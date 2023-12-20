Рейтинг@Mail.ru
Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор США - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231220/otbrosit-rossiyu-k-granitsam-1991-goda-nevozmozhno---senator-ssha-1133692953.html
Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор США
Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор США - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор США
Стремление Запада отбросить Россию к границам 1991 года является невыполнимой фантазией, независимо от объемов финансирования киевского режима. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T19:29
2023-12-20T19:29
сша
россия
мнения
политика
украина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111757/89/1117578982_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_f976e6611500cbc9db80e018b8d7a2a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Стремление Запада отбросить Россию к границам 1991 года является невыполнимой фантазией, независимо от объемов финансирования киевского режима. Об этом заявил сенатор-республиканец от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. "Фундаментальная проблема войны на Украине заключается не в недостаточном финансировании или недостаточных объемах вооружений. Это было тщеславной идеей Запада, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года", - цитирует конгрессмена РИА Новости. По его мнению, такой план был невозможен ни ранее, ни сейчас, а бои на Украине только приведут к разрушениям и не помогут достигнуть этой эфемерной цели. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Если бы Москва не пошла навстречу Крыму и не приняла регион в состав РФ, захватившие власть в 2014 году украинские националисты устроили бы на полуострове настоящую резню, заявил на этой неделе президент РФ Владимир Путин. В 2014 года также возникла проблема Донбасса, где Запад руками киевского режима развязал войну, а потом отказался от исполнения Минских соглашений. Читайте также на РИА Новости Крым: Путин: Запад хотел расколоть Россию с помощью пятой колонны и террористов Путин: Россия не отдаст свой суверенитет в обмен на колбасу Сенатор рассказал, зачем США "намыливались" на Крым
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111757/89/1117578982_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_95ee1561e985fc42a1cf88991e878a11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, россия, мнения, политика, украина, общество
Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор США

Желание отбросить РФ к границам 1991 года является невыполнимой фантазией - сенатор США

19:29 20.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Стремление Запада отбросить Россию к границам 1991 года является невыполнимой фантазией, независимо от объемов финансирования киевского режима. Об этом заявил сенатор-республиканец от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.
"Фундаментальная проблема войны на Украине заключается не в недостаточном финансировании или недостаточных объемах вооружений. Это было тщеславной идеей Запада, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года", - цитирует конгрессмена РИА Новости.
По его мнению, такой план был невозможен ни ранее, ни сейчас, а бои на Украине только приведут к разрушениям и не помогут достигнуть этой эфемерной цели.
"Единственный вопрос заключается в том, сколько еще разрушений мы навяжем Украине, прежде чем выступить в поддержку мира", - добавил американский сенатор.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Если бы Москва не пошла навстречу Крыму и не приняла регион в состав РФ, захватившие власть в 2014 году украинские националисты устроили бы на полуострове настоящую резню, заявил на этой неделе президент РФ Владимир Путин. В 2014 года также возникла проблема Донбасса, где Запад руками киевского режима развязал войну, а потом отказался от исполнения Минских соглашений.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин: Запад хотел расколоть Россию с помощью пятой колонны и террористов
Путин: Россия не отдаст свой суверенитет в обмен на колбасу
Сенатор рассказал, зачем США "намыливались" на Крым
 
СШАРоссияМненияПолитикаУкраинаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:29Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор США
18:50Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"
18:37Редкое явление: в Ялтинском заповеднике проснулся "сухой" водопад
18:17В Крыму официально завершился пожароопасный сезон
18:01Боевики ВСУ нанесли удар по Днепрянам – есть жертвы
17:58В Днепропетровске Брежнева лишили звания почетного гражданина
17:49Аксенов оценил безопасность Крыма
17:43Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения
17:03Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
16:51В Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всего
16:39Мобилизация по-украински: где Зеленский найдет 500 тысяч человек для ВСУ
15:59США пытаются заставить Европу раскошелиться на Украину – Захарова
15:49Второй офис Сбера для розничных клиентов открылся в Симферополе
15:31Путин: парламентарии из новых регионов – крепкие и надежные
15:19ВСУ потеряли еще 725 боевиков и Ми-24
15:08Когда в Севастополе откроют для посещения обелиск "Штык и парус"
14:46Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин
14:28Почему Зеленский отказывается от переговоров с Россией
14:15Единый телефонный номер "112" заработает в Херсонской области
14:06Сколько крымчан переселили из аварийного жилья в 2023 году
Лента новостейМолния