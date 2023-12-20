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Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор США
Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор США - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор США
Стремление Запада отбросить Россию к границам 1991 года является невыполнимой фантазией, независимо от объемов финансирования киевского режима. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T19:29
2023-12-20T19:29
2023-12-20T19:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Стремление Запада отбросить Россию к границам 1991 года является невыполнимой фантазией, независимо от объемов финансирования киевского режима. Об этом заявил сенатор-республиканец от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. "Фундаментальная проблема войны на Украине заключается не в недостаточном финансировании или недостаточных объемах вооружений. Это было тщеславной идеей Запада, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года", - цитирует конгрессмена РИА Новости. По его мнению, такой план был невозможен ни ранее, ни сейчас, а бои на Украине только приведут к разрушениям и не помогут достигнуть этой эфемерной цели. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Если бы Москва не пошла навстречу Крыму и не приняла регион в состав РФ, захватившие власть в 2014 году украинские националисты устроили бы на полуострове настоящую резню, заявил на этой неделе президент РФ Владимир Путин. В 2014 года также возникла проблема Донбасса, где Запад руками киевского режима развязал войну, а потом отказался от исполнения Минских соглашений. Читайте также на РИА Новости Крым: Путин: Запад хотел расколоть Россию с помощью пятой колонны и террористов Путин: Россия не отдаст свой суверенитет в обмен на колбасу Сенатор рассказал, зачем США "намыливались" на Крым
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сша, россия, мнения, политика, украина, общество
Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор США
Желание отбросить РФ к границам 1991 года является невыполнимой фантазией - сенатор США
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Стремление Запада отбросить Россию к границам 1991 года является невыполнимой фантазией, независимо от объемов финансирования киевского режима. Об этом заявил сенатор-республиканец от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.
"Фундаментальная проблема войны на Украине заключается не в недостаточном финансировании или недостаточных объемах вооружений. Это было тщеславной идеей Запада, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года", - цитирует конгрессмена РИА Новости.
По его мнению, такой план был невозможен ни ранее, ни сейчас, а бои на Украине только приведут к разрушениям и не помогут достигнуть этой эфемерной цели.
"Единственный вопрос заключается в том, сколько еще разрушений мы навяжем Украине, прежде чем выступить в поддержку мира", - добавил американский сенатор.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Если бы Москва не пошла навстречу Крыму и не приняла регион в состав РФ, захватившие власть в 2014 году украинские националисты устроили бы на полуострове настоящую резню, заявил
на этой неделе президент РФ Владимир Путин. В 2014 года также возникла проблема Донбасса, где Запад руками киевского режима развязал войну, а потом отказался от исполнения Минских соглашений.
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