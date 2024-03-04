https://crimea.ria.ru/20240304/nazvana-prichina-chp-na-zheleznoy-doroge-v-samarskoy-oblasti-1135391237.html

Названа причина ЧП на железной дороге в Самарской области

Названа причина ЧП на железной дороге в Самарской области - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Названа причина ЧП на железной дороге в Самарской области

Сбой в движении поездов на перегоне Звезда - Чапаевск (Самарская область) произошел в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T11:07

2024-03-04T11:07

2024-03-04T11:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Сбой в движении поездов на перегоне Звезда - Чапаевск (Самарская область) произошел в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.В ведомстве уточнили, что ожидаются дальнейшие задержки пассажирских и пригородных поездов. Часть пригородных поездов выводится из расписания. Пострадавших нет.Ранее РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу сообщало, что на железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области произошел "хлопок".По информации РЖД, задерживаются поезда: № 32 Москва – Орск, № 50 Москва – Самара, № 10 Москва – Самара, № 7574 Сызрань – Мирная, № 7104 Сызрань – Самара.Диверсии на железной дороге в КрымуПервая железнодорожная диверсия в Крыму произошла 23 февраля в селе Почтовом Бахчисарайского района. В результате происшествия никто не пострадал, но было остановлено движение электричек и поездов. Пассажиров задержанных поездов отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками, довезли до места назначения. Поврежденный участок железной дороги отремонтировали за несколько часов, и вечером того же дня восстановили движение.Позже силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на представителей органов власти Крыма.Утром 18 мая на участке железной дороги в Симферопольском районе Крыма "произошел подрыв ж/д путей", из-за чего между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов было задержано, перевозки между Симферополем и Севастополем осуществлялись автобусами. После второго инцидента в Минтрансе Крыма заявили о разработке мер по усилению безопасности на транспорте.В июне инциденты на железнодорожных путях участились и происходили в восточной части Крыма. Первое летнее ЧП на путях случилось 11 июня, в Кировском районе полуострова. Движение поездов приостановили всего на пару часов.Уже через десять дней - 21 июня - ситуация повторилась на железнодорожных путях на перегоне Владиславовка-Феодосия. Все пассажиры, ожидавшие отправления утреннего пригородного поезда "Волна" из Феодосии во Владиславовку, из-за ЧП на железной дороге были отправлены автобусами от станции "Айвазовская". Этим же утром движение было возобновлено, и поезда пошли по расписанию.27 июня снова была повреждена железная дорога в Кировском районе. Задержаны два поезда дальнего следования и две электрички. Пассажиров электричек доставили в пункты назначения по мультимодальной схеме "поезд−автобус−поезд".Во всех случаях обошлось без пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:После подрыва путей в Крыму усилят меры безопасности на транспортеПодрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в КрымуПризнает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбы

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самарская область, происшествия, взрыв, новости, российские железные дороги (ржд), железная дорога, россия