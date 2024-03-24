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ВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ - РИА Новости Крым, 24.03.2024
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ВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ
ВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ - РИА Новости Крым, 24.03.2024
ВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ
Удар по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров нанесен ВКС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T14:23
2024-03-24T14:35
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
авиация
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Удар по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров нанесен ВКС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате удара дезорганизована работа предприятий, как которых производили и ремонтировали вооружение, военную технику и боеприпасы для ВСУ.Также уничтожена военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО. Все цели удара достигнуты.
https://crimea.ria.ru/20240324/na-ukraine-povrezhdeny-obekty-kriticheskoy-infrastruktury-v-ryade-oblastey-1135987808.html
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), авиация, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ

ВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ

14:23 24.03.2024 (обновлено: 14:35 24.03.2024)
 
© Фото : Минобороны РФСамолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© Фото : Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Удар по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров нанесен ВКС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров", – сказано в сообщении.
В результате удара дезорганизована работа предприятий, как которых производили и ремонтировали вооружение, военную технику и боеприпасы для ВСУ.
Также уничтожена военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО. Все цели удара достигнуты.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВоздушно-космический силы (ВКС)АвиацияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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