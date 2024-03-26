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Новости СВО: украинские войска потеряли еще почти 900 боевиков

Новости СВО: украинские войска потеряли еще почти 900 боевиков - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Новости СВО: украинские войска потеряли еще почти 900 боевиков

Российские военные за сутки уничтожили еще 880 боевиков ВСУ и вражескую технику, в том числе иностранного производства, а также улучшили положение по переднему... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T14:02

2024-03-26T14:02

2024-03-26T14:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 880 боевиков ВСУ и вражескую технику, в том числе иностранного производства, а также улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на разных участках фронта. Об этом сообщает во вторник Минобороны России.На Купянском направлении улучшено положение по переднему краю. Потери ВСУ составили 20 военнослужащих и два автомобиля.На Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи, противник потерял свыше 400 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, гаубица М777.На Авдеевском направлении также улучшено положение по переднему краю. Отражены четыре контратаки, уничтожены до 280 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей, поражены: две американские гаубицы М777, британская самоходная артустановка AS-90, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Южно-Донецком направлении отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили около 100 военнослужащих, пять автомобилей, две британские гаубицы FH-70, а также САУ "Гвоздика". На Херсонском направлении улучшено положение по переднему краю, противник потерял до 50 военнослужащих, три автомобиля, гаубица М777.Сутками ранее в потери противника составили порядка 465 военнослужащих и 40 единиц техники, в том числе семь танков. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила две украинские управляемые ракеты С-200 и 131 дронГрупповой удар нанесен по центрам принятия решений на УкраинеАрмия России уничтожила более 800 самолетов и вертолетов ВСУ с начала СВО

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