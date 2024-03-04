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Названа причина ЧП на железной дороге в Самарской области - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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Названа причина ЧП на железной дороге в Самарской области
Названа причина ЧП на железной дороге в Самарской области - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Названа причина ЧП на железной дороге в Самарской области
Сбой в движении поездов на перегоне Звезда - Чапаевск (Самарская область) произошел в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T11:07
2024-03-04T11:38
самарская область
происшествия
взрыв
новости
российские железные дороги (ржд)
железная дорога
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Сбой в движении поездов на перегоне Звезда - Чапаевск (Самарская область) произошел в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.В ведомстве уточнили, что ожидаются дальнейшие задержки пассажирских и пригородных поездов. Часть пригородных поездов выводится из расписания. Пострадавших нет.Ранее РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу сообщало, что на железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области произошел "хлопок".По информации РЖД, задерживаются поезда: № 32 Москва – Орск, № 50 Москва – Самара, № 10 Москва – Самара, № 7574 Сызрань – Мирная, № 7104 Сызрань – Самара.Диверсии на железной дороге в КрымуПервая железнодорожная диверсия в Крыму произошла 23 февраля в селе Почтовом Бахчисарайского района. В результате происшествия никто не пострадал, но было остановлено движение электричек и поездов. Пассажиров задержанных поездов отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками, довезли до места назначения. Поврежденный участок железной дороги отремонтировали за несколько часов, и вечером того же дня восстановили движение.Позже силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на представителей органов власти Крыма.Утром 18 мая на участке железной дороги в Симферопольском районе Крыма "произошел подрыв ж/д путей", из-за чего между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов было задержано, перевозки между Симферополем и Севастополем осуществлялись автобусами. После второго инцидента в Минтрансе Крыма заявили о разработке мер по усилению безопасности на транспорте.В июне инциденты на железнодорожных путях участились и происходили в восточной части Крыма. Первое летнее ЧП на путях случилось 11 июня, в Кировском районе полуострова. Движение поездов приостановили всего на пару часов.Уже через десять дней - 21 июня - ситуация повторилась на железнодорожных путях на перегоне Владиславовка-Феодосия. Все пассажиры, ожидавшие отправления утреннего пригородного поезда "Волна" из Феодосии во Владиславовку, из-за ЧП на железной дороге были отправлены автобусами от станции "Айвазовская". Этим же утром движение было возобновлено, и поезда пошли по расписанию.27 июня снова была повреждена железная дорога в Кировском районе. Задержаны два поезда дальнего следования и две электрички. Пассажиров электричек доставили в пункты назначения по мультимодальной схеме "поезд−автобус−поезд".Во всех случаях обошлось без пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:После подрыва путей в Крыму усилят меры безопасности на транспортеПодрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в КрымуПризнает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбы
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самарская область, происшествия, взрыв, новости, российские железные дороги (ржд), железная дорога, россия
Названа причина ЧП на железной дороге в Самарской области

Причиной ЧП на железной дороге под Самарой стало незаконное вмешательство посторонних лиц

11:07 04.03.2024 (обновлено: 11:38 04.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Железная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Сбой в движении поездов на перегоне Звезда - Чапаевск (Самарская область) произошел в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
"4 марта 2024 года в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сбой в движении поездов на перегоне Звезда - Чапаевск Куйбышевской железной дороги. В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ожидаются дальнейшие задержки пассажирских и пригородных поездов. Часть пригородных поездов выводится из расписания. Пострадавших нет.
Ранее РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу сообщало, что на железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области произошел "хлопок".
По информации РЖД, задерживаются поезда: № 32 Москва – Орск, № 50 Москва – Самара, № 10 Москва – Самара, № 7574 Сызрань – Мирная, № 7104 Сызрань – Самара.

Диверсии на железной дороге в Крыму

Первая железнодорожная диверсия в Крыму произошла 23 февраля в селе Почтовом Бахчисарайского района. В результате происшествия никто не пострадал, но было остановлено движение электричек и поездов. Пассажиров задержанных поездов отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками, довезли до места назначения. Поврежденный участок железной дороги отремонтировали за несколько часов, и вечером того же дня восстановили движение.
Позже силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на представителей органов власти Крыма.
Утром 18 мая на участке железной дороги в Симферопольском районе Крыма "произошел подрыв ж/д путей", из-за чего между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов было задержано, перевозки между Симферополем и Севастополем осуществлялись автобусами. После второго инцидента в Минтрансе Крыма заявили о разработке мер по усилению безопасности на транспорте.
В июне инциденты на железнодорожных путях участились и происходили в восточной части Крыма. Первое летнее ЧП на путях случилось 11 июня, в Кировском районе полуострова. Движение поездов приостановили всего на пару часов.
Уже через десять дней - 21 июня - ситуация повторилась на железнодорожных путях на перегоне Владиславовка-Феодосия. Все пассажиры, ожидавшие отправления утреннего пригородного поезда "Волна" из Феодосии во Владиславовку, из-за ЧП на железной дороге были отправлены автобусами от станции "Айвазовская". Этим же утром движение было возобновлено, и поезда пошли по расписанию.
27 июня снова была повреждена железная дорога в Кировском районе. Задержаны два поезда дальнего следования и две электрички. Пассажиров электричек доставили в пункты назначения по мультимодальной схеме "поезд−автобус−поезд".
Во всех случаях обошлось без пострадавших.
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