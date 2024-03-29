https://crimea.ria.ru/20240329/gruppovoy-udar-kinzhalami-nanesen-po-obektam-energetiki-i-pvo-ukrainy-1136135042.html

Групповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики и ПВО Украины

Групповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики и ПВО Украины - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Групповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики и ПВО Украины

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и ПВО Украины. Об этом в пятницу сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T14:23

2024-03-29T14:23

2024-03-29T14:38

министерство обороны рф

новости сво

воздушно-космический силы (вкс)

вооруженные силы россии

армия и флот

украина

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_71586f72d9223f4c15f377cc38558ae1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и ПВО Украины. Об этом в пятницу сообщает Минобороны РФ.В Минобороны добавили, что цели удара достигнуты, все объекты поражены.Также оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе, дополнили в Минобороны.Средствами ПВО за сутки уничтожено 175 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также сбит 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Vampire", подчеркнули в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктурыНа Украине повреждены электростанции - города без светаОбъекты инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областях

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, армия и флот, украина, потери всу