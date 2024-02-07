https://crimea.ria.ru/20240207/delo-o-pozhare-v-obschezhitii-simferopolya-kontroliruet-prokuratura-1134755140.html

Дело о пожаре в общежитии Симферополя контролирует прокуратура

Дело о пожаре в общежитии Симферополя контролирует прокуратура - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Дело о пожаре в общежитии Симферополя контролирует прокуратура

Расследование обстоятельств пожара в симферопольском общежитии взято на контроль республиканской прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T12:51

2024-02-07T12:51

2024-02-07T13:10

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Расследование обстоятельств пожара в симферопольском общежитии взято на контроль республиканской прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Пожар произошел в девятиэтажном общежитии в Симферополе 7 февраля в 10.14. Спасены два человека и эвакуированы из опасной зоны восемь. Сейчас устанавливаются причина возгорания и обстоятельства произошедшего, уточняют в надзорном ведомстве. По итогам будет дана правовая оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Уснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре Трое детей погибли на пожаре в Нижнем Новгороде Жительница Ялты сожгла квартиру своего кавалера в Симферополе

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2024

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