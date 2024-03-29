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Потери ВСУ за сутки: почти 800 боевиков и иностранная техника - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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Потери ВСУ за сутки: почти 800 боевиков и иностранная техника
Потери ВСУ за сутки: почти 800 боевиков и иностранная техника - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Потери ВСУ за сутки: почти 800 боевиков и иностранная техника
Российские войска улучшили положение на нескольких направлениях в зоне спецоперации и ликвидировали почти 800 украинских боевиков за минувшие сутки. Об этом... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T15:52
2024-03-29T16:01
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
купянск
авдеевка
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Российские войска улучшили положение на нескольких направлениях в зоне спецоперации и ликвидировали почти 800 украинских боевиков за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противника и отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов ДНР", – говорится в сообщении.В результате противник потерял более 305 военнослужащих и военную технику, в том числе самоходную артиллерийскую установку "PzH 2000" производства ФРГ.Тактическое положение улучшили подразделения группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении. В районе населенного пункта Приютное отражена контратака штурмовой группы 127-й бригады теробороны. Минобороны сообщает, что потери противника на данном направлении за сутки составили до 90 военнослужащих."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов ДНР", – уточняют в поенном ведомстве.Российские военнослужащие ликвидировали здесь более 300 украинских боевиков. Также уничтожены танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три полевых склада боеприпасов ВСУ, гаубица L-119 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы "Нота".Подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре атаки на Купянском направлении. Киев потерял до 30-ти военнослужащих. Кроме того, поражена военная техника, в том числе самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства.Еще до 70 боевиков Вооруженные силы Украины потеряли на Херсонском направлении, где действуют подразделения группировки войск "Днепр".Сутками ранее потери противника составили 680 военнослужащих убитыми и ранеными и более 70 единиц техники и вооружений, включая американский танк Abrams.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики и ПВО УкраиныВсе идет к финалу: зачем Зеленский признается в невозможности обороныОбъекты инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областях
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, авдеевка, потери всу
Потери ВСУ за сутки: почти 800 боевиков и иностранная техника

Российские военные ликвидировали почти 800 боевиков ВСУ в зоне спецоперации

15:52 29.03.2024 (обновлено: 16:01 29.03.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Российские войска улучшили положение на нескольких направлениях в зоне спецоперации и ликвидировали почти 800 украинских боевиков за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противника и отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов ДНР", – говорится в сообщении.
В результате противник потерял более 305 военнослужащих и военную технику, в том числе самоходную артиллерийскую установку "PzH 2000" производства ФРГ.
Тактическое положение улучшили подразделения группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении. В районе населенного пункта Приютное отражена контратака штурмовой группы 127-й бригады теробороны. Минобороны сообщает, что потери противника на данном направлении за сутки составили до 90 военнослужащих.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов ДНР", – уточняют в поенном ведомстве.
Российские военнослужащие ликвидировали здесь более 300 украинских боевиков. Также уничтожены танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три полевых склада боеприпасов ВСУ, гаубица L-119 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы "Нота".
Подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре атаки на Купянском направлении. Киев потерял до 30-ти военнослужащих. Кроме того, поражена военная техника, в том числе самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства.
Еще до 70 боевиков Вооруженные силы Украины потеряли на Херсонском направлении, где действуют подразделения группировки войск "Днепр".
Сутками ранее потери противника составили 680 военнослужащих убитыми и ранеными и более 70 единиц техники и вооружений, включая американский танк Abrams.
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