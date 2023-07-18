https://crimea.ria.ru/20230718/ataka-na-krymskiy-most-v-mid-kitaya-sdelali-zayavlenie-1130139426.html

Атака на Крымский мост: в МИД Китая сделали заявление

Атака на Крымский мост: в МИД Китая сделали заявление - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Атака на Крымский мост: в МИД Китая сделали заявление

Пекин считает необходимым избегать ударов по объектам гражданской инфраструктуры и обеспечивать безопасность гражданских лиц, заявила официальный представитель... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T11:47

2023-07-18T11:47

2023-07-18T11:47

китай

в мире

крым

чп на крымском мосту

крымский мост

новости

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/12/1130139272_0:2:3638:2048_1920x0_80_0_0_a44db6ba33491277c67bf7df93d0ae29.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Пекин считает необходимым избегать ударов по объектам гражданской инфраструктуры и обеспечивать безопасность гражданских лиц, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин в связи с атакой киевского режима на Крымский мост.По словам Мао Нин, позиция КНР по украинскому кризису "всегда была ясной", и в Пекине надеются, что "все стороны будут прилагать усилия по политическому урегулированию кризиса и совместными усилиями будут способствовать смягчению ситуации".Теракт на Крымском мосту17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, движение для всех видов транспорта было закрыто. Позже восстановили проезд поездов, однако для автотранспорта мостовой переход до ночи был закрыт. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.В результате ЧП на мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, бортом санавиации ее транспортировали в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал происшествие на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мостуПутин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского мостаМИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева

https://crimea.ria.ru/20230717/kakim-budet-otvet-rossii-na-terakt-na-krymskom-mostu--peskov-1130110410.html

китай

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, в мире, крым, чп на крымском мосту, крымский мост, новости, безопасность республики крым и севастополя