https://crimea.ria.ru/20240219/pozhar-v-alushte-lokalizovan-1135055568.html

Пожар в Алуште локализован

Пожар в Алуште локализован - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Пожар в Алуште локализован

В Алуште локализовали пожар в частных домах. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T15:55

2024-02-19T15:55

2024-02-19T17:08

пожар

происшествия

алушта

мчс крыма

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. В Алуште локализовали пожар в частных домах. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму.Ранее сообщалось, что в 14:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании двухэтажных частных жилых домов, расположенных в селе Кипарисное.По прибытии на место происшествия спасатели установили, что горят четыре двухэтажных дома, общая площадь пожара 600 квадратных метров.Тушение пожара осложняется ветровой нагрузкой и плотной застройкой. Пострадавших нет. Эвакуация граждан не проводилась, уточнили в ведомстве. Всего к тушению пожара привлечено 14 единиц техники и 32 человека. Пожар локализован в 15:26.Прокуратура Крыма держит на контроле тушение пожара. Точная причина пожара будет установлена специалистами после ликвидации горения, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Годовалый ребенок погиб при пожаре в жилом домеМужчина погиб на пожаре в СевастополеПожар произошел в общежитии Симферополя

алушта

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, происшествия, алушта, мчс крыма, новости крыма