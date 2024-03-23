https://crimea.ria.ru/20240323/dve-ukrainskie-ustanovki-s-300-unichtozheny-v-zone-spetsoperatsii-1135968744.html
Две украинские установки С-300 уничтожены в зоне спецоперации
Две украинские установки С-300 уничтожены в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Две украинские установки С-300 уничтожены в зоне спецоперации
Российские военные за минувшие сутки уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и сбили 171 дрон вооруженных сил Украины (ВСУ). Об... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T14:48
2024-03-23T14:48
2024-03-23T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и сбили 171 дрон вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.Также поражены пункт временной дислокации иностранных наемников, живая сила и техника ВСУ в 149 районах.Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 171 украинский беспилотник и сбили 29 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 16 736 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 576 танков и других боевых бронированных машин, 1 254 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8 497 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 101 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти тысяча беспилотников и техника НАТО уничтожены в зоне СВОМассированный удар армии России по Украине: поражены объекты энергетикиМинус 810 боевиков и 7 танков: потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , с-300, новости, украина, россия
Две украинские установки С-300 уничтожены в зоне спецоперации
Военные РФ за сутки уничтожили две украинские пусковые установки С-300 - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и сбили 171 дрон вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция П-18 и радиолокатор подсвета и наблюдения", - говорится в сообщении.
Также поражены пункт временной дислокации иностранных наемников, живая сила и техника ВСУ в 149 районах.
Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 171 украинский беспилотник и сбили 29 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 16 736 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 576 танков и других боевых бронированных машин, 1 254 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8 497 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 101 единица специальной военной автомобильной техники.
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