Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: украинские войска потеряли еще почти 900 боевиков - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240326/novosti-svo-ukrainskie-voyska-poteryali-esche-pochti-900-boevikov-1136043907.html
Новости СВО: украинские войска потеряли еще почти 900 боевиков
Новости СВО: украинские войска потеряли еще почти 900 боевиков - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Новости СВО: украинские войска потеряли еще почти 900 боевиков
Российские военные за сутки уничтожили еще 880 боевиков ВСУ и вражескую технику, в том числе иностранного производства, а также улучшили положение по переднему... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T14:02
2024-03-26T14:02
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136044443_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_cfb7695229f0e7f86d9958d89f92c115.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 880 боевиков ВСУ и вражескую технику, в том числе иностранного производства, а также улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на разных участках фронта. Об этом сообщает во вторник Минобороны России.На Купянском направлении улучшено положение по переднему краю. Потери ВСУ составили 20 военнослужащих и два автомобиля.На Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи, противник потерял свыше 400 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, гаубица М777.На Авдеевском направлении также улучшено положение по переднему краю. Отражены четыре контратаки, уничтожены до 280 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей, поражены: две американские гаубицы М777, британская самоходная артустановка AS-90, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Южно-Донецком направлении отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили около 100 военнослужащих, пять автомобилей, две британские гаубицы FH-70, а также САУ "Гвоздика". На Херсонском направлении улучшено положение по переднему краю, противник потерял до 50 военнослужащих, три автомобиля, гаубица М777.Сутками ранее в потери противника составили порядка 465 военнослужащих и 40 единиц техники, в том числе семь танков. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила две украинские управляемые ракеты С-200 и 131 дронГрупповой удар нанесен по центрам принятия решений на УкраинеАрмия России уничтожила более 800 самолетов и вертолетов ВСУ с начала СВО
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136044443_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_d0c3d305b2eb6052fcc4765d306b47a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия, инфографика
Новости СВО: украинские войска потеряли еще почти 900 боевиков

Минобороны: российские военные за сутки уничтожил еще 880 боевиков ВСУ

14:02 26.03.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 880 боевиков ВСУ и вражескую технику, в том числе иностранного производства, а также улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на разных участках фронта. Об этом сообщает во вторник Минобороны России.
На Купянском направлении улучшено положение по переднему краю. Потери ВСУ составили 20 военнослужащих и два автомобиля.
На Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи, противник потерял свыше 400 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, гаубица М777.
На Авдеевском направлении также улучшено положение по переднему краю. Отражены четыре контратаки, уничтожены до 280 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей, поражены: две американские гаубицы М777, британская самоходная артустановка AS-90, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Южно-Донецком направлении отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили около 100 военнослужащих, пять автомобилей, две британские гаубицы FH-70, а также САУ "Гвоздика".
На Херсонском направлении улучшено положение по переднему краю, противник потерял до 50 военнослужащих, три автомобиля, гаубица М777.
Потери ВСУ. 20 марта 2024Потери ВСУ. 20 марта 2024
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах", - добавили в российском оборонном ведомстве.
Сутками ранее в потери противника составили порядка 465 военнослужащих и 40 единиц техники, в том числе семь танков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российская ПВО сбила две украинские управляемые ракеты С-200 и 131 дрон
Групповой удар нанесен по центрам принятия решений на Украине
Армия России уничтожила более 800 самолетов и вертолетов ВСУ с начала СВО
 
Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииУкраинаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:02Новости СВО: украинские войска потеряли еще почти 900 боевиков
13:55Следователи тщательно устанавливают детали теракта в "Крокусе" – Путин
13:43Референдумов не надо: Володин о порядке возвращения смертной казни
13:38Российская ПВО сбила две украинские управляемые ракеты С-200 и 131 дрон
13:30Патрушев: Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"
13:27Групповой удар нанесен по центрам принятия решений на Украине
13:20В Крыму будут судить мужчину по обвинению в педофилии
13:19Время никчемных лидеров: в Крыму ответили на слова Борреля об Украине
13:03Телефонные призывы к терактам - ФСБ просит россиян быть бдительными
12:52Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
12:34Три человека погибли на пожаре в Туапсе
12:18ФСБ предотвратила теракт - диверсант подорвался при задержании
12:12В Ялте с 1 июня остановят все частные стройки
11:50В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
11:37Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных
11:30В России оценили объем производства яиц
11:11В США обрушился 2,5-километровый мост: несколько машин упали в воду
11:07Глава СБУ Малюк заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту
10:45Штормовое в Крыму - спасатели дежурят в местах возможных подтоплений
10:38В Крыму призвали отказаться от массовых развлечений в ближайшие дни
Лента новостейМолния