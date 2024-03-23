https://crimea.ria.ru/20240323/pochti-700-boevikov-i-sgorevshaya-tekhnika-poteri-vsu-za-sutki-1135969243.html
Почти 700 боевиков и сгоревшая техника: потери ВСУ за сутки
Почти 700 боевиков и сгоревшая техника: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Почти 700 боевиков и сгоревшая техника: потери ВСУ за сутки
Российские войска за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне спецоперации, потери ВСУ... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T15:22
2024-03-23T15:22
2024-03-23T15:22
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне спецоперации, потери ВСУ составили 675 военнослужащих убитыми и ранеными и 37 единиц вооружений и техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и отразили три атаки противника в районе Синьковки Харьковской области.Противник потерял до 20 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Caesar и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Красное ДНР и улучшили тактическое положение по переднему краю. Также в районе Богдановки отражены четыре контратаки штурмовых групп противника.Потери украинских войск составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ в районах Нетайлово, Уманского, Очеретино и Торецка ДНР.Кроме того, отражены 12 контратак противника в районах Новгородского, Семеновки, Орловки, Тоненького и Бердычей ДНР.ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены чешская самоходка DANA, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и американские орудие М119.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах Урожайного, Макровки и Угледара ДНР.Кроме того, бойцы ВС РФ отразили атаку противника в районе Водяного. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и три автомобиля.На Херсонском направленииподразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах Работино Запорожской области и Токаревки Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, пять пикапов и две гаубицы М777.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти тысяча беспилотников и техника НАТО уничтожены в зоне СВОМассированный удар армии России по Украине: поражены объекты энергетикиМинус 810 боевиков и 7 танков: потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости
Почти 700 боевиков и сгоревшая техника: потери ВСУ за сутки
ВСУ за сутки потеряли 675 боевиков и почти 40 единиц техники – Минобороны России
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне спецоперации, потери ВСУ составили 675 военнослужащих убитыми и ранеными и 37 единиц вооружений и техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и отразили три атаки противника в районе Синьковки Харьковской области.
Противник потерял до 20 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Caesar и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Красное ДНР и улучшили тактическое положение по переднему краю. Также в районе Богдановки отражены четыре контратаки штурмовых групп противника.
Потери украинских войск составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ в районах Нетайлово, Уманского, Очеретино и Торецка ДНР.
Кроме того, отражены 12 контратак противника в районах Новгородского, Семеновки, Орловки, Тоненького и Бердычей ДНР.
ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены чешская самоходка DANA, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и американские орудие М119.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах Урожайного, Макровки и Угледара ДНР.
Кроме того, бойцы ВС РФ отразили атаку противника в районе Водяного. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и три автомобиля.
На Херсонском направленииподразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах Работино Запорожской области и Токаревки Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, пять пикапов и две гаубицы М777.
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