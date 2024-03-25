https://crimea.ria.ru/20240325/unichtozhennye-boeviki-i-goryaschie-tanki-novosti-s-peredovoy-svo-1136011375.html

Уничтоженные боевики и горящие танки: новости с передовой СВО

Уничтоженные боевики и горящие танки: новости с передовой СВО - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Уничтоженные боевики и горящие танки: новости с передовой СВО

Российские подразделения за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили положение по переднему краю на ряде направлений, потери противника составили... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T13:52

2024-03-25T13:52

2024-03-25T13:52

новости сво

министерство обороны рф

новые регионы россии

купянск

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Российские подразделения за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили положение по переднему краю на ряде направлений, потери противника составили порядка 465 военнослужащих и 40 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери противника составили до 20 военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ в районах Белогоровки Луганской Народной Республики, Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки Донецкой Народной Республики.Украинские войска потеряли до 175 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, в том числе американскую БМП Bradley, и три автомобиля.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab, противотанковая пушка "Рапира" две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав-Н".На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ в районах Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Бердычей ДНР.Противник потерял до 120 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, противотанковая пушка "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах Малиновки Запорожской области, Старомайорского и Макаровки ДНР. Потери противника составили до 110 боевиков и три автомобиля.На Херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных бригад ВСУ в районах Работино, Нестерянки Запорожской области и Тягинки Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и девять пикапов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки потеряли более 1000 боевиков, полевой склад и технику18 ракет и 22 снаряда Himars и Vampire сбиты российской ПВО за суткиВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ

новые регионы россии

купянск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, купянск, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу