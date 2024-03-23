https://crimea.ria.ru/20240323/dve-ukrainskie-ustanovki-s-300-unichtozheny-v-zone-spetsoperatsii-1135968744.html

Две украинские установки С-300 уничтожены в зоне спецоперации

Две украинские установки С-300 уничтожены в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Две украинские установки С-300 уничтожены в зоне спецоперации

Российские военные за минувшие сутки уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и сбили 171 дрон вооруженных сил Украины (ВСУ). Об... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T14:48

2024-03-23T14:48

2024-03-23T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и сбили 171 дрон вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.Также поражены пункт временной дислокации иностранных наемников, живая сила и техника ВСУ в 149 районах.Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 171 украинский беспилотник и сбили 29 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 16 736 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 576 танков и других боевых бронированных машин, 1 254 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8 497 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 101 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти тысяча беспилотников и техника НАТО уничтожены в зоне СВОМассированный удар армии России по Украине: поражены объекты энергетикиМинус 810 боевиков и 7 танков: потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации

https://crimea.ria.ru/20240323/armiya-rossii-osvobodila-selo-krasnoe-v-dnr-1135968117.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , с-300, новости, украина, россия