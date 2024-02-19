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Несколько частных домов горят в Алуште - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Несколько частных домов горят в Алуште
Несколько частных домов горят в Алуште - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Несколько частных домов горят в Алуште
В Алуште ликвидируют пожар в частных домах. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. В Алуште ликвидируют пожар в частных домах. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму.Информация о возгорании поступила спасателям в понедельник в 14:10.Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым.По оперативным данным, существует угроза распространения огня. Информации о площади возгорания и пострадавших к этому моменту нет.Ранее сообщалось, что в субботу большой пожар случился Ижевске, тогда огонь охватил 3500 тысяч "квадратов".Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в центре Москвы: есть обрушения здания и перекрыты улицыГодовалый ребенок погиб при пожаре в жилом домеКрупный пожар в гостиничном комплексе ликвидирован – МЧС
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мчс крыма, новости крыма, происшествия, алушта, пожар
Несколько частных домов горят в Алуште

В Алуште горят несколько частных домов – МЧС

15:10 19.02.2024 (обновлено: 15:20 19.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. В Алуште ликвидируют пожар в частных домах. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму.
Информация о возгорании поступила спасателям в понедельник в 14:10.
"В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании двухэтажных частных жилых домов, расположенных в с. Кипарисное, ГО Алушта", – сказано в сообщении ведомства.
Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым.
По оперативным данным, существует угроза распространения огня. Информации о площади возгорания и пострадавших к этому моменту нет.
Ранее сообщалось, что в субботу большой пожар случился Ижевске, тогда огонь охватил 3500 тысяч "квадратов".
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