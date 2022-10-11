https://crimea.ria.ru/20221011/zelenskiy-vstal-v-odin-ryad-s-ben-ladenom--volodin-1124814824.html

Зеленский встал в один ряд с бен Ладеном – Володин

Зеленский встал в один ряд с бен Ладеном – Володин - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Зеленский встал в один ряд с бен Ладеном – Володин

Президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами, с... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T09:13

2022-10-11T09:13

2022-10-11T09:13

вячеслав володин

владимир зеленский (президент украины)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами, с которыми не договариваются. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По словам спикера Госдумы, действия Зеленского привели к страданиям украинского народа, который фактически находится в заложниках его нацистской политики.А политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм, отметил он.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые киевским режимом на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры РФ.

https://crimea.ria.ru/20221010/begi-zelenskiy-begi-kadyrov-otsenil-novye-podkhody-k-provedeniyu-svo-1124800476.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, владимир зеленский (президент украины), политика