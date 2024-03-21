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Минус 810 боевиков и 7 танков: потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации

Минус 810 боевиков и 7 танков: потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Минус 810 боевиков и 7 танков: потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне спецоперации потеряли 810 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 63 единицы тяжелых вооружений и... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T14:16

2024-03-21T14:16

2024-03-21T14:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне спецоперации потеряли 810 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 63 единицы тяжелых вооружений и техники, в том числе семь танков. Об этом сообщает Минобороны России.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Синьковки Харьковской области, Тернов Донецкой Народной Республики и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три танка и четыре автомобиля.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две боевые машины РСЗО Vampire, самоходная артиллерийская установка Krab и гаубица Д-30.На Белгородском направлении российские подразделения нанесли удары по местам сосредоточения формирований иностранных наемников и 105-й бригады теробороны в ряде населенных пунктов Сумской области. Противник потерял до 30 боевиков, три пикапа, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и овладели железнодорожной станцией Алебастровая в ДНР. Украинские войска потеряли до 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-20.На Авдеевском направлении нанесено поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское и Бердычи ДНР. В районе Новгородского отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Также на этом направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Тоненькое.Противник потерял более 320 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30, а также орудие М102 производства США.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах Павловки, Урожайного и Старомайорского ДНР. В районе Водяного отражена контратака штурмовой группы противника.Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ в районах Работино и Степового Запорожской области и Ивановки Херсонской области.ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.В ночь на четверг Воздушно-космическими силами России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУАрмия России освободила Тоненькое в ДонбассеДесантники из Феодосии разбили пехоту и пост ВСУ в зоне спецоперации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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