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Дело о пожаре в общежитии Симферополя контролирует прокуратура - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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Дело о пожаре в общежитии Симферополя контролирует прокуратура
Дело о пожаре в общежитии Симферополя контролирует прокуратура - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Дело о пожаре в общежитии Симферополя контролирует прокуратура
Расследование обстоятельств пожара в симферопольском общежитии взято на контроль республиканской прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T12:51
2024-02-07T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Расследование обстоятельств пожара в симферопольском общежитии взято на контроль республиканской прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Пожар произошел в девятиэтажном общежитии в Симферополе 7 февраля в 10.14. Спасены два человека и эвакуированы из опасной зоны восемь. Сейчас устанавливаются причина возгорания и обстоятельства произошедшего, уточняют в надзорном ведомстве. По итогам будет дана правовая оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Уснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре Трое детей погибли на пожаре в Нижнем Новгороде Жительница Ялты сожгла квартиру своего кавалера в Симферополе
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Дело о пожаре в общежитии Симферополя контролирует прокуратура

Прокуратура контролирует расследование обстоятельств пожара в симферопольском общежитии

12:51 07.02.2024 (обновлено: 13:10 07.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Расследование обстоятельств пожара в симферопольском общежитии взято на контроль республиканской прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Пожар произошел в девятиэтажном общежитии в Симферополе 7 февраля в 10.14. Спасены два человека и эвакуированы из опасной зоны восемь.
"По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована проверка в связи с поступившим 7 февраля сообщением о возгорании на шестом этаже общежития по улице Марка Донского", - сказано в сообщении прокуратуры.
Сейчас устанавливаются причина возгорания и обстоятельства произошедшего, уточняют в надзорном ведомстве. По итогам будет дана правовая оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.
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