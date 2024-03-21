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Минус 810 боевиков и 7 танков: потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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Минус 810 боевиков и 7 танков: потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации
Минус 810 боевиков и 7 танков: потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Минус 810 боевиков и 7 танков: потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне спецоперации потеряли 810 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 63 единицы тяжелых вооружений и... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T14:16
2024-03-21T14:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне спецоперации потеряли 810 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 63 единицы тяжелых вооружений и техники, в том числе семь танков. Об этом сообщает Минобороны России.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Синьковки Харьковской области, Тернов Донецкой Народной Республики и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три танка и четыре автомобиля.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две боевые машины РСЗО Vampire, самоходная артиллерийская установка Krab и гаубица Д-30.На Белгородском направлении российские подразделения нанесли удары по местам сосредоточения формирований иностранных наемников и 105-й бригады теробороны в ряде населенных пунктов Сумской области. Противник потерял до 30 боевиков, три пикапа, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и овладели железнодорожной станцией Алебастровая в ДНР. Украинские войска потеряли до 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-20.На Авдеевском направлении нанесено поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское и Бердычи ДНР. В районе Новгородского отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Также на этом направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Тоненькое.Противник потерял более 320 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30, а также орудие М102 производства США.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах Павловки, Урожайного и Старомайорского ДНР. В районе Водяного отражена контратака штурмовой группы противника.Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ в районах Работино и Степового Запорожской области и Ивановки Херсонской области.ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.В ночь на четверг Воздушно-космическими силами России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУАрмия России освободила Тоненькое в ДонбассеДесантники из Феодосии разбили пехоту и пост ВСУ в зоне спецоперации
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Минус 810 боевиков и 7 танков: потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации

ВСУ за сутки потеряли 810 боевиков и более 60 единиц техники – Минобороны

14:16 21.03.2024 (обновлено: 14:17 21.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне спецоперации потеряли 810 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 63 единицы тяжелых вооружений и техники, в том числе семь танков. Об этом сообщает Минобороны России.
Сводка Минобороны РФ за 21 марта 2024Сводка Минобороны РФ за 21 марта 2024
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Синьковки Харьковской области, Тернов Донецкой Народной Республики и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три танка и четыре автомобиля.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две боевые машины РСЗО Vampire, самоходная артиллерийская установка Krab и гаубица Д-30.
На Белгородском направлении российские подразделения нанесли удары по местам сосредоточения формирований иностранных наемников и 105-й бригады теробороны в ряде населенных пунктов Сумской области. Противник потерял до 30 боевиков, три пикапа, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и овладели железнодорожной станцией Алебастровая в ДНР. Украинские войска потеряли до 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-20.
На Авдеевском направлении нанесено поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское и Бердычи ДНР. В районе Новгородского отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Также на этом направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Тоненькое.
Противник потерял более 320 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30, а также орудие М102 производства США.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах Павловки, Урожайного и Старомайорского ДНР. В районе Водяного отражена контратака штурмовой группы противника.
Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ в районах Работино и Степового Запорожской области и Ивановки Херсонской области.
ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.
В ночь на четверг Воздушно-космическими силами России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников.
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