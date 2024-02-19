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Пожар в Алуште локализован - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Пожар в Алуште локализован
Пожар в Алуште локализован - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Пожар в Алуште локализован
В Алуште локализовали пожар в частных домах. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T15:55
2024-02-19T17:08
пожар
происшествия
алушта
мчс крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. В Алуште локализовали пожар в частных домах. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму.Ранее сообщалось, что в 14:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании двухэтажных частных жилых домов, расположенных в селе Кипарисное.По прибытии на место происшествия спасатели установили, что горят четыре двухэтажных дома, общая площадь пожара 600 квадратных метров.Тушение пожара осложняется ветровой нагрузкой и плотной застройкой. Пострадавших нет. Эвакуация граждан не проводилась, уточнили в ведомстве. Всего к тушению пожара привлечено 14 единиц техники и 32 человека. Пожар локализован в 15:26.Прокуратура Крыма держит на контроле тушение пожара. Точная причина пожара будет установлена специалистами после ликвидации горения, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Годовалый ребенок погиб при пожаре в жилом домеМужчина погиб на пожаре в СевастополеПожар произошел в общежитии Симферополя
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РИА Новости Крым
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пожар, происшествия, алушта, мчс крыма, новости крыма
Пожар в Алуште локализован

Пожар в частных домах в Алуште локализован

15:55 19.02.2024 (обновлено: 17:08 19.02.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Алуште
Пожар в Алуште
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. В Алуште локализовали пожар в частных домах. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму.
Ранее сообщалось, что в 14:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании двухэтажных частных жилых домов, расположенных в селе Кипарисное.
По прибытии на место происшествия спасатели установили, что горят четыре двухэтажных дома, общая площадь пожара 600 квадратных метров.
Тушение пожара осложняется ветровой нагрузкой и плотной застройкой. Пострадавших нет. Эвакуация граждан не проводилась, уточнили в ведомстве. Всего к тушению пожара привлечено 14 единиц техники и 32 человека. Пожар локализован в 15:26.
Прокуратура Крыма держит на контроле тушение пожара. Точная причина пожара будет установлена специалистами после ликвидации горения, уточнили в ведомстве.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Алуште
Пожар в Алуште
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Пожар в Алуште
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