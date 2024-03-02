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Серия взрывов и пожары охватили Харьков и Одессу - РИА Новости Крым, 02.03.2024
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Серия взрывов и пожары охватили Харьков и Одессу
Серия взрывов и пожары охватили Харьков и Одессу - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Серия взрывов и пожары охватили Харьков и Одессу
В Харькове и Одессе в ночь на субботу и утром произошли взрывы и зафиксированы пожары. Об этом сообщают власти украинских городов. РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T08:54
2024-03-02T08:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Харькове и Одессе в ночь на субботу и утром произошли взрывы и зафиксированы пожары. Об этом сообщают власти украинских городов."Предварительно имеем "прилет" в одном из районов города. На месте вспыхнул пожар", - написал в ночь на 2 марта мэр Харькова Игорь Терехов.Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.Также взрывы утром 2 марта прозвучали в Одессе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава областной военной администрации Олег Кипер.В подконтрольном киевскому режиму Херсоне повреждено административное здание, сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.В конце февраля власти подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей сообщали о сотнях мощных взрывов, в результате которых была повреждена инфраструктура.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Так, в ночь на 28 февраля две серии мощных взрывов прогремели в Одессе, повреждена энергосистема одного из объектов критической инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы в Одессе - повреждена критическая инфраструктураВзрыв и пожар: что происходит в городах УкраиныВзрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект
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украина, харьков, харьковская область, одесса, одесская область, в мире, новости, взрыв
Серия взрывов и пожары охватили Харьков и Одессу

В Харькове и Одессе в ночь на субботу после серии взрывов начались пожары

08:54 02.03.2024 (обновлено: 08:56 02.03.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Харькове и Одессе в ночь на субботу и утром произошли взрывы и зафиксированы пожары. Об этом сообщают власти украинских городов.
"Предварительно имеем "прилет" в одном из районов города. На месте вспыхнул пожар", - написал в ночь на 2 марта мэр Харькова Игорь Терехов.
Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
Также взрывы утром 2 марта прозвучали в Одессе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава областной военной администрации Олег Кипер.
В подконтрольном киевскому режиму Херсоне повреждено административное здание, сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
В конце февраля власти подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей сообщали о сотнях мощных взрывов, в результате которых была повреждена инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Так, в ночь на 28 февраля две серии мощных взрывов прогремели в Одессе, повреждена энергосистема одного из объектов критической инфраструктуры.
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