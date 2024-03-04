https://crimea.ria.ru/20240304/v-khersonskoy-oblasti-i-zaporozhe-povrezhdeny-obekty-infrastruktury-1135390046.html

В Херсонской области и Запорожье повреждены объекты инфраструктуры

В Херсонской области и Запорожье повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 04.03.2024

В Херсонской области и Запорожье повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей прозвучали взрывы, повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщают украинские... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T09:43

2024-03-04T09:43

2024-03-04T09:43

херсонская область

запорожская область

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

новости

взрыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130397159_0:179:1280:899_1920x0_80_0_0_e8bce239d6f83750d3b2b266d78e6b74.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей прозвучали взрывы, повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти.В Херсонской области, часть которой находится под контролем киевских властей, повреждены административные здания и инфраструктурный объект. Об этом в понедельник сообщил руководитель подчиненной Киеву областной военной администрации Александр Прокудин."В Херсоне из-за обстрелов повреждены административные здания", - написал он в своем Telegram-канале.По информации Прокудина, также пострадал объект критической инфраструктуры, который расположен на территории одного из населенных пунктов.Кроме того, назначенный Зеленским глава Запорожской областной госадминистрации Иван Федоров сообщил в Telegram-канале о том, что повреждены сразу несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной Киеву части региона."Поступили сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал он.О каких именно объектах идет речь, не уточняется.Ранее сообщалось, что в Харькове и Одессе в ночь на субботу и утром произошли взрывы и зафиксированы пожары.В последних числах февраля власти подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей сообщали о сотнях мощных взрывов, в результате которых была повреждена инфраструктура.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Так, в ночь на 28 февраля две серии мощных взрывов прогремели в Одессе, повреждена энергосистема одного из объектов критической инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные войска России поразили авиационный склад ВСУАтака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников – МинобороныРакеты дальностью 700 километров у Киева: эксперт оценил риски для России

херсонская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, запорожская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости, взрыв