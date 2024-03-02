https://crimea.ria.ru/20240302/seriya-vzryvov-i-pozhary-okhvatili-kharkov-i-odessu-1135354056.html

Серия взрывов и пожары охватили Харьков и Одессу

Серия взрывов и пожары охватили Харьков и Одессу - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Серия взрывов и пожары охватили Харьков и Одессу

В Харькове и Одессе в ночь на субботу и утром произошли взрывы и зафиксированы пожары. Об этом сообщают власти украинских городов. РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T08:54

2024-03-02T08:54

2024-03-02T08:56

украина

харьков

харьковская область

одесса

одесская область

в мире

новости

взрыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/02/1131801414_55:164:1280:853_1920x0_80_0_0_bc267978d7ee4ff7b0869e464481ecfd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Харькове и Одессе в ночь на субботу и утром произошли взрывы и зафиксированы пожары. Об этом сообщают власти украинских городов."Предварительно имеем "прилет" в одном из районов города. На месте вспыхнул пожар", - написал в ночь на 2 марта мэр Харькова Игорь Терехов.Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.Также взрывы утром 2 марта прозвучали в Одессе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава областной военной администрации Олег Кипер.В подконтрольном киевскому режиму Херсоне повреждено административное здание, сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.В конце февраля власти подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей сообщали о сотнях мощных взрывов, в результате которых была повреждена инфраструктура.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Так, в ночь на 28 февраля две серии мощных взрывов прогремели в Одессе, повреждена энергосистема одного из объектов критической инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы в Одессе - повреждена критическая инфраструктураВзрыв и пожар: что происходит в городах УкраиныВзрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект

https://crimea.ria.ru/20240301/massirovannye-udary-unichtozheny-proizvodstvo-dronov-vsu-i-bazy-naemnikov-1135338660.html

украина

харьков

харьковская область

одесса

одесская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, харьков, харьковская область, одесса, одесская область, в мире, новости, взрыв