https://crimea.ria.ru/20240328/novosti-svo-armiya-ukrainy-lishilis-680-boevikov-i-tanka-abrams-za-sutki-1136109009.html

Новости СВО: армия Украины лишились 680 боевиков и танка Abrams за сутки

Новости СВО: армия Украины лишились 680 боевиков и танка Abrams за сутки - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Новости СВО: армия Украины лишились 680 боевиков и танка Abrams за сутки

Российские войска за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне СВО, потери противника... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T14:51

2024-03-28T14:51

2024-03-28T14:51

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости сво

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне СВО, потери противника составили 680 военнослужащих убитыми и ранеными и более 70 единиц техники и вооружений, включая американский танк Abrams. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесели огневое поражение подразделениям противника в районах Синьковки и Строевки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям четырех бригад противника в районах Красногоровки, Часов Яра, Клещеевки и Спорного Донецкой Народной Республики.ВСУ потеряли свыше 370 боевиков, танк, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab, две гаубицы Д-30 и два орудия М119.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак штурмовых групп врага в районах Тоненького, Бердычей и Первомайского ДНР.Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 и два орудия Д-30.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям противника в районах Урожайного и Старомайорского ДНР. Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих и семь автомобилей.На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Работино Запорожской области и Михайловки Херсонской области.Потери украинских войск составили до 40 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ уже ничто не спасет: военный эксперт о ситуации на линии фронтаВ зоне СВО горит техника НАТО: уничтожены еще 595 боевиковНовости СВО: украинские войска потеряли еще почти 900 боевиков

https://crimea.ria.ru/20240328/shoygu-vruchil-zolotuyu-zvezdu-osvobodivshemu-avdeevku-generalu-mordvichevu-1136107747.html

https://crimea.ria.ru/20240328/131-dron-i-26-snaryadov-himars-i-vampire-sbity-rossiyskoy-pvo-za-sutki-1136108418.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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