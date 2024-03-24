https://crimea.ria.ru/20240324/vks-rossii-unichtozhili-tsekha-po-proizvodstvu-bezekipazhnykh-katerov-dlya-vsu-1135990855.html

ВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ

ВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ - РИА Новости Крым, 24.03.2024

ВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ

Удар по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров нанесен ВКС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T14:23

2024-03-24T14:23

2024-03-24T14:35

министерство обороны рф

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вооруженные силы россии

воздушно-космический силы (вкс)

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Удар по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров нанесен ВКС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате удара дезорганизована работа предприятий, как которых производили и ремонтировали вооружение, военную технику и боеприпасы для ВСУ.Также уничтожена военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО. Все цели удара достигнуты.

https://crimea.ria.ru/20240324/na-ukraine-povrezhdeny-obekty-kriticheskoy-infrastruktury-v-ryade-oblastey-1135987808.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), авиация, всу (вооруженные силы украины), потери всу