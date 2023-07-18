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Атака на Крымский мост: в МИД Китая сделали заявление - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Атака на Крымский мост: в МИД Китая сделали заявление
Атака на Крымский мост: в МИД Китая сделали заявление - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Атака на Крымский мост: в МИД Китая сделали заявление
Пекин считает необходимым избегать ударов по объектам гражданской инфраструктуры и обеспечивать безопасность гражданских лиц, заявила официальный представитель... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T11:47
2023-07-18T11:47
китай
в мире
крым
чп на крымском мосту
крымский мост
новости
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Пекин считает необходимым избегать ударов по объектам гражданской инфраструктуры и обеспечивать безопасность гражданских лиц, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин в связи с атакой киевского режима на Крымский мост.По словам Мао Нин, позиция КНР по украинскому кризису "всегда была ясной", и в Пекине надеются, что "все стороны будут прилагать усилия по политическому урегулированию кризиса и совместными усилиями будут способствовать смягчению ситуации".Теракт на Крымском мосту17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, движение для всех видов транспорта было закрыто. Позже восстановили проезд поездов, однако для автотранспорта мостовой переход до ночи был закрыт. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.В результате ЧП на мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, бортом санавиации ее транспортировали в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал происшествие на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мостуПутин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского мостаМИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева
https://crimea.ria.ru/20230717/kakim-budet-otvet-rossii-na-terakt-na-krymskom-mostu--peskov-1130110410.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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китай, в мире, крым, чп на крымском мосту, крымский мост, новости, безопасность республики крым и севастополя
Атака на Крымский мост: в МИД Китая сделали заявление

МИД Китая об атаке на Крымский мост: нужно избегать ударов по гражданским объектам

11:47 18.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Пекин считает необходимым избегать ударов по объектам гражданской инфраструктуры и обеспечивать безопасность гражданских лиц, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин в связи с атакой киевского режима на Крымский мост.
"Соответствующие стороны должны избегать нанесения ударов по гражданским объектам и объектам гражданской инфраструктуры, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право", - цитирует дипломата РИА Новости.
По словам Мао Нин, позиция КНР по украинскому кризису "всегда была ясной", и в Пекине надеются, что "все стороны будут прилагать усилия по политическому урегулированию кризиса и совместными усилиями будут способствовать смягчению ситуации".

Теракт на Крымском мосту

17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, движение для всех видов транспорта было закрыто. Позже восстановили проезд поездов, однако для автотранспорта мостовой переход до ночи был закрыт. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
В результате ЧП на мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, бортом санавиации ее транспортировали в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал происшествие на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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