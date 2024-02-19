https://crimea.ria.ru/20240219/neskolko-chastnykh-domov-goryat-v-alushte-1135051578.html

Несколько частных домов горят в Алуште

Несколько частных домов горят в Алуште - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Несколько частных домов горят в Алуште

В Алуште ликвидируют пожар в частных домах. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T15:10

2024-02-19T15:10

2024-02-19T15:20

мчс крыма

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происшествия

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пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. В Алуште ликвидируют пожар в частных домах. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму.Информация о возгорании поступила спасателям в понедельник в 14:10.Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым.По оперативным данным, существует угроза распространения огня. Информации о площади возгорания и пострадавших к этому моменту нет.Ранее сообщалось, что в субботу большой пожар случился Ижевске, тогда огонь охватил 3500 тысяч "квадратов".Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в центре Москвы: есть обрушения здания и перекрыты улицыГодовалый ребенок погиб при пожаре в жилом домеКрупный пожар в гостиничном комплексе ликвидирован – МЧС

алушта

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, новости крыма, происшествия, алушта, пожар