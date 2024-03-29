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Групповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики и ПВО Украины - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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Групповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики и ПВО Украины
Групповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики и ПВО Украины - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Групповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики и ПВО Украины
Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и ПВО Украины. Об этом в пятницу сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T14:23
2024-03-29T14:38
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новости сво
воздушно-космический силы (вкс)
вооруженные силы россии
армия и флот
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и ПВО Украины. Об этом в пятницу сообщает Минобороны РФ.В Минобороны добавили, что цели удара достигнуты, все объекты поражены.Также оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе, дополнили в Минобороны.Средствами ПВО за сутки уничтожено 175 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также сбит 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Vampire", подчеркнули в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктурыНа Украине повреждены электростанции - города без светаОбъекты инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областях
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министерство обороны рф, новости сво, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, армия и флот, украина, потери всу
Групповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики и ПВО Украины

Групповой удар ракетами "Кинжал" нанесен по объектам энергетики и ПВО Украины – Минобороны

14:23 29.03.2024 (обновлено: 14:38 29.03.2024)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Кинжал"
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и ПВО Украины. Об этом в пятницу сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ", – говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что цели удара достигнуты, все объекты поражены.
Также оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе, дополнили в Минобороны.
Средствами ПВО за сутки уничтожено 175 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также сбит 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Vampire", подчеркнули в ведомстве.
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Министерство обороны РФНовости СВОВоздушно-космический силы (ВКС)Вооруженные силы РоссииАрмия и флотУкраинаПотери ВСУ
 
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