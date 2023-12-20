https://crimea.ria.ru/20231220/otbrosit-rossiyu-k-granitsam-1991-goda-nevozmozhno---senator-ssha-1133692953.html

Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор США

Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор США - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор США

Стремление Запада отбросить Россию к границам 1991 года является невыполнимой фантазией, независимо от объемов финансирования киевского режима. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T19:29

2023-12-20T19:29

2023-12-20T19:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Стремление Запада отбросить Россию к границам 1991 года является невыполнимой фантазией, независимо от объемов финансирования киевского режима. Об этом заявил сенатор-республиканец от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. "Фундаментальная проблема войны на Украине заключается не в недостаточном финансировании или недостаточных объемах вооружений. Это было тщеславной идеей Запада, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года", - цитирует конгрессмена РИА Новости. По его мнению, такой план был невозможен ни ранее, ни сейчас, а бои на Украине только приведут к разрушениям и не помогут достигнуть этой эфемерной цели. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Если бы Москва не пошла навстречу Крыму и не приняла регион в состав РФ, захватившие власть в 2014 году украинские националисты устроили бы на полуострове настоящую резню, заявил на этой неделе президент РФ Владимир Путин. В 2014 года также возникла проблема Донбасса, где Запад руками киевского режима развязал войну, а потом отказался от исполнения Минских соглашений. Читайте также на РИА Новости Крым: Путин: Запад хотел расколоть Россию с помощью пятой колонны и террористов Путин: Россия не отдаст свой суверенитет в обмен на колбасу Сенатор рассказал, зачем США "намыливались" на Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, мнения, политика, украина, общество