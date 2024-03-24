https://crimea.ria.ru/20240324/vks-rossii-unichtozhili-tsekha-po-proizvodstvu-bezekipazhnykh-katerov-dlya-vsu-1135990855.html
ВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ
ВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ - РИА Новости Крым, 24.03.2024
ВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ
Удар по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров нанесен ВКС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T14:23
2024-03-24T14:23
2024-03-24T14:35
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
авиация
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111310/06/1113100646_0:3:640:363_1920x0_80_0_0_cb8cf50f6cccef511b64a5757c74e98e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Удар по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров нанесен ВКС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате удара дезорганизована работа предприятий, как которых производили и ремонтировали вооружение, военную технику и боеприпасы для ВСУ.Также уничтожена военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО. Все цели удара достигнуты.
https://crimea.ria.ru/20240324/na-ukraine-povrezhdeny-obekty-kriticheskoy-infrastruktury-v-ryade-oblastey-1135987808.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111310/06/1113100646_138:0:622:363_1920x0_80_0_0_38b1d45cbf62e59f9a3803dbc137761e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), авиация, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ
ВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ
14:23 24.03.2024 (обновлено: 14:35 24.03.2024)