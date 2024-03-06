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В Одессе новый мощный взрыв – в городе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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В Одессе новый мощный взрыв – в городе воздушная тревога
В Одессе новый мощный взрыв – в городе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 06.03.2024
В Одессе новый мощный взрыв – в городе воздушная тревога
Мощный взрыв прогремел в Одессе в среду днем. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T12:37
2024-03-06T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Мощный взрыв прогремел в Одессе в среду днем. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости."В Одессе раздался взрыв", – сказано в сообщении.Подконтрольный Киеву глава одесской военно-гражданской администрации Олег Кипер сообщил о воздушной тревоге, объявленной в городе.Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога сейчас действует в Одесской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.В ночь на среду мощные взрывы прозвучали сразу в трех областях Украины – Хмельницкой и в Харьковской, а также в Одессе. Воздушная тревога была бъявлена в 13 областях соседнего государства, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов и пожары охватили Харьков и ОдессуМассированные удары: уничтожены производство дронов ВСУ и базы наемниковВзрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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одесса, новости, взрыв, украина, одесская область, харьковская область, полтавская область, днепропетровская область, кировоградская область, николаевская область
В Одессе новый мощный взрыв – в городе воздушная тревога

В Одессе прогремел новый мощный взрыв – СМИ

12:37 06.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Мощный взрыв прогремел в Одессе в среду днем. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.
"В Одессе раздался взрыв", – сказано в сообщении.
Подконтрольный Киеву глава одесской военно-гражданской администрации Олег Кипер сообщил о воздушной тревоге, объявленной в городе.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога сейчас действует в Одесской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
В ночь на среду мощные взрывы прозвучали сразу в трех областях Украины – Хмельницкой и в Харьковской, а также в Одессе. Воздушная тревога была бъявлена в 13 областях соседнего государства, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
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ОдессаНовостиВзрывУкраинаОдесская областьХарьковская областьПолтавская областьДнепропетровская областьКировоградская областьНиколаевская область
 
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