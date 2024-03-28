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Новости СВО: армия Украины лишились 680 боевиков и танка Abrams за сутки - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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Новости СВО: армия Украины лишились 680 боевиков и танка Abrams за сутки
Новости СВО: армия Украины лишились 680 боевиков и танка Abrams за сутки - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Новости СВО: армия Украины лишились 680 боевиков и танка Abrams за сутки
Российские войска за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне СВО, потери противника... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T14:51
2024-03-28T14:51
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне СВО, потери противника составили 680 военнослужащих убитыми и ранеными и более 70 единиц техники и вооружений, включая американский танк Abrams. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесели огневое поражение подразделениям противника в районах Синьковки и Строевки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям четырех бригад противника в районах Красногоровки, Часов Яра, Клещеевки и Спорного Донецкой Народной Республики.ВСУ потеряли свыше 370 боевиков, танк, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab, две гаубицы Д-30 и два орудия М119.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак штурмовых групп врага в районах Тоненького, Бердычей и Первомайского ДНР.Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 и два орудия Д-30.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям противника в районах Урожайного и Старомайорского ДНР. Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих и семь автомобилей.На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Работино Запорожской области и Михайловки Херсонской области.Потери украинских войск составили до 40 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ уже ничто не спасет: военный эксперт о ситуации на линии фронтаВ зоне СВО горит техника НАТО: уничтожены еще 595 боевиковНовости СВО: украинские войска потеряли еще почти 900 боевиков
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии
Новости СВО: армия Украины лишились 680 боевиков и танка Abrams за сутки

ВСУ за сутки потеряли 680 боевиков и танк Abrams за сутки в зоне СВО – Минобороны

14:51 28.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне СВО, потери противника составили 680 военнослужащих убитыми и ранеными и более 70 единиц техники и вооружений, включая американский танк Abrams. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесели огневое поражение подразделениям противника в районах Синьковки и Строевки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям четырех бригад противника в районах Красногоровки, Часов Яра, Клещеевки и Спорного Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли свыше 370 боевиков, танк, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab, две гаубицы Д-30 и два орудия М119.
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак штурмовых групп врага в районах Тоненького, Бердычей и Первомайского ДНР.
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Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 и два орудия Д-30.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям противника в районах Урожайного и Старомайорского ДНР. Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих и семь автомобилей.
На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Работино Запорожской области и Михайловки Херсонской области.
Потери украинских войск составили до 40 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
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