дома двух человек. Огнем были уничтожены комнаты и кровля частного дома.
"Сегодня в 02:33 в с. Желябовка (Нижнегорский р-н) произошел пожар. <…> По прибытии стало известно, что горят две комнаты и кровля в частном жилом доме. Сотрудники федеральной противопожарной службы эвакуировали двух человек", - говорится в сообщении.
Пожарные ликвидировали возгорание в течение трех часов, площадь пожара составила 80 кв. метров, уточняют в ведомстве. В результате происшествия никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются экспертами.
Еще один пожар в частном доме случился накануне вечером в селе Береговое Бахчисарайского района. Вызов на пульт оперативного дежурного поступил 21 января в 17:09.
"По прибытии выяснилось, что в жилом доме горят две комнаты. Существует угроза перехода огня на другие комнаты и кровлю дома. Жильцы эвакуировались самостоятельно. Огнеборцы проложили рукавные линии и в течение 1 ч. 20 мин. ликвидировали возгорание на площади 50 кв.м. Комнаты были частично уничтожены огнем", - проинформировали в МЧС.
В ходе этого пожара никто не пострадал, уточнили в пресс-службе МЧС.
12 января крымские пожарные спасли 15 котов
, которые надышались дымом при пожаре в складском помещении в Симферополе. Владелец помещения, где вспыхнул пожар, подбирал бездомных животных на улице, выхаживал их и кормил у себя на складе. Возгорание произошло вследствие короткого замыкания, когда мужчина готовил своим питомцам еду на электроплите.
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