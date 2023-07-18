Атака на Крымский мост: в МИД Китая сделали заявление
МИД Китая об атаке на Крымский мост: нужно избегать ударов по гражданским объектам
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Пекин считает необходимым избегать ударов по объектам гражданской инфраструктуры и обеспечивать безопасность гражданских лиц, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин в связи с атакой киевского режима на Крымский мост.
"Соответствующие стороны должны избегать нанесения ударов по гражданским объектам и объектам гражданской инфраструктуры, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право", - цитирует дипломата РИА Новости.
По словам Мао Нин, позиция КНР по украинскому кризису "всегда была ясной", и в Пекине надеются, что "все стороны будут прилагать усилия по политическому урегулированию кризиса и совместными усилиями будут способствовать смягчению ситуации".
Теракт на Крымском мосту
17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, движение для всех видов транспорта было закрыто. Позже восстановили проезд поездов, однако для автотранспорта мостовой переход до ночи был закрыт. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
В результате ЧП на мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, бортом санавиации ее транспортировали в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал происшествие на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.
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