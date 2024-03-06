https://crimea.ria.ru/20240306/v-odesse-novyy-moschnyy-vzryv--v-gorode-vozdushnaya-trevoga-1135450861.html

В Одессе новый мощный взрыв – в городе воздушная тревога

В Одессе новый мощный взрыв – в городе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 06.03.2024

В Одессе новый мощный взрыв – в городе воздушная тревога

Мощный взрыв прогремел в Одессе в среду днем. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T12:37

2024-03-06T12:37

2024-03-06T12:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Мощный взрыв прогремел в Одессе в среду днем. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости."В Одессе раздался взрыв", – сказано в сообщении.Подконтрольный Киеву глава одесской военно-гражданской администрации Олег Кипер сообщил о воздушной тревоге, объявленной в городе.Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога сейчас действует в Одесской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.В ночь на среду мощные взрывы прозвучали сразу в трех областях Украины – Хмельницкой и в Харьковской, а также в Одессе. Воздушная тревога была бъявлена в 13 областях соседнего государства, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов и пожары охватили Харьков и ОдессуМассированные удары: уничтожены производство дронов ВСУ и базы наемниковВзрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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