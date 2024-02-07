https://crimea.ria.ru/20240207/delo-o-pozhare-v-obschezhitii-simferopolya-kontroliruet-prokuratura-1134755140.html
Дело о пожаре в общежитии Симферополя контролирует прокуратура
Дело о пожаре в общежитии Симферополя контролирует прокуратура - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Дело о пожаре в общежитии Симферополя контролирует прокуратура
Расследование обстоятельств пожара в симферопольском общежитии взято на контроль республиканской прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T12:51
2024-02-07T12:51
2024-02-07T13:10
пожар
происшествия
гу мчс рф по республике крым
прокуратура республики крым
симферополь
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/07/1134755300_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bba29e29ef3ca24df9252d975a12453a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Расследование обстоятельств пожара в симферопольском общежитии взято на контроль республиканской прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Пожар произошел в девятиэтажном общежитии в Симферополе 7 февраля в 10.14. Спасены два человека и эвакуированы из опасной зоны восемь. Сейчас устанавливаются причина возгорания и обстоятельства произошедшего, уточняют в надзорном ведомстве. По итогам будет дана правовая оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Уснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре Трое детей погибли на пожаре в Нижнем Новгороде Жительница Ялты сожгла квартиру своего кавалера в Симферополе
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/07/1134755300_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e3edf9460f37aa15316b826292921525.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, прокуратура республики крым, симферополь, новости крыма, видео
Дело о пожаре в общежитии Симферополя контролирует прокуратура
Прокуратура контролирует расследование обстоятельств пожара в симферопольском общежитии
12:51 07.02.2024 (обновлено: 13:10 07.02.2024)