https://crimea.ria.ru/20240325/unichtozhennye-boeviki-i-goryaschie-tanki-novosti-s-peredovoy-svo-1136011375.html
Уничтоженные боевики и горящие танки: новости с передовой СВО
Уничтоженные боевики и горящие танки: новости с передовой СВО - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Уничтоженные боевики и горящие танки: новости с передовой СВО
Российские подразделения за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили положение по переднему краю на ряде направлений, потери противника составили... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T13:52
2024-03-25T13:52
2024-03-25T13:52
новости сво
министерство обороны рф
новые регионы россии
купянск
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Российские подразделения за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили положение по переднему краю на ряде направлений, потери противника составили порядка 465 военнослужащих и 40 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери противника составили до 20 военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ в районах Белогоровки Луганской Народной Республики, Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки Донецкой Народной Республики.Украинские войска потеряли до 175 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, в том числе американскую БМП Bradley, и три автомобиля.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab, противотанковая пушка "Рапира" две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав-Н".На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ в районах Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Бердычей ДНР.Противник потерял до 120 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, противотанковая пушка "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах Малиновки Запорожской области, Старомайорского и Макаровки ДНР. Потери противника составили до 110 боевиков и три автомобиля.На Херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных бригад ВСУ в районах Работино, Нестерянки Запорожской области и Тягинки Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и девять пикапов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки потеряли более 1000 боевиков, полевой склад и технику18 ракет и 22 снаряда Himars и Vampire сбиты российской ПВО за суткиВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, купянск, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Уничтоженные боевики и горящие танки: новости с передовой СВО
Новости с передовой СВО: украинские войска за сутки потеряли 465 боевиков и 7 танков
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Российские подразделения за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили положение по переднему краю на ряде направлений, потери противника составили порядка 465 военнослужащих и 40 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери противника составили до 20 военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ в районах Белогоровки Луганской Народной Республики, Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки Донецкой Народной Республики.
Украинские войска потеряли до 175 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, в том числе американскую БМП Bradley, и три автомобиля.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab, противотанковая пушка "Рапира" две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав-Н".
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ в районах Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Бердычей ДНР.
Противник потерял до 120 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, противотанковая пушка "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах Малиновки Запорожской области, Старомайорского и Макаровки ДНР. Потери противника составили до 110 боевиков и три автомобиля.
На Херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных бригад ВСУ в районах Работино, Нестерянки Запорожской области и Тягинки Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и девять пикапов.
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